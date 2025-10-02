  • Director adjunct al Institutul pentru Strategii Politice și Economice Internaționale (RUSSTRAT), Iuri Barancik, care are un canal de Telegram cu peste 80.000 de abonați, se recomandă ca specialist în geopolitică globală și relații internaționale și afirmă că face „analiză, monitorizare, expertiză”. Motto-ul lui: „Imaginația conduce lumea”.

„Avem dreptul moral de a folosi o explozie nucleară spațială”

„Raza de acțiune a unei astfel de arme ar putea ajunge la 1.500-2.000 de kilometri. Ar permite un impact instantaneu și precis asupra elementelor critice ale armelor, echipamentelor și sediului inamicului. Toate componentele electronice ar fi pur și simplu dezactivate“, scrie Barancik.

Da, ar exista victime civile: avioanele s-ar prăbuși… Dar nivelul lor pălește în comparație cu numărul de morți care ar aștepta lumea în cazul unui război nuclear. Prin urmare, avem dreptul moral de a folosi o explozie nucleară spațială.

Vladimir Putin a declarat, în septembrie 2022, că Rusia este pregătită să folosească arme nucleare pentru a-și apăra „integritatea teritorială”, declarând că „acesta nu este o cacealma”.

Anul trecut, în februarie, el a avertizat, în timpul discursului său anual despre starea națiunii de la Moscova, că „forțele nucleare strategice sunt pregătite”.

Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”
Recomandări
Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”

Pe 29 septembrie, președintele a declarat: „Ne vom apăra pământul cu toate mijloacele de care dispunem”. A menționat și armele bazate pe noi principii fizice. Acestea permit atacuri selective și țintite asupra elementelor critice ale armelor, echipamentelor și infrastructurii unui inamic.

EMP, „Testul nr. 184” și „comutatorul de întrerupere al NATO”

Iuri Barancik spune că predă o „lecție” despre „cum să învingi NATO în 100 de secunde” și consideră că „a venit timpul să folosim arma secretă a președintelui nostru”.

De fapt, continuă el, „nu există niciun secret, este vorba despre generarea unui EMP folosind o explozie nucleară”.

URSS a efectuat teste cu arme nucleare la mare altitudine. Pe 22 septembrie 1962, în timpul unui astfel de test, o încărcătură nucleară de 300 de kilotone a fost detonată la o altitudine de 290 de kilometri deasupra poligonului de testare Sarishagan din regiunea Karaganda (azi, Kazahstan). Acest test a fost numit „Testul nr. 184”.

„Experții americani cred că țara noastră a avut și încă are capacitatea de a lansa pe orbită sateliți care transportă arme nucleare. Aceștia ar putea rămâne acolo ani, până când este necesar un atac-surpriză. Dacă armele detonează, EMP-ul ar declanșa aproape instantaneu comutatorul de întrerupere al NATO”, afirmă propagandistul ris.

Judecând după daunele suferite de sistemul energetic al regiunii Karaganda în timpul „Testului nr. 184”, raza de acțiune a unei astfel de arme poate ajunge la 1.500-2.000 kilometri.

„Ce s-ar întâmpla dacă s-ar folosi o astfel de armă? Componentele electronice din armele moderne, sateliții de recunoaștere și sistemele civile aflate pe o rază de cel puțin 1.000 de kilometri s-ar defecta. De exemplu, avioanele s-ar prăbuși, iar alimentarea cu energie a centralelor nucleare, esențială pentru funcționarea reactoarelor nucleare, ar fi întreruptă”, prezintă Barancik tabloul unei presupuse apocalipse.

„Oamenii pot muri din cauza unui stop cardiac”

Iuri Barancik scrie, „referitor la remușcări”, că „uneori oamenii pot muri din cauza unui stop cardiac. Însă instanțele consideră că aceasta este omor din culpă, nu crimă”.

El amintește de cele „27 de milioane de persoane care au murit din mâna Occidentului în timpul Marelui Război Patriotic”.

Aceste sacrificii ne oferă un cont moral, ca să nu mai vorbim de perspectiva pierderilor în timpul nostru dacă acțiunile Occidentului vor duce la un război major!

„Vor fi, în orice caz, mai umane și mai justificate în comparație cu bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki”

Pe urmele lui Nicușor Dan la Timișoara: toate întâlnirile președintelui, protocolul problematic și amintiri despre Vegeta de contrabandă
Recomandări
Pe urmele lui Nicușor Dan la Timișoara: toate întâlnirile președintelui, protocolul problematic și amintiri despre Vegeta de contrabandă

În cele din urmă, expertul concluzionează „acțiunile Rusiei vor fi, în orice caz, mai umane și mai justificate în comparație cu bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki. SUA însăși își justifică în mod regulat atacurile din 1945 argumentând că a fost necesar să oprească războiul. Și omenirea are nevoie de asta acum”.

Cum să învingi NATO în 100 de secunde. „E timpul să folosim arma secretă a lui Putin”, amenință propagandiștii ruși
Captură de pe canalul de Telegram al lui Iur Barancik, cu traducere în limba română

Și România a fost amenințată în trecut!

Liota de propagandiști ai Kremlinului a folosit televiziunea pentru a lansa avertismente la adresa Marii Britaniei, Germani sau a partenerilor NATO care sprijină Ucraina în războiul cu agresorul Rusia.

Între altele, în vara lui 2023, realizatorul Vladimir Soloviov, una dintre cele mai credibile voci din peisajul media din Rusia, a spus, vara trecută, că, în opinia lui, România ar trebui să dispară sub atacul unor lovituri nucleare tactice, în cazul în care va antrena piloți ucraineni pe avioanele F-16.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Superliga explozivă în runda 11: goluri, cartonașe roșii și lupte pentru playoff
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cazul Sorinei Săcărin a stârnit un val de reacții, dar apoi s-au mai aflat puține informații despre ea. A apărut o nouă imagine cu fetița din Baia de Aramp. Ce s-a întâmplat cu adevărat, după ce a fost adoptată
Viva.ro
Cazul Sorinei Săcărin a stârnit un val de reacții, dar apoi s-au mai aflat puține informații despre ea. A apărut o nouă imagine cu fetița din Baia de Aramp. Ce s-a întâmplat cu adevărat, după ce a fost adoptată
Imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Câteva flori în sicriu și coroane pe lângă, puține pungi de împărțit, oameni câți să-i numeri pe degete. Un obiect, așezat chiar peste ea, i-a înmărmurit pe toți / Foto
Unica.ro
Imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Câteva flori în sicriu și coroane pe lângă, puține pungi de împărțit, oameni câți să-i numeri pe degete. Un obiect, așezat chiar peste ea, i-a înmărmurit pe toți / Foto
Adevăratul motiv pentru care Nicole Kidman și Keith Urban divorțează după 19 ani de căsnicie! Ce au dezvăluit apropiații: „E șocată de...”
Elle.ro
Adevăratul motiv pentru care Nicole Kidman și Keith Urban divorțează după 19 ani de căsnicie! Ce au dezvăluit apropiații: „E șocată de...”
gsp
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
GSP.RO
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate și a cerut ajutor de la statul român: „O singură injecție costă puțin peste 7.500 lei”
GSP.RO
Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate și a cerut ajutor de la statul român: „O singură injecție costă puțin peste 7.500 lei”
Parteneri
Obiectul bizar care a fost pus în sicriul Ioanei Popescu, fix lângă cele două icoane. De ce au ales să facă asta, mulți au spus că e exagerat
Libertateapentrufemei.ro
Obiectul bizar care a fost pus în sicriul Ioanei Popescu, fix lângă cele două icoane. De ce au ales să facă asta, mulți au spus că e exagerat
Horoscop 2 octombrie 2025: schimbări, tensiuni și șanse uriașe. Gemeni – succes profesional, Fecioară – câștiguri, Scorpion – decizii
Avantaje.ro
Horoscop 2 octombrie 2025: schimbări, tensiuni și șanse uriașe. Gemeni – succes profesional, Fecioară – câștiguri, Scorpion – decizii
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul, Giorgios, într-o ceremonie privată! Primele imagini cu primul nepot al lui Gheorghe Hagi au emoționat fanii.
Tvmania.ro
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul, Giorgios, într-o ceremonie privată! Primele imagini cu primul nepot al lui Gheorghe Hagi au emoționat fanii.

