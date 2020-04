De Răzvan Luțac, Cristina Radu,

Bărbatul, care a filmat haosul de la ieșirea din carantină dintr-un centru din Galați, spune că în bloc s-au dat petreceri, în timp ce poliția “încuia doar ușa de la intrare și pleca vizavi”. Spune că nu s-a simțit deloc în siguranță, “holurile erau mereu pline, nimeni nu era testat la sosirea din străinătate, eu am o mulțime de boli care se regăsesc în lista principalelor comorbidități”.

Holul era de cele mai multe ori plin de persoane

După două săptămâni pline de peripeții, Valerian Andreescu, în vârstă de 58 de ani, a ieșit azi din izolarea petrecută într-un bloc din cartierul Micro 17, din Galați. Este cel care a filmat imaginile în care, ieri, în jur de 15 persoane se îngrămădeau la ieșirea din stabiliment și erau “verificate” de DSP pe capota unei mașini cu numere străine.



Andreescu a ținut un jurnal al problemelor din carantina despre care, spune el, “mi-a pus viața în pericol”.



Valerian Andreescu, persoană ieșită din carantină la Galați

– Domnule Andreescu, când și de unde ați ajuns în carantină?

– Am venit din Olanda pe 14 aprilie. Cu mașina. Alături de un băiat din Constanța, conduși de poliție. M-a lăsat aici și s-a dus mai departe, tot cu poliția. Am ajuns pe 14 seara. Vă spun că am mai luat legătura și cu oameni aflați în carantină în alte zone și am termeni de comparație.

Recomandări Iohannis, declarații fără precedent: „PSD se luptă să dea Ardealul ungurilor. Cât sunt eu preşedinte, o astfel de lege nu va exista”

– Ce v-au făcut la sosire? V-au testat?

– Nu, bună seara, poftim cheia, aveți camera X. Și atât. Nici un luat de temperatură, nimic. Nu spun că m-am uitat și eu pe ce presupunea primirea în carantină. Cu primit lenjerie, primit pijamale…

– Era lume?

– Sigur. Eram într-un bloc pe nume M11 din cartierul Micro 17, undeva la periferia Galațiului. Și veniseră multe persoane și împreună. Adică erau destui care se cunoșteau între ei. Și de-aici a început nebunia. Poliția locală păzea blocul. Dar cum o făcea: încuia ușa la intrare și se ducea vizavi, într-o clădire din care, într-adevăr, aveau vizibilitate. Dar aveau vizibilitate la ieșire, să nu iasă nimeni, să spunem, să nu fugă nimeni. Dar înăuntru nu aveau control.

– Ce se întâmpla înăuntru?

– Nenorocire. S-au dat petreceri pe hol, lumea stătea la taclale, era holul tot timpul aglomerat.

– Vorbim aici de persoane despre care nu știm dacă erau ori nu infectate.

– Păi, dacă nu le-a făcut nimeni testare, de unde să știm? Vă spun sincer, eu m-am simțit în pericol. Am foarte multe boli, majoritatea sunt pe lista celor mai întâlnite comorbidități la coronavirus. Am avut mare noroc că nu am luat încă virusul, e criminal pentru mine.

Recomandări Reacția dură a Primăriei după apariția desenelor care au scandalizat Biserica Ortodoxă Română

Sufăr de insuficiență respiratorie și de mai multe afecțiuni cardiace: insuficiență ventriculară stângă, hipertensiune arterială, cardiopatie hipertensivă, insuficiență mitrală degenerativă medie, insuficiență aortică degenerativă medie, boală pulmonară obstructivă cronică.

Valerian Andreescu, persoană carantinată la Galați:

– Un medic v-a văzut?

– Timp de 14 zile, nimeni din sistemul de sănătate nu s-a interesat de starea sănătății mele, nu am fost întrebat dacă sufăr de vreo afecțiune, dacă am nevoie de medicamente. Poate sunt subiectiv, dar întreb: izolându-mă fără consult medical prealabil sau măcar interogare pentru a afla afecțiunile de care sufăr și având în vedere starea sănătății mele, nu mi s-a pus viața în pericol?



