Potrivit FlightAware.com, avionul Boeing 757-200 a sosit din Las Vegas, Nevada, duminică seară, puțin după ora 21.00. Delta TechOps este responsabilă cu întreținerea și reparațiile companiilor aeriene.

În acest moment nu au fost publicate alte informații despre membrii echipei sau despre cealaltă persoană care a fost rănită.

„Familia Delta este îndurerată de pierderea a doi membri ai echipei și de rănirea altuia în urma unui incident produs în această dimineață la instalația de întreținere a operațiunilor tehnice din Atlanta (TOC 3). Am oferit tot sprijinul nostru membrilor familiilor și colegilor în această perioadă incredibil de dificilă. Familia Delta este recunoscătoare pentru acțiunea rapidă a primilor respondenți și a echipelor medicale de la fața locului. Colaborăm acum cu autoritățile locale și efectuăm o anchetă completă pentru a stabili ce s-a întâmplat”, au transmis reprezentanții Delta.

Primarul din Atlanta, Andre Dickens, a transmis condoleanțe familiilor celor doi angajați.

„Transmit cele mai profunde condoleanțe familiilor și celor dragi ai angajaților Delta decedați. Gândurile mele sunt, de asemenea, cu cei care au fost răniți și sper la recuperarea lor rapidă și completă. Echipele AFRD, APD și HJAIA sunt la fața locului și lucrează cu sârguință pentru a rezolva situația”, a transmis Andre Dickens într-o postare pe X.

BREAKING: Two workers killed at #Delta maintenance facility near Hartsfield-Jackson – https://t.co/wpd89Exmrs #Atlanta @ajc pic.twitter.com/WMAgrBpf9K