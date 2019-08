De Andreea Radu,

„Azi, 26 august 2019, la ora 9.00, am inregistrat la Sectia pentru judecatori a CSM solicitarea de a se lua act de demisia mea din magistratura.

In toata activitatea de judecator am spus ceea ce am crezut si am crezut in ceea ce spun, chiar daca nu era pe placul unei majoritati de moment. Odata ce am acceptat de principiu propunerea de a conduce Ministerul Justitiei, mi se pare firesc sa imi dau demisia din magistratura, pentru ca procedura efectiva de numire sa poata fi initiata”, a scris Dana Gîrbovan pe pagina ei de Facebook.

În aceeași postare de pe rețeaua de socializare, Gîrbovan a făcut trimitere la un mesaj scris vineri în care a enumerat principalele 12 proiecte de soluții pentru îmbunatățirea sistemului de justiție pe care dorește să le implementeze ca ministru al Justiției.

Dana Gîrbovan a intrat în magistratură în 2001 și a ajuns în atenția publică în calitate de președinte al Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, postură din care s-a implicat în dezbaterile legate controverse majore din interiorul sistemului juridic din România.



