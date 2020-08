Documentele vorbesc despre faptul că ar fi avut loc o întâlnire pe insula private a magnatului american din Virgin Islands. Unul dintre documente conține relatări despre faptul că Epstein ar fi instruit o fată, cunoscută cu numele de Virginia Roberts Giuffre, ”să-i ofere Ducelui de York tot ceea ce îi cere și să îi relateze apoi detaliile abuzului sexual”.

Anchetatorii l-au acuzat pe Epstein de traficarea sexuală a fetei în favoarea unor personalități puternice pentru a obține astfel avantaje atât în domeniul afacerilor, cât și la nivel personal sau politic, practicând inclusiv șantajul.

Pe lista acestuia s-au aflat politicieni americani proeminenți, oameni de afaceri influenți, președinți ai unor state străine, un celebru premier și alți lideri ai lumii.

Potrivit documentelor prezentate în instanță, prințul Andrew ar fi încercat să facă lobby în SUA pentru a obține o înțelegere favorabilă inculpatului Epstein.

Documentele prezentate fac parte dintr-un proces civil început în 2015, în care Epstein și fosta sa parteneră Ghislaine Maxwell erau acuzați de abuz sexual de către Giuffre, în vârstă de 36 de ani acum.

Femeia a pretins că a fost obligată să întrețină relații sexuale cu Prințul Andrew care a negat vehement acuzațiile.

Investitorul american Jeffrey Epstein, un apropiat al oamenilor politici și al celebrităților, a fost pus sub acuzare în urmă cu exact un an, în iulie 2019, de către procurorul federal din Manhattan, pentru exploatarea sexuală a zeci de minore. O lună mai târziu, el s-a spânzurat în celula sa, într-o închisoare din New York.

