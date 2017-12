Doi frați s-au regăsit, din întâmplare, după 30 de ani. Roy Aspinall a văzut un bărbat care dormea pe străzi în orășelul britanic Wigan și a simțit nevoia să inițieze o discuție cu el, căci avea un chip cunoscut. În scurt timp, el a descoperit că bărbatul este chiar fratele său, pe care nu îl văzuse de mai bine de trei decenii.

Roy și Billy sunt frați după mamă. Cei doi bărbați au crescut însă în locuri diferite, trăind separat aproape toată viața. S-au văzut ultima oară când erau copii, iar de atunci nu s-au mai întâlnit. Roy, care are acum 36 de ani, a fost crescut de o mătușă, iar Billy a stat alături de mama lui până la vârsta de zece ani, când a fost luat în grijă de o altă familie. La maturitate, Billy a ajuns pe străzile orășelului britanic. Viața lui s-a schimbat însă acum, când o persoană s-a apropiat de el și i-a oferit o țigară. Nu era vorba despre orice persoană, ci despre fratele lui, relatează Wigan Today.

„Mergeam către stația de autobuz și am văzut un bărbat rezemat de un zid. Mi s-a părut cunoscut după față și am zis că trebuie să aflu cine este. Avea un sac de dormit și o pungă cu lucruri. M-am dus acolo, i-am oferit o țigară și am început să vorbim. Într-un final, l-am întrebat dacă se numește William, iar el a spus că da, dar i se spune Billy. Mi-au dat lacrimile. I-am spus să-și strângă lucrurile, căci vine cu mine„, a descris Roy momentul în care a realizat că și-a regăsit fratele.

Billy spune că încă nu poate să-și revină din șoc. „A venit un individ la mine și mi-a pus o mulțime de întrebări, despre mama și sora mea. Mi-a spus apoi că este fratele meu. Nu l-am crezut inițial. Este o nebunie! Am știut că am un frate mai mare, însă nu știam nimic despre el, dacă locuiește în aceeași zonă. Încă sunt șocat de tot ce s-a întâmplat”, a spus Billy.

Astfel, Roy l-a primit pe fratele său regăsit în locuința sa pentru a recupera timpul pierdut. Mai mult, el îl ajută pe Billy să-și refacă viața, iar între timp i-a găsit chiar și un loc de muncă.

Povestea lor incredibilă seamnă cu o alta tot din Marea Britanie. Doi frați s-au regăsit după 54 de ani, deși locuiau la doar câțiva kilometri distanță.