Gordon Sondland organiza deseori întâlniri cu oficiali români fără consultarea Consiliului Național de Securitate. Legăturile sale apropiate cu unul dintre acești oficiali, și anume Ana Birchall, au generat în mod special îngrijorarea autorităților, scrie The Daily Beast.

Potrivit publicației americane, în 2018, Ana Birchall era percepută în SUA drept o susținătoare a lui Liviu Dragnea și o opozantă a măsurilor anticorupție. Și totuși, Sondland, scrie Daily Beast, a încercat iarna trecută să o ajute pe Birchall să obțină o scurtă întâlnire cu John Bolton, consilierul pe Securitate Națională de la acel moment.

A fost un eșec.

În cele din urmă, Sondland a asigurat-o pe Birchall că o întâlnire ar putea avea loc în luna februarie 2019. Lucrul acesta s-a și întâmplat.

Dar oficialii din Consiliul Național de Securitate au devenit suspicioși și și-au alertat superiorii, acuzând nu doar stilul neprotocolar al lui Sondland, dar și faptul că introduce la Casa Albă un personaj cu un trecut controversat.

Chestiunea aceasta a fost discutată și zilele trecute în cadrul anchetei în scandalul Ucraina, când fosta consilieră a lui Donald Trump, Fiona Hill, a făcut referire la ”oficialii români care apăreau la poarta Casei Albe”.

”Primeam nenumărate mesaje de la oficiali iritați, cărora ambasadorul Sondland le spusese că se pot întâlni cu mine”, a declarat Hill în fața Congresului în spatele ușilor închise.

Deși numele țării nu a fost făcut public în transcrierea depoziției, două surse au declarat pentru The Daily Beast că este vorba despre România.

Consiliul Național de Securitate și Departamentul de Stat nu au răspuns la întrebările publicației americane, iar Birchal a respins suspiciunile.

Oficialii români și americani cu care a vorbit Daily Beast nu au confirmat faptul că Birchall ar fi ”de încredere”. Dar, notează publicația, după ce a fost numită la șefia ministerului Justiției în februarie, Birchall a început să se distanțeze de campania împotriva justiției dusă de majoritatea PSD și să se poziționeze împotriva lui Dragnea.

Această schimbare de poziționare i-a pus pe gânduri pe oficialii americani, care nu știau dacă este bine să își arate susținerea pentru Birchall. Dar în orice caz, nu toți oficialii erau atât de nesiguri în această privință.

Sondland, spre exemplu, a invitat-o în mai multe rânduri la întâlniri cu diverși înalți membri ai administrației Trump. Potrivit Daily Beast, Birchall a fost văzută la recepția de 4 iulie, ținută de Sondland la Bruxelles.



Dar apăruse și în aprilie, la o cină festivă la Bruxelles găzduită de Sondland, alături de Secretarul pentru Comerț Wilbur Ross, cel pentru Energie Rick Perry, reprezentantul comercial SUA, Robert Lighthizer, reprezentanta Departamentului Apararii, Ellen Lord, directorul consiliului economic national al SUA, Larry Kudlow si purtatorul de cuvant al lui Donald Trup, Sarah Sanders.

