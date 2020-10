O femeie deputat care are multe legi importante în CV-ul ei, care a reușit succese concrete în domenii sensibile și decenii în șir neglijate, descrie Parlamentul nu ca pe teritoriul împărțirii între buni și răi, ci ca pe un mediu unde e nevoie de dialog și consens.

Când intram pe ușă la Camera Deputaților, îmi lăsam ego-ul, care este mare, la ușă. Tu ești aici să servești oamenii. Trebuie să treci legi. Trebuie deci să mă înțeleg cu toată lumea pentru că legile trec cu majoritate. Oana Bîzgan:

În 2016, Oana Bîzgan a candidat pe listele USR, dar din noiembrie 2017, e independentă.



„Nu voi mai continua ca deputată, dar voi sprijini, în continuare, cauzele în care cred și care, după patru ani de efort susținut, au devenit, mai mult ca oricând, parte din cine sunt eu”, a scris aceasta pe pagina ei de Facebook

”Legea face imposibil ca un independent ca mine să candideze”



Am sunat-o pe deputată pentru a afla mai multe despre motivele din spatele deciziei ei.



-De ce ați luat decizia să nu mai candidați?

–Eu sunt destul de pragmatică. Legea face imposibil ca un independent ca mine să candideze. Pe București ai nevoie de minimum 10.000 de semnături ca să poți să candidezi și îți trebuie totuși o mașinărie care să funcționeze, să strângă aceste semnături. Din punctul meu de vedere, barierele de intrare pentru un independent sunt importante.



Acum vreun an jumătate, mi-a zis un coleg cu multă experiență: ”Oana, tu faci o treabă extraordinară ca independentă, dar n-a venit vremea independenților în Parlamentul României”.

Altă opțiune era să mă înscriu pe listele unui partid politic. Ori aici eu am avut destul de multe argumente și contraargumente. M-am tot gândit la oameni. Ce ar însemna pentru cei care ne-au votat pe noi în 2016 ca acum să intru într-un partid politic, să le zic asta e viața, nu sunt eu chiar traseistă, dar sunt pragmatică.



-Ați primit vreo invitație de a candida pe listele USR-PLUS?

-Nu. M-au invitat acum ceva vreme, hai, Oana, nu te întorci la noi, dar a fost așa, nothing serious (nimic serios, n.r.). Actuala conducere are suficiente probleme ca să își bage un real pericol în sân.



-De la ce partide ați primit invitații?

-De la mai multe. Inclusiv de la partide mai mici, mai noi, nici nu le știu numele la toate.



-Vedeți încă implicarea politică cheia pentru schimbarea societății?

–Da, asta e o parte din cheie. Dar cred în implicarea pe toate fronturile. În politică aș vrea să văd mai multe femei și cu putere, nu doar puse la coada listei. Subiectele pe care eu le-am tratat le-am purtat de foarte multe ori în Parlament cu femeile. Poate că nu e chiar o întâmplare că subiectele astea au ajuns sus pe agenda publică. Când am intrat eu în Parlament, nu vorbea nimeni de asta.



Nu cred că a fost doar o întâmplare că era prima dată când erau mai multe femei în Parlament și pentru prima dată când am început să lucrăm sistematic la subiectele astea, care, de obicei, cad între agendele partidelor

”Eu îmi doresc ca România să funcționeze indiferent de persoana care este la conducere”



-Cum a fost să inițiați atâtea legi?

-Nu putem să ajungem să depindem de o persoană. Nu mă refer la mine, ci în general. Eu îmi doresc ca România să funcționeze indiferent de persoana care este la conducere. Vreau să ajungem ca nație să uităm expresia omul sfințește locul. Nu vreau să depindem de indivizi. „Dacă ai noroc, cazi la cineva, dacă nu, ghinionul tău”. Nu. Eu vreau ca sistemul să funcționeze și să ai un minim de servicii și de demnitate umană, indiferent cine este la putere sau în Parlament.

Parlamentul ca mediu profesional: ”Tu ești aici să servești oamenii”



-Cum v-ați creat alianțe în Parlament pentru trecerea inițiativelor legislative?

–În primul rând nu am înjurat și nu am judecat pe nimeni vreodată. Aici suntem într-un mediu profesional. Spui ce ai de spus, argumentezi, dar fără atacuri personale.



În al doilea rând, când intram pe ușă la Camera Deputaților, îmi lăsam ego-ul, care este mare, la ușă. Tu ești aici să servești oamenii. Trebuie să treci legi. Trebuie deci să mă înțeleg cu toată lumea pentru că legile trec cu majoritate.

Multă lume face un proiect legislativ, îl depune, nu îl urmărește prin Parlament, se duce la ultimul raport, de la ultima comisie, și după aia urlă pe Facebook că nerușinații ăștia nu mi-ai trecut legea. Stai puțin. Tu când depui o lege nu ai doar responsabilitatea să o depui și după să anunți dacă a trecut sau nu.



”Jobul tău nu este să te enervezi”



-Cum ați lucrat în Parlament?

-Eu cel mai mult timp îl petreceam la discuții one-to-one (unul la unul, n.r.) cu deputați și senatori. La proiectul acela ce prevedea ca minorii fără CNP să poată primi servicii medicale gratuite, știu că m-am cronometrat. Eu venind din mediul privat, eficiența e importantă. Voiam să văd unde îmi pun eforturile cel mai mult. Am petrecut atunci 11 ore de discuții one-to-one. Vorbisem cu 100 și ceva de oameni, vreo 2-3 minute cu fiecare senator și deputat.

Despre colegii cu care a negociat: ”Trebuie să îi înțelegi fricile, să îi aduci argumente, exemple”



-Ați primit și reacții negative, să nu fiți luată în serios?

-Bineînțeles. Oamenii nu citesc ce propui tu acolo, dar ei au o idee în cap și încep să vorbească total pe lângă subiect. Jobul tău nu este să te enervezi. E simplu să zici ”ăsta e un dobitoc”. Nu, stai și asculți oamenii.



Poate nu o să fie populară declarația asta a mea, dar eu cred că majoritatea colegilor mei din orice partid politic cu care eu am colaborat de-a lungul acestor ani își doresc să facă o treabă bună.

Și parlamentarii sunt oamenii. De multe ori, blocajele în Parlamentul României țin de frici. Iar tu, dacă vrei să mergi mai departe și să reușești să primești un vot, trebuie să îi înțelegi fricile, să îi aduci argumente, exemple. În timp, pentru că nu poți să i le bagi pe toate pe gât când vrei tu.



Și încercam mereu să explic. ”Să ne imaginăm. Nu sunt doar hârtii și numere, cuvinte scrise pe hârtii, ci vieți, oameni. Noi ce facem acolo nu sunt doar hârtii, să fie foarte clar”.



-Care ar fi cele mai importante legi pe care ați reușit să le treceți?

–Legea privind Registrul violatorilor și pedofililor și mai ales legea privind creșterea pedepselor pentru infracțiunile sexuale. Și cele două legi pe hărțuire, hărțuirea stradală și hărțuirea la locul de muncă.



Legile astea pentru mine nu au fost ca să le pun la contor. Hap, s-a învârtit contorul. Nu. Unele legi sunt importante, dincolo de eficiența lor, pentru simbolistica lor.



Unele legi sunt mesajul pe care îl transmiți societății, piatra aia de unde zici băi, atât, până aici, de aici încolo construim altfel.

Mesaj pentru femeile care ezită să intre în politică: ”Nu există momentul perfect”



-Dar cele mai importante proiecte care nu au trecut?

–Nu am proiecte de lege care să fi fost respinse. Mai sunt câteva legi care sunt pe parcursul parlamentar. Legea adopției nu a trecut încă. E o lege inițiată acum 100 de ani de Guvern, pe care am modificat-o substanțial. Conține atât de multe lucruri bune.



-Ar trebui să fie mai multe femei în politică?

–Absolut. Momentul potrivit să intri în politică e personal. Fiecare avem momentul nostru. Pentru mine a fost atunci că m-a zguduit ce s-a întâmplat la Colectiv. Nu am mai putut, până aici, gata. Ori fac și eu ceva, ori plec din țară.



În același timp, aș vrea să le zic femeilor că nu există momentul perfect. Aș vrea să le încurajez să nu își spună tot timpul, stai, mai trebuie să mă pregătesc un pic, să mai adaug un pic de experiență. Nu, niciun bărbat nu își spune asta!



Ne mai dau uneori oamenii exemple de femei din politică care nu corespund standardelor unuia sau altuia. Păi la fiecare femeie care nu corespunde, pot să le dau eu 100 de bărbați care nu corespund, dar nimeni nu-și bate capul cu asta.

-Ce planuri aveți pe mai departe?

–Nu vreau să grăbesc lucrurile în niciun fel. Opțiunea de privat e clar a mea, în business și antreprenoriat. Când ajungi la o anumită maturitate în viață, înveți să ai încredere în tine, mai mult ca înainte. Nu mai am nevoie de five-year plan (plan pe următorii cinci ani, n.r.). Mă întorc la strategie de business pentru companii. Asta am făcut.



