După anunțarea încetării focului, prețurile petrolului au scăzut brusc. Se aștepta ca această scădere să aibă un impact semnificativ asupra prețurilor la pompă.

Însă, potrivit lui Olivier Gantois, președintele Uniunii Franceze a Industriilor Petroliere (Ufip), intervievat de AFP, această scădere poate avea loc „doar dacă prețul petrolului se stabilizează” în jurul valorii de 92-95 de dolari pe baril.

Deocamdată, prețul pe baril rămâne volatil și, după ce a scăzut sub pragul de 100 de dolari, a început să crească din nou în urma anunțului lui Donald Trump privind blocarea Strâmtorii Ormuz.

Mai mult, 20% din benzinăriile franceze rămăseseră fără carburant săptămâna trecută, din cauza problemelor logistice.

Un efect limitat de volatilitatea petrolului

După ce a scăzut sub pragul de 100 de dolari, prețul pe baril de petrol a început să crească din nou, în mare parte din cauza tensiunilor continue și a eșecului noilor discuții diplomatice.

În termeni practici, schimbările prețurilor la pompă depind în mare măsură de evoluțiile geopolitice.

Iar acestea nu sunt foarte optimiste.

Livrările fizice au ajuns la aproape 150 de dolari pe baril în Europa

Chiar dacă pe bursele de mărfuri prețul petrolului se învârte în jurul a 100 de dolari, Reuters scria luni că prețul încărcăturilor fizice de țiței cu livrare imediată în Europa a atins luni un nivel-record de aproape 150 de dolari pe baril.

Totul, pe fondul îngrijorării că planul SUA de a bloca Strâmtoarea Ormuz ar putea duce la o întrerupere prelungită a aprovizionării.

Peste recordul din 2008

Spre comparație, nivelul maxim istoric al cotației Brent a fost de 147 de dolari pe baril, stabilit în 2008.

Prețul spot al țițeiului Forties din Marea Nordului a ajuns luni la 148,87 de dolari pe baril, conform datelor LSEG, depășind maximul din 2008.

Această divergență evidențiază modul în care cererea puternică din partea rafinăriilor asiatice și europene pentru barili din afara Orientului Mijlociu determină creșterea prețurilor pentru țițeiul înlocuitor care poate fi livrat în curând.

Adică fix cel din Europa și Africa. De asemenea, arată că există o așteptare ca perturbările să persiste.

„Tranzacțiile fizice sunt supuse unei presiuni mari”, a declarat luni, în cadrul unui eveniment, Josu Jon Imaz, șeful companiei petroliere spaniole Repsol.

5 știri by Libertatea – Educație: De ce nu iubesc elevii matematica. Rezultate slabe la simularea Evaluării Naționale
