Rezoluția a fost votată în unanimitate, adică 151 de voturi.

„Comitetul Politic al USR a reconfirmat astăzi, prin vot, în unanimitate (151 de membri ai CP prezenți), sprijinul politic pentru Dominic Fritz în funcția de președinte al USR. USR reafirmă fără echivoc sprijinul politic pentru Dominic Fritz ca președinte al partidului. USR a fost și va rămâne în opoziție totală față de orice încercare de capturare a instituțiilor democratice ale statului român și față de orice folosire a acestora în interes politic”, a transmis partidul într-un comunicat.

„Decizia luată de majoritatea PSD din Curtea Constituțională a României, instituția care ar trebui să protejeze legea fundamentală și drepturile cetățenilor, nu poate schimba nici votul timișorenilor și nici opțiunea membrilor USR, exprimată prin vot direct, pentru Dominic Fritz. Dimpotrivă, în fața acestui atac, USR este mai unit și mai determinat ca niciodată să apere democrația, statul de drept și votul cetățenilor”, mai scrie în comunicat.

„Principiul constituțional potrivit căruia o lege nu poate produce efecte pentru trecut este una dintre garanțiile esențiale care îi protejează pe cetățeni de abuzurile statului. Încălcarea acestui principiu creează un precedent extrem de periculos: dacă regulile pot fi schimbate retroactiv pentru a lovi un adversar politic, atunci niciun cetățean nu mai poate avea garanția că este protejat în fața arbitrariului puterii”, a mai transmis USR.

Deputatul Ionuț Moșteanu a fost cel care a anunțat ziua precedentă că s-a decis convocarea Biroului Politic care să confirme susținerea președintelui USR.

„Am decis cu o largă majoritate în Biroul Național convocarea unui Comitet Politic pentru a da un vot de susținere pentru președintele partidului Dominic Fritz. Nu ne face nimeni ordine în partid, nu ne e frică de nimeni, nu ne pot intimida, avem o singură datorie – față de oamenii care și-au pus încrederea în noi”, a scris Ionuț Moșteanu pe Facebook. „Metodele securiste nu funcționează cu noi. Am încredere în curajul și spiritul de echipă al colegilor mei. Au arătat întotdeauna că sunt de partea binelui, a corectitudinii și a adevărului”, a adăugat el.

Reamintim însă că fosta președintă a USR din perioada 2024-2025, Elena Lasconi, a fost trădată anul trecut chiar de Dominic Fritz și Ionuț Moșteanu. Aceștia au întors armele contra propriei șefe și au preluat partidul cu o lună înaintea alegerilor din mai 2025 ca să îl susțină pe Nicușor Dan, care avea să devină președintele României, deși Lasconi era candidata partidului.

Apoi, Fritz a devenit președintele USR în iunie 2025, iar Moșteanu a devenit ministrul USR al Apărării, funcție din care a demisionat în noiembrie 2025, după ce Libertatea a dezvăluit că și-a falsificat primul CV oficial.

Dominic Fritz, aproape să își piardă mandatul de primar în Timișoara după decizia CCR. A avertizat că va merge la CEDO

CCR, condusă de Simina Tănăsescu, s-a pronunțat luni 17 august, pe noua Lege a integrității (ANI), adoptată recent de Parlament. Cea mai controversată prevedere, atacată la CCR de PNL și USR, era aceea că aleșii aflați în funcție își pierd mandatul în 30 de zile dacă au o decizie definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese, chiar dacă aceasta este anterioară noii legi. În această situație este Dominic Fritz. Iar CCR a decis că amendamentul PSD, care îl vizează inclusiv pe Fritz, este constituțional.

În urma deciziei CCR, Dominic Fritz își poate pierde mandatul de primar al Timișoarei. Asta pentru că în iunie a pierdut definitiv procesul cu ANI, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit atunci că Fritz este în conflict de interese. Totul depinde acum de președintele Nicușor Dan, care are două posibilități: fie promulgă legea, fie o retrimite Parlamentului pentru modificări.

Decizia Curții Constituționale a venit la trei zile după discuția separată dintre președinta CCR, Simina Tănăsescu, și premierul demis, Ilie Bolojan, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, fără ca această întâlnire să fi fost anunțată public.

În replică, Fritz a anunțat că va merge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) pentru a-și căuta dreptatea.

Dominic Fritz este primar în Timișoara după alegerile locale din septembrie 2020 și președinte USR din iunie 2025.

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