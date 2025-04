Gavin Newsom se distanțează de politica economică a președintelui Trump

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a transmis clar că nu vrea ca statul său să fie tras în jos de tarifele impuse de Donald Trump asupra importurilor. Într-un mesaj video publicat vineri dimineață pe platforma X (fosta Twitter), Newsom a cerut ca produsele fabricate în California să fie scutite de eventuale tarife de răspuns din partea altor țări.

„Tarifele lui Donald Trump nu reprezintă toți americanii”, a spus Newsom. El a subliniat că statul său este „motorul economic al Americii” și un lider global în domenii precum inteligența artificială, agricultura, tehnologia aerospațială și mașinile electrice.

California, între ambiție și realitate

Deși legislația actuală nu permite unui stat american să negocieze separat acorduri comerciale internaționale, Newsom spune că își îndeamnă administrația să caute soluții pentru a proteja economia locală.

„California rămâne un partener de încredere în comerțul internațional. Sperăm ca acest lucru să fie luat în considerare când vine vorba de produsele fabricate aici”, a transmis el într-un alt clip video, de data aceasta de pe contul oficial de guvernator.

El a adăugat: „California nu este Washington, D.C.” și a cerut partenerilor internaționali să țină cont de asta.

Un val de îngrijorări din cauza războiului comercial

Tarifele lui Trump, numite de acesta „Tarifele Zilei Eliberării”, includ o taxă de bază de 10% pentru toate importurile și tarife suplimentare, mai mari, pentru anumite țări.

China a reacționat imediat cu propriile tarife de 34%, care vor intra în vigoare săptămâna viitoare, iar Uniunea Europeană analizează o replică similară.

„Este cea mai mare creștere de taxe din viața noastră”, a scris Newsom în descrierea postării sale video. Unul dintre cele mai afectate sectoare din California este agricultura, în special producția de migdale. California produce 80% din migdalele lumii, iar acestea reprezintă 20% din exporturile agricole ale statului.

„Pe lângă impactul economic, trebuie să protejăm și accesul la materiale esențiale pentru reconstrucție, mai ales după incendiile devastatoare din Los Angeles”, a spus Newsom, care se teme că aceste produse vor fi printre primele vizate de tarifele de răspuns din China și Europa.

Bursele s-au prăbușit, investitorii se pregătesc de impact

Joi, bursele americane au suferit cea mai mare scădere de după 2020, trend care a continuat și vineri. Newsom atrage atenția că oamenii simt deja efectele în portofoliile lor de investiții și se tem de o nouă recesiune care ar putea dura ani.

Totuși, gestul lui Newsom este privit de unii ca parte dintr-o strategie politică pentru o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale din 2028.

„Gavin Newsom ar trebui să se concentreze pe criza oamenilor fără adăpost, criminalitate și lipsa de accesibilitate din California, în loc să încerce să negocieze acorduri internaționale”, a răspuns purtătorul de cuvânt de la Casa Albă, Kush Desai, potrivit Sfist.

