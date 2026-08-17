Legea ANI, în centrul unei dispute constituţionale

Actul normativ, care impune inclusiv partenerilor de viaţă ai demnitarilor să-şi depună declaraţiile de avere, a fost contestat de preşedintele Nicușor Dan, precum şi de un grup de 27 de senatori USR şi PNL. Ședinţa CCR se desfăşoară în contextul unor suspiciuni privind o întâlnire neanunţată între premierul Ilie Bolojan şi preşedinta CCR, Simina Tănăsescu.

Noua Lege a integrităţii a stârnit controverse din cauza a două articole principale. Unul dintre ele vizează obligativitatea ca partenerii de viaţă ai demnitarilor să depună declaraţii de avere, utilizând formularea ambiguă „soţul, soţia sau persoana care are relaţii asemănătoare acelora dintre soţi”. Contestatarii susţin că legea nu defineşte clar ce înseamnă o astfel de relaţie, lăsând persoanele vizate să se „autocalifice” ca subiecţi ai obligaţiei legale.

„Legea nu stabileşte niciun criteriu obiectiv – durată, convieţuire, interdependenţă economică, asumare publică – pentru identificarea momentului de la care o relaţie afectivă devine relevantă juridic, lăsând persoanei vizate sarcina de a se autocalifica drept destinatar al obligaţiei”, a declarat preşedintele Nicușor Dan.

Un alt articol controversat prevede că aleşii locali aflaţi în stare de incompatibilitate sau conflict de interese dovedit înainte de intrarea în vigoare a legii îşi vor pierde mandatul în termen de 30 de zile. Această prevedere, cunoscută drept „Amendamentul Fritz”, este considerată o încălcare a Articolului 15 din Constituţie, care interzice aplicarea retroactivă a legilor, cu excepţia celor penale sau contravenţionale mai favorabile.

Vizat de acest articol este liderul USR Dominic Fritz, primarul Timişoarei, care a fost găsit, printr-o hotărâre definitivă, în conflict de interese administrativ.

Implicaţiile legii integrității pentru PNRR

Legea integrităţii este considerată un jalon esenţial în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), cu termen de promulgare până la 31 august 2026. Social-democraţii acuză USR şi PNL că, prin contestarea legii, blochează accesul României la fonduri europene în valoare de 771 de milioane de euro.

Contestatarii susţin însă că o lege viciată, care încalcă Constituţia, ar putea pune în pericol îndeplinirea cerinţelor impuse de Comisia Europeană.

Întâlnire controversată între premier şi preşedinta CCR

Dezbaterea din jurul legii este însoţită de o controversă privind o întâlnire neanunţată oficial între premierul interimar Ilie Bolojan, liderul PNL, şi Simina Tănăsescu, preşedinta CCR. Cei doi s-au întâlnit în biroul preşedintelui Senatului, Mircea Abrudean, cu câteva zile înainte de şedinţa CCR.

Simina Tănăsescu a respins „ferm şi categoric” speculaţiile conform cărora în cadrul întâlnirii s-ar fi discutat cauze aflate pe ordinea de zi a Curţii. Totuşi, preşedinţii curţilor de apel din România au cerut lămuriri, considerând că lipsa de transparenţă în legătură cu astfel de întâlniri contravine standardelor unei jurisdicţii constituţionale.

Declaraţii similare au fost transmise şi de preşedinţii tribunalelor şi judecătoriilor, precum şi de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

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