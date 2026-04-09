Astfel, după intrarea în vigoare a armistițiului americano-iranian, prețul benzinei este acum cu 29 de bani mai mic decât cel al concurenței și cu 19 bani sub cel din stațiile Petrom.

În schimb, prețul motorinei practicat de Rompetrol rămâne mai mare decât cel al altor companii, precum Lukoil, MOL și OMV, cu 6 bani/l, sau al Petrom, cu 15 bani/l. Doar în stațiile Socar, motorina este mai scumpă, costând 10,13 lei/l.

Această ajustare de prețuri nu are legătură directă cu evenimentele recente din Orientul Mijlociu, ci reflectă evoluțiile anterioare ale cotațiilor internaționale și adaptarea stocurilor după revizia rafinăriei Petromidia, care și-a reluat activitatea.

În paralel, cotațiile internaționale ale petrolului au înregistrat joi o creștere semnificativă. Barilul de țiței Brent a ajuns la 97,35 dolari, cu 2,74% mai mult, iar West Texas Intermediate (WTI) a urcat la 97,43 dolari, în creștere cu 3,2%.

Această evoluție vine pe fondul incertitudinilor legate de menținerea armistițiului dintre SUA și Iran și de problemele de trafic prin Strâmtoarea Ormuz, o rută crucială pentru transportul petrolului la nivel global.

După 40 de zile, Iranul, SUA și Israelul au ajuns la un armistițiu, care va dura două săptămâni, timp în care navele blocate în Strâmtoarea Ormuz vor fi lăsate să plece și taxate individual.

Donald Trump a acceptat suspendarea atacurilor asupra Iranului pentru două săptămâni, cerând în schimb redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Circulația navelor s-a reluat în Strâmtoarea Ormuz încă de miercuri, după anunțul încetării focului, transmite Marine Traffic, o platformă specializată în monitorizarea traficului maritim la nivel global.

