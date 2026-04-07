„Există aproximativ 18% dintre staţii în care cel puţin un combustibil nu este disponibil», a declarat Bregeon pentru RMC/BFMTV. Potrivit acesteia, situaţia afectează în special benzinăriile TotalEnergies, unde plafonarea preţurilor carburanţilor a dus la o creştere semnificativă a cererii. «83% dintre benzinăriile care se confruntă cu dificultăţi sunt staţii TotalEnergies”, a adăugat ministrul.

Măsura luată de TotalEnergies de a plafona preţurile benzinei la 1,99 euro pe litru şi ale motorinei la 2,09 euro pe litru a fost implementată de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.

Aceasta a fost aplicată la cele 3.300 de staţii ale companiei din Franţa continentală şi era valabilă până pe 7 aprilie 2026. Totuşi, TotalEnergies nu a oferit detalii despre numărul exact de benzinării afectate la momentul anunţului, subliniind că situaţia „evoluează foarte rapid” şi că echipele „sunt mobilizate pentru a reaproviziona benzinăriile”.

La nivel naţional, TotalEnergies deţine o treime din benzinării, iar penuria de combustibili afectase, sâmbătă, 4 aprilie 2026, aproximativ 12% dintre toate staţiile din Franţa. Pe 1 aprilie, acest procent era de 10%. În cazul altor reţele de distribuţie de combustibil, deficitul este mult mai redus, afectând doar 4% dintre staţii, conform declaraţiilor lui Bregeon.

