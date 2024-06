Piloţii au fost obligaţi să efectueze această coborâre sâmbătă, 22 iunie, după o avarie la sistemul de presurizare, semnalată la 50 de minute după decolare.

Avionul a aterizat la Incheon. „17 pasageri au fost preluaţi de medici. Nu au fost răni grave”, a anunţat Ministerul sud-coreean al Transporturilor.

(NON SG) : Passengers of Korean Air Flight KE189 bound for Taiwan suffer nosebleeds, ear pain after Boeing 737 MAX 8 cabin pressure system malfunctions – NY Posthttps://t.co/zd1BM9F9Uv pic.twitter.com/X4UzCPf7RN