Cine este Donald Trump, candidatul republican pentru Casa Albă. A avut unul dintre cele mai controversate mandate din istoria SUA

Candidatul republican, care recent a țintit-o pe rivala sa politică Kamala Harris lucrând la McDonald’s și conducând un camion de gunoi, a fost în numeroase ocazii subiectul unor glume sau al unor gafe jenante.

Atât fanii, cât și criticii l-au ironizat pe fostul președinte transformând unele dintre cele mai memorabile momente ale sale în meme-uri.

De la așezarea mâinilor pe un glob luminos ca un personaj din „Stăpânul Inelelor”, până la strigătul către un băiat care tundea peluza Casei Albe sau că s-a împins pentru a apărea în centrul unei fotografii de grup NATO, DailyMail prezintă unele dintre momentele Trump preferate de internet.

Fupă prima sa lună ca președinte, Donald Trump a declarat că, în opinia sa, merită un A+ pentru efort, dar doar un „C” pentru mesaje.

În cursul unui interviu acordat pe 28 februarie 2017 în cadrul emisiunii Fox & Friends, Trump a dat o notă inițială performanței sale prezidențiale.

El a spus că „în ceea ce privește efortul, ceea ce înseamnă ceva, îmi dau un A plus”. Dar când a venit vorba de transmiterea mesajelor sale, a spus: „Mi-aș da un C sau un C plus”.

Președintele de atunci a spus în mod special că ar fi putut să comunice mai bine cu poporul american în legătură cu planul său de a expulza imigranții.

În urmă cu cinci ani, Donald Trump anunța că liderul ISIS Abu Bakr al-Baghdadi „a murit ca un câine” în urma unui raid al forțelor speciale americane din nord-vestul Siriei.

„Noaptea trecută, Statele Unite l-au adus în fața justiției pe liderul terorist numărul unu din lume. Abu Bakr al-Baghdadi este mort”, a declarat Trump din Sala de Recepții Diplomatice, pe 27 octombrie 2019.

„El a fost fondatorul și liderul ISIS, cea mai nemiloasă și violentă organizație teroristă din întreaga lume”, a continuat Trump, descriind evenimentele raidului.

Al-Baghdadi și-a detonat vesta sinucigașă în timpul unui atac țintit în provincia Idlib din Siria, a confirmat președintele de atunci.

Trump a prezentat operațiunea și moartea lui al-Baghdadi ca fiind „mai importante decât bin Laden”. Osama bin Laden, fondatorul Al-Qaida și liderul terorist din spatele atacurilor din 11 septembrie, a fost ucis în 2011 în timpul unei operațiuni a Navy SEALs, în timpul președinției lui Barack Obama.

El s-a referit, de asemenea, la al-Baghdadi și la cei care l-au urmat drept „ratați” și a lăudat faptul că niciun membru al personalului american nu a avut de suferit în timpul raidului. El a spus, totuși, că un „câine talentat” a fost rănit.

Trump, cu o seară înainte de a face anunțul public de confirmare a morții lui al-Baghdadi, a glumit pe seama incidentului: „Ceva foarte mare tocmai s-a întâmplat!

Utilizatorii rețelelor de socializare continuă să distribuie clipul online și astăzi, iar unii chiar l-au reluat săptămâna trecută pentru a marca cea de-a cincea aniversare a morții lui Al-Baghdadi.

La începutul acestui an, un internaut a redistribuit clipul spunând: „Chiar mi-aș fi dorit ca președintele Trump să fie în funcție pentru a face o declarație ca aceasta cu privire la moartea liderului Hamas Ismail Haniyeh în această seară”.

X, platforma de socializare cunoscută anterior sub numele de Twitter, a erupt cu meme-uri la doar cinci luni de la începerea mandatului lui Donald Trump, după ce au apărut fotografii cu acesta în timpul unei ceremonii tradiționale saudite.

Trump a fost văzut punându-și mâinile pe un glob luminos împreună cu regele Salman al Arabiei Saudite și președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi la Centrul Mondial pentru Combaterea Gândirii Extremiste pe 21 mai 2017.

Globul s-a aprins atunci când liderii și-au pus mâinile pe el, activând un perete de computere din fața lor, programate să monitorizeze activitatea teroristă online.

Maia Sandu obține o victorie a la Pirus: o victorie importantă care anunță un an foarte greu

Oficial, aceasta a marcat deschiderea centrului pe care președintele l-a anunțat ca fiind o premieră mondială în eforturile comune cu Orientul Mijlociu de a combate radicalismul violent.

Internauții au avut alte idei, comparând fotografia cu scene desprinse din „Stăpânul inelelor”, „Războiul stelelor” sau „Harry Potter”.

Un moment devenit viral a avut loc la 23 mai 2017, când președintele de atunci și liderii altor 27 de țări membre NATO s-au reunit pentru o fotografie la noul sediu de la Bruxelles.

În timp ce Donald Trump își făcea loc printre ceilalți oficiali pentru a se poziționa în primul rând, alături de secretarul general Jens Stoltenberg, premierul muntenegrean Duško Marković i-a stat în cale.

Așa că Trump șl-a luat de braț pe Marković și l-a dat la o parte.

„Fotografia de familie” a fost planificată cu poziții alocate pentru 31 de persoane: cei 28 de șefi de stat și muntenegreanul, plus Stoltenberg, precum și regele și premierul Belgiei, țara gazdă.

Trump, Stoltenberg și belgienii urmau să fie în primul rând în centru, cu premierul britanic Theresa May de cealaltă parte a lui Trump. Marković a fost plasat în rândul din spate.

După incident, Trump a declarat reporterilor că întreaga situație a fost inofensivă.

„Este pur și simplu o situație inofensivă”, a spus Trump.

La momentul respectiv, Markovic a adăugat că este „firesc ca președintele Statelor Unite să fie în primul rând”.

Dar utilizatorii rețelelor de socializare l-au luat în vizor pe Trump din cauza incidentului, unii catalogându-l drept un bătăuș, iar alții glumind că el „face America măreață din nou, îndepărtându-i pe ceilalți lideri NATO, unul câte unul”.

Donald John Trump este un om de afaceri american care a făcut avere din afacerile imobiliare. El deține cele mai luxoase hoteluri și cazinouri din Statele Unite. Stilul său spumos l-a transformat însă și în vedetă de televiziune.

El a fost prezentatorