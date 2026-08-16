Dacă ziua precedentă CCR nu a negat întâlnirea dintre cei doi, acum Curtea Constituțională a explicat și ce s-a discutat: „Întâlnirile președintei Curții Constituționale cu reprezentanți ai autorității executive au ca obiect exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției, în limitele competențelor prevăzute de lege”.

Redăm comunicatul integral, venit la scurt timp după ce inclusiv Libertatea a întrebat-o pe președinta Curții Constituționale dacă urmează să își anunțe demisia mâine, 17 august, așa cum a scris o parte a presei:

„Ca urmare a solicitărilor formulate de reprezentanții mass-media și în vederea unei corecte informări a opiniei publice, facem următoarele precizări:

Funcția de președinte al Curții Constituționale presupune, pe lângă atribuții jurisdicționale, și atribuții administrative, organizatorice și de reprezentare, prevăzute de art. 9 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

În exercitarea acestor atribuții, întâlnirile președintei Curții Constituționale cu reprezentanți ai autorității executive au ca obiect exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției, în limitele competențelor prevăzute de lege.

Președinta Curții Constituționale reafirmă ferm și categoric că nicio cauză aflată pe rolul Curții nu face și nu poate face obiectul unor discuții în afara cadrului procedural și legal în care aceasta urmează să fie soluționată.

Totodată, conduita constantă și publică, precum reperele etice și profesionale ale președintei Curții Constituționale, constituie repere suficiente pentru a exclude orice interpretare contrară cu privire la natura și obiectul demersurilor administrative desfășurate în exercitarea atribuțiilor funcției”.

PSD a devoalat întâlnirea dintre președinta CCR și premierul Bolojan, apoi 16 preşedinţi de Curţi de Apel și 50 de președinți de Tribunale au cerut explicații

Reamintim că vineri, 14 august, în plină criză politică, senatorul PSD, Daniel Zamfir, a scris pe Facebook despre întâlnirea care nu a fost anunțată oficial: „Ce a căutat azi președinta CCR în biroul dlui Abrudean (n.red. Mircea Abrudean, președintele Senatului din partea PNL), să se întâlnească cu Bolojan???. „Întâmplător”, dna Simina Tănăsescu și-a repartizat ei însăși dosarul care se dezbate luni pe legea ANI!”.

Sâmbătă, 15 august, Zamfir a revenit cu un mesaj pentru Ilie Bolojan: „În lipsa dlui Abrudean, plecat la Cluj, ai chemat-o pe președinta CCR, vineri, la sfârșitul programului, ferit de ochii presei, în biroul președintelui Senatului, care este în aceeași clădire cu CCR și are și o intrare prin spate”.

Libertatea a cerut sâmbătă, 15 august, un punct de vedere președintei CCR, Simina Tănăsescu, în care să clarifice dacă s-a văzut sau nu cu premierul Bolojan. Aceasta nu a răspuns mesajului, dar la scurt timp Curtea Constituțională a transmis un comunicat în care nu a negat întrevederea dintre cei doi.

„Ca urmare a solicitărilor formulate de reprezentanții mass-media și în vederea unei corecte informări a opiniei publice, facem următoarele precizări: Președinta Curții Constituționale a României, doamna prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu, respinge ferm și categoric orice speculatie privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curtii in afara cadrului strict legal”, a transmis CCR.

Duminică, 16 august, 16 președinți de Curți de Apel și 50 de președinți de Tribunale au cerut Curții Constituționale să clarifice discuțiile purtate cu numai trei zile înainte ca CCR să decidă asupra Legii ANI.

Premierul Ilie Bolojan nu a oferit nicio clarificare.

CCR, condusă de Simina Tănăsescu, va da luni, 17 august, decizia privind noua Lege a integrităţii. Cea mai controversată prevedere este aceea că aleșii aflați în funcție își pierd mandatul în 30 de zile dacă au o decizie definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese, chiar dacă aceasta este anterioară noii legi. În această situație este președintele USR, Dominic Fritz, care este și primar de Timișoara.

Simina Tănăsescu a fost aleasă preşedinte al Curţii Constituţionale în iulie 2025, pentru un mandat de trei ani. Ea a fost numită judecător la CCR în 2019 de Klaus Iohannis și a devenit prima femeie care ocupă această funcție începând cu 1992, de când s-a fondat Curtea Constituțională. Tănăsescu l-a înlocuit atunci pe Marian Enache.

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