– Așadar…

– Stați, că nu am terminat. De exemplu, vedeam pe geam cum persoane de la parter primeau pachete de la apropiați pe geam. Și nu că le primeau, dar se pupau, stăteau gură în gură la povești. Șanse foarte mari de infectare dacă cel de afară avea COVID-19. Și-apoi ne dădea la toți, vă dați seama. Inconștiență.

Recomandări Tolo: Un președinte tuns și o țară rasă. De ce îi ține în continuare Klaus Iohannis în brațe pe Gheorghe Flutur și pe baronii PNL

– Cum era cu curățenia?

– Nu se făcea. Mai mult, problema gunoiului era uriașă. Stăteau munții de gunoaie fix lângă ușă, vă dau poză să vă arăt, chiar lângă masa unde era pusă mâncarea. Se lua gunoiul la trei zile. Focar de infecție, nu altceva.

Mâncarea era adusă lângă munții de gunoaie, care stăteau și 3 zile

– Ați încercat să faceți ceva?

– Am sunat la DSP și mi s-a spus că trebuie să sun la Consiliul Local. Apoi, am pus un video pe Facebook pe care l-am lăsat la liber, nu doar la prieteni. Și au început să-mi vină înjurături. Că de ce nu pun eu mâna pe mătură să fac curat, că una, că alta. Așa că am renunțat temporar.

– Doar temporar.

– Da. Am vorbit deja și cu avocatul, sunt hotărât să le fac plângere la Procuratură. Pentru că viața mea a fost pusă în pericol.

Știți cât era indemnizația zilnică de cazare, cu trei mese pe zi și apă, plus pijamalele care n-au existat? 70 de lei. Vreau să le arăt procurorilor meniul zilnic, să-mi spună cum costau 70 de lei cele trei mese și apa.

Aglomerația de la ieșirea din carantină

DSP spune că face “anamneză”

DSP Galați a răspuns, între timp, întrebărilor puse ieri de Libertatea referitoare la imaginile trimise de Andreescu.

1.Condițiile de distanțare socială și respectarea acestora, atât în interiorul spațiilor de carantină, cât și în afara acestora nu intră în atribuțiile DSP Galați.

2. Conform prevederilor art. 5 alin. (1) din O.M.S. nr. 622/14.04.2020, privind modificarea O.M.S. 414/11.03.2020, “Direcțiile de sănătate publică județene și cea a Municipiului București au obligația ca, la ieșirea din carantină, să elibereze persoanelor ce s-au aflat în această situație aviz epidemiologic de ieșire din carantină”.

Avizele epidemiologice nu sunt semnate “afară, în parcare, pe capota mașinii”, ci acestea doar se completează cu adresa de domiciliu a fiecărei persoane, pentru a se individualiza fiecare document eliberat. Completarea datelor de domiciliu se face în exterior, în condiții de siguranță și pentru personalul DSP Galați, deoarece în spațiul de carantină nu există amenajată o zonă pentru completarea și verificarea documentelor.

3.Procedurile în vigoare nu prevăd efectuarea unui control medical la intrarea sau la ieșirea din carantină, însă, la eliberarea avizelor, reprezentanții DSP Galați efectuează o anamneză privind starea de sănătate.

Direcția de Sănătate Publică a primit un nou set de întrebări din partea ziarului, neprimind un răspuns până la publicarea materialului de față.





Citeşte şi:

Iohannis, declarații fără precedent: „PSD se luptă să dea Ardealul ungurilor. Cât sunt eu preşedinte, o astfel de lege nu va exista”

Orban a anunțat ce scenarii sunt luate în calcul după 15 mai, când expiră starea de urgență

Vara lui 2020 pe litoralul românesc: fără bufet all-inclusive și cu distanță de 2 metri între șezlonguri. Hotelierii cer autorităților clarificări

GSP.RO Ce s-a întâmplat în Germania după ce luni s-au ridicat restricțiile. Semnal de alarmă de la nemți

HOROSCOP Horoscop 29 aprilie 2020. Balanțele au nevoie de susținere în tot ceea ce fac