În timp ce la Chicago are loc Convenţia Naţională Democrată, candidatul republican la președinția SUA, Donald Trump, are programat săptămâna aceasta un turneu în întreaga ţară pentru a distrage atenţia de la evenimentul de mare profil al rivalilor.

„Lumea este în flăcări, iar Kamala şi Biden ne-au adus în pragul celui de-al Treilea Război Mondial”, a declarat Trump, acuzând actuala administraţie pentru retragerea haotică din Afganistan şi războaiele dintre Rusia şi Ucraina şi dintre Israel şi Hamas.

Măsurile de securitate au fost întărite pentru această reuniune publică, pentru a-l proteja pe Trump, după ce acesta a scăpat la limită într-o tentativă de asasinat în Pennsylvania, la 13 iulie.

El a vorbit la Aviation Museum & Hall of Fame din Carolina de Nord din spatele unui podium înconjurat de panouri de sticlă antiglonţ, care formau un zid de protecţie de-a lungul scenei.

În jurul perimetrului au fost stivuite containere pentru a crea ziduri suplimentare şi a bloca vizibilitatea.

Lunetiştii au fost poziţionaţi pe acoperişuri la locul de desfăşurare, unde avioanele vechi erau aşezate în spatele podiumului, iar un steag american mare era suspendat de o macara.

BREAKING: President Trump has announced that all military members who were discharged for refusing the COVID mandate will be reinstated and receive full back pay, along with a formal apology from the United States Government. pic.twitter.com/wwJbvxQo6q