Director adjunct al Institutul pentru Strategii Politice și Economice Internaționale (RUSSTRAT), Iuri Barancik, care are un canal de Telegram cu peste 80.000 de abonați, se recomandă ca specialist în geopolitică globală și relații internaționale și afirmă că face „analiză, monitorizare, expertiză”. Motto-ul lui: „Imaginația conduce lumea”.

„Avem dreptul moral de a folosi o explozie nucleară spațială”

„Raza de acțiune a unei astfel de arme ar putea ajunge la 1.500-2.000 de kilometri. Ar permite un impact instantaneu și precis asupra elementelor critice ale armelor, echipamentelor și sediului inamicului. Toate componentele electronice ar fi pur și simplu dezactivate“, scrie Barancik.

Da, ar exista victime civile: avioanele s-ar prăbuși… Dar nivelul lor pălește în comparație cu numărul de morți care ar aștepta lumea în cazul unui război nuclear. Prin urmare, avem dreptul moral de a folosi o explozie nucleară spațială.

Vladimir Putin a declarat, în septembrie 2022, că Rusia este pregătită să folosească arme nucleare pentru a-și apăra „integritatea teritorială”, declarând că „acesta nu este o cacealma”.

Anul trecut, în februarie, el a avertizat, în timpul discursului său anual despre starea națiunii de la Moscova, că „forțele nucleare strategice sunt pregătite”.

Pe 29 septembrie, președintele a declarat: „Ne vom apăra pământul cu toate mijloacele de care dispunem”. A menționat și armele bazate pe noi principii fizice. Acestea permit atacuri selective și țintite asupra elementelor critice ale armelor, echipamentelor și infrastructurii unui inamic.

EMP, „Testul nr. 184” și „comutatorul de întrerupere al NATO”

Iuri Barancik spune că predă o „lecție” despre „cum să învingi NATO în 100 de secunde” și consideră că „a venit timpul să folosim arma secretă a președintelui nostru”.

De fapt, continuă el, „nu există niciun secret, este vorba despre generarea unui EMP folosind o explozie nucleară”.

URSS a efectuat teste cu arme nucleare la mare altitudine. Pe 22 septembrie 1962, în timpul unui astfel de test, o încărcătură nucleară de 300 de kilotone a fost detonată la o altitudine de 290 de kilometri deasupra poligonului de testare Sarishagan din regiunea Karaganda (azi, Kazahstan). Acest test a fost numit „Testul nr. 184”.

„Experții americani cred că țara noastră a avut și încă are capacitatea de a lansa pe orbită sateliți care transportă arme nucleare. Aceștia ar putea rămâne acolo ani, până când este necesar un atac-surpriză. Dacă armele detonează, EMP-ul ar declanșa aproape instantaneu comutatorul de întrerupere al NATO”, afirmă propagandistul ris.

Judecând după daunele suferite de sistemul energetic al regiunii Karaganda în timpul „Testului nr. 184”, raza de acțiune a unei astfel de arme poate ajunge la 1.500-2.000 kilometri.

„Ce s-ar întâmpla dacă s-ar folosi o astfel de armă? Componentele electronice din armele moderne, sateliții de recunoaștere și sistemele civile aflate pe o rază de cel puțin 1.000 de kilometri s-ar defecta. De exemplu, avioanele s-ar prăbuși, iar alimentarea cu energie a centralelor nucleare, esențială pentru funcționarea reactoarelor nucleare, ar fi întreruptă”, prezintă Barancik tabloul unei presupuse apocalipse.

„Oamenii pot muri din cauza unui stop cardiac”

Iuri Barancik scrie, „referitor la remușcări”, că „uneori oamenii pot muri din cauza unui stop cardiac. Însă instanțele consideră că aceasta este omor din culpă, nu crimă”.

El amintește de cele „27 de milioane de persoane care au murit din mâna Occidentului în timpul Marelui Război Patriotic”.

Aceste sacrificii ne oferă un cont moral, ca să nu mai vorbim de perspectiva pierderilor în timpul nostru dacă acțiunile Occidentului vor duce la un război major!

„Vor fi, în orice caz, mai umane și mai justificate în comparație cu bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki”

În cele din urmă, expertul concluzionează „acțiunile Rusiei vor fi, în orice caz, mai umane și mai justificate în comparație cu bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki. SUA însăși își justifică în mod regulat atacurile din 1945 argumentând că a fost necesar să oprească războiul. Și omenirea are nevoie de asta acum”.

Captură de pe canalul de Telegram al lui Iur Barancik, cu traducere în limba română

Și România a fost amenințată în trecut!

Liota de propagandiști ai Kremlinului a folosit televiziunea pentru a lansa avertismente la adresa Marii Britaniei, Germani sau a partenerilor NATO care sprijină Ucraina în războiul cu agresorul Rusia.

Între altele, în vara lui 2023, realizatorul Vladimir Soloviov, una dintre cele mai credibile voci din peisajul media din Rusia, a spus, vara trecută, că, în opinia lui, România ar trebui să dispară sub atacul unor lovituri nucleare tactice, în cazul în care va antrena piloți ucraineni pe avioanele F-16.

