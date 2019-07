De Adrian Ilie,

„Am discutat despre un acord de cooperare în vederea alegerilor prezidențiale din toamna acestui an, am discutat despre guvernare și despre modul în care vedem un parcurs comun în următoarea perioadă. Din partea lui Ponta nu am avut încă un răspuns, nici nu i-am cerut un răspuns, au fost teme pe care le-am discutat. Am discutat și cu Tăriceanu despre guvernare, despre modul în care vrem să gândim anumite măsuri și am vorbit și despre o restructurare a Guvernului”, a relatat lidera social-democraților.

Viorica Dăncilă a admis că Tăriceanu nu este dispus să renunțe la ideea candidaturii, însă a spus că vor mai exista discuții pentru susținerea candidatului PSD care urmează să fie decis mâine în cadrul ședinței Comitetului Executiv Național.

„Nu am luat încă o decizie privind susținerea candidatului PSD. După cum știți, domnul Tăriceanu vrea să candideze din partea ALDE. În rest în PSD, s-a luat decizia să mergem cu candidat PSD și mâine se va decide cine va fi”, a spus Dăncilă.

Chiar și în aceste condiții, președintele PSD crede că discuțiile de la Vila Lac nu reprezintă un impas. „Nu e în niciun caz blocaj, în niciun caz eșec. Cred că e începutul unor discuții cu cele două partide, care să conducă spre maximizarea șanselor pentru câștigarea alegerilor prezidențiale”, a conchis Viorica Dăncilă.

