El a vizitat zona anul trecut și a spus că a rămas „fermecat de planurile Slănicului”, a dezvăluit desteptarea.ro.

„Am contract pe viață cu un restaurant”

„În luna august, anul trecut, am avut două concerte la Slănic Moldova și atunci am avut câteva discuții în glumă. Apoi, de Revelion, la Comănești, am bătut palma cu un patron din Slănic Moldova.

Practic, acum am un contract pe viață cu un restaurant”, a mărturisit Nelu Ploieșteanu.

Artistul a precizat că a primit și o locuință în Slănic, iar în perioadă imediat următoare trebuie să se mute și soția sa.

2 morți și 14 răniți, dintre care 7 grav suferinzi, iar prefectul de Iași susține că nu trebuie «să facem un caz din asta»!