Alte știri

Castanele românești de Tismana nu s-au mai făcut, din cauza secetei. Fructele din import n-au gust și sunt scumpe: „dar ne facem pofta”
Știri România 01 oct.
Castanele românești de Tismana nu s-au mai făcut, din cauza secetei. Fructele din import n-au gust și sunt scumpe: „dar ne facem pofta”
Nu se mai poate trece Dunărea cu bacul, la PTF Bechet - Oryahovo, din cauza debitului scăzut al fluviului şi a condiţiilor meteo
Știri România 01 oct.
Nu se mai poate trece Dunărea cu bacul, la PTF Bechet – Oryahovo, din cauza debitului scăzut al fluviului şi a condiţiilor meteo
Parteneri
Cazul de la Mănăstirea Frăsinei care a zguduit România: ce pedepse au primit autorii orgiilor sexuale cu minori din chiliile mănăstirii
Adevarul.ro
Cazul de la Mănăstirea Frăsinei care a zguduit România: ce pedepse au primit autorii orgiilor sexuale cu minori din chiliile mănăstirii
Directorul de la stat cu cel mai mic salariu din țară. Ce rezultate financiare a avut compania pe care o conduce
Fanatik.ro
Directorul de la stat cu cel mai mic salariu din țară. Ce rezultate financiare a avut compania pe care o conduce
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Christ Afalna: „Mă simt român”
Christ Afalna: „Mă simt român”
Cu ce rămânem după etapa cu numărul unsprezece din Superliga
Cu ce rămânem după etapa cu numărul unsprezece din Superliga
Parteneri
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei iubit, Alex Ghionea, și divorțul de Victor Ponta: „Nu am motiv să țin ceva secret, dar…”
Elle.ro
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei iubit, Alex Ghionea, și divorțul de Victor Ponta: „Nu am motiv să țin ceva secret, dar…”
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Unica.ro
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD

Monden

5 știri by Libertatea – Monden: Câţi bani a făcut Raluca Bădulescu la „Asia Express” | La ce intervenţie a apelat Gabriela Firea
Stiri Mondene 01 oct.
5 știri by Libertatea – Monden: Câţi bani a făcut Raluca Bădulescu la „Asia Express” | La ce intervenţie a apelat Gabriela Firea
Ce spune Nelu Cortea despre filmul în care va apărea în curând: „Asta face toată diferența”
Exclusiv
Stiri Mondene 01 oct.
Ce spune Nelu Cortea despre filmul în care va apărea în curând: „Asta face toată diferența”
Parteneri
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
TVMania.ro
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Propunerea prin care românii ar putea avea pensii mai mari. Proiectul va merge la vot în Parlament
ObservatorNews.ro
Propunerea prin care românii ar putea avea pensii mai mari. Proiectul va merge la vot în Parlament
Cine este, de fapt, Mihai Lungu, ultimul bărbat din viața Ioanei Popescu. Trecutul său dubios și condamnarea la închisoare. A recunoscut și el
Libertateapentrufemei.ro
Cine este, de fapt, Mihai Lungu, ultimul bărbat din viața Ioanei Popescu. Trecutul său dubios și condamnarea la închisoare. A recunoscut și el
Parteneri
Noua prezentatoare a Ligii Campionilor a înnebunit milioane de fani cu fotografii fierbinți, dar are O MARE problemă
GSP.ro
Noua prezentatoare a Ligii Campionilor a înnebunit milioane de fani cu fotografii fierbinți, dar are O MARE problemă
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului. Replica lui: „Nu am încălcat nicio lege”
GSP.ro
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului. Replica lui: „Nu am încălcat nicio lege”
Parteneri
Adrian Năstase, despre vizita în China: Mi-ar fi plăcut să stau în fața lui Putin sau a lui Kim
Mediafax.ro
Adrian Năstase, despre vizita în China: Mi-ar fi plăcut să stau în fața lui Putin sau a lui Kim
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
StirileKanalD.ro
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele 👇 VEZI IN PRIMUL COMENTARIU 👇
Redactia.ro
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele 👇 VEZI IN PRIMUL COMENTARIU 👇
Au apărut noi tulpini ale virusului Covid-19. Care sunt primele simptome
KanalD.ro
Au apărut noi tulpini ale virusului Covid-19. Care sunt primele simptome

Politic

Recomandarea ministrului Bogdan Ivan pentru românii care s-au trezit cu facturi uriașe la energie: „E gratis”
Politică 01 oct.
Recomandarea ministrului Bogdan Ivan pentru românii care s-au trezit cu facturi uriașe la energie: „E gratis”
Ministrul Florin Manole: Vom avea o nouă lege a salarizării până la jumătatea anului viitor. Cu siguranță, nu va fi făcută pe repede-nainte
Exclusiv Interviu
Politică 01 oct.
Ministrul Florin Manole: Vom avea o nouă lege a salarizării până la jumătatea anului viitor. Cu siguranță, nu va fi făcută pe repede-nainte
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
Fanatik.ro
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt