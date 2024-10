După ce Curtea Constituțională și-a motivat decizia în 20 de pagini, unde a făcut un rezumat al comportamentului și al declarațiilor controversate din ultimii ani ale președintei SOS România, Diana Șoșoacă a revenit cu un nou mesaj, mult mai virulent.

Diana Șoșoacă: „Motivare nazistă, stalinistă”

Diana Şoşoacă se întreabă dacă „toți românii care o iubesc și o susțin pe Diana Iovanovici-Șoșoacă” vor fi aruncați în închisori. Președinta SOS România consideră că prin decizia care a stârnit sute de reacții pe scena politică din România a devenit „erou național martir”.

„Prin această motivare penibilă, nazistă, stalinistă, aţi făcut din mine erou naţional martir”, a susţinut ea, adăugând că judecătorii CCR s-au antepronunţat privind un eventual comportament al său ca preşedinte. Ea a afirmat că îi va da în judecată pe membrii CCR.

„Să înţeleg că veţi aresta şi arunca în puşcărie toti românii care o iubesc şi susţin pe Diana Iovanovici-Şoşoacă?”, a scris, pe Facebook, Diana Şoşoacă.

„Judecătorii CCR care au motivat penibil decizia de interdicţie a candidaturii mele sunt inculţi juridic! Demisia, inculţilor! Aţi încălcat art.72 din Constituţie, aţi încălcat principiul separării puterilor în stat, aţi invocat delictul de opinie ca pe vremea lui Stalin şi Hitler! Aţi emis opinii subiective cu privire la comportamentul unei persoane căreia nu i-aţi permis să se apere! Aţi adus calomnia la rang de lege şi v-aţi antepronunţat cu privire la un eventual comportament al subsemnatei în calitate de preşedinte şi v-aţi antepronunţat cu privire la eventuale dosare penale şi administrative care nu au fost judecate, dar nici nu există dovezi că există. Aţi suprimat dreptul la opinie! Hotărârea nu are consistenţă şi substanţă constituţională!”, a susţinut Şoşoacă.

Diana Șoșoacă i-a acuzat pe judecătorii CCR că au „ucis Constituţia” şi că sunt „trădătorii naţiei române”.

„Pe motivarea voastră, Păcuraru nu putea să candideze pt că prezenta o emisiune liberă de nevaccinaţi! Ciolacu discriminează femeile şi moldovenii, simţindu-se jignit dacă este făcut moldovean şi mă atacă cu apelativul mincinoasa ordinară, Simion este un agresor sexual: Te agresez sexual, scroafo!, Lasconi i-a făcut trădători pe românii din diaspora, Ciucă a minţit cu privire la activitatea sa militară, toţi au plagiat doctorate şi au încălcat jurământul de demnitar, Kelemen Hunor pt că doreşte dezintegrarea teritoriului României şi preluarea Ardealului de către Ungaria! Geoană a fost la Ambasada Rusiei şi decorat! Este angajat de o putere străină! Deci cum va fi el mediator?”, a continuat ea.

Şoşoacă a susţinut că judecătorii au „omis” că ea era senator şi „apărată de art. 72 din Constituţie. Imunitatea pt declaratii şi opinii politice”.

Ea a adăugat că îi va da în judecată pe cei de la CCR.

„Vă voi da în judecată şi voi cere despăgubiri şi condamnarea voastră, precum şi a statului român, a SRI şi a partidelor care au fost în spate: PSD, PNL, USR, AUR, UDMR, PMP, ProRomânia! Aţi încălcat principiile statului de drept şi aţi interzis ca pe vremea lui Hitler, Stalin şi Lenin dreptul unui om de a candida pt că vă este frică de mine, frică că voi aduce independenţa şi suveranitatea României! Pentru porcăria scrisă vă voi urmări în toate instanţele interne şi internaţionale! Sunteti stalinişti şi nazişti!”, a mai susţinut Şoşoacă.

Diana Șoșoacă s-a plâns în Parlamentul European de ce i se întâmplă în România

Eurodeputata s-a plâns, luni seară, în Parlamentul European, la procedura discursurilor de un minut, că decizia CCR este abuzivă.

„Vreau să vă aduc la cunoştinţă un caz extrem de grav care se întâmplă de trei zile în România. Sunt preşedinta partidului SOS România şi conform sondajelor reale deţineam primul loc pentru preşedinţia României, care va avea loc pe 24 noiembrie”, le-a spus Diana Şoşoacă eurodeputaţilor care erau încă prezenţi în plenul PE în jurul orei locale 23.00 (24.00 ora României).

„Curtea Constituţională, pentru prima dată în istorie, mi-a anulat candidatura la preşedinţia României, nu pe motive de constituţionalitate, pentru că erau îndeplinite toate formele, ci pentru că am luptat împotriva vaccinării obligatorii, pentru că am luptat împotriva botniţei din pandemie, pentru că am fost amendată de un poliţist că am depăşit viteza, deşi sunt în proces cu acel poliţist, pentru că am făcut declaraţii politice în Parlamentul României ca senator, încălcându-se articolul 72 din Constituţia României şi articolele 9 şi 10 CEDO prin care declaraţiile politice ale unui parlamentar au imunitate. Nu putem să fim condamnaţi pentru aşa ceva”, a spus eurodeputata.

„Nu am fost judecată, nu am fost citată, nu am avut dreptul la apărare şi am fost judecată pe articole din ziar”, a mai spus ea, potrivit Agerpres. Diana Şoşoacă tocmai le cerea colegilor săi eurodeputaţi să ia act că în România, statul de drept este încălcat, când microfonul i-a fost întrerupt de preşedinţa de şedinţă pentru depăşirea timpului de vorbire.

