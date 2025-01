„Delicios și la un preț rezonabil!”

Este vorba despre Dough&Doppio, care și-a deschis ușile de curând, în Bromborough. Cei care trec pragul cafenelei pot savura pizza, sandvișuri, cafea și multe altele, iar cei care deja au gustat din preparate se declară înnebuniți după mâncarea.

„Tocmai am intrat și am mâncat o felie minunată de pizza și am băut o cafea cu lapte. Delicios și la un preț rezonabil!”, a spus un localnic.

La cârma afacerii se află doi români, Sebastian și Răzvan, dar și soția celui dintâi, Blanka. Sebastian și Răzvan s-au născut în aceeași zi, în același spital, dar drumurile lor s-au intersectat în Marea Britanie.

Blanka, care a locuit în Italia înainte de a se muta în Marea Britanie, unde trăiește de 14 ani, a mărturisit că nu se așteptau la succesul uriaș înregistrat în doar o săptămână de la deschidere.

„Totul este făcut în casă”

„Acesta este un plus foarte bun pentru oraș. Sinceră să fiu, nu credeam că va fi atât de popular precum este, dar în patru zile, a devenit viral și am câștigat aproximativ 800 de urmăritori online.

Oamenii sunt înnebuniți după local și am rămas fără provizii”, a mai adăugat soția lui Sebastian.

Legat de mâncarea care se găsește la Dough & Doppio, ea a spus: „Am lucrat în catering pentru evenimente și am gătit toată viața mea – este pasiunea mea. Iubim Italia și mâncarea italiană. Calitatea și gustul mâncării italiene sunt cele mai bune din lume – la fel și cafeaua.

Totul aici este proaspăt copt; facem un aluat foarte bun în fiecare zi. Totul este făcut în casă. Cafeaua este de bună calitate – cred că este numărul unu în Italia, în prezent”, a mai precizat Blanka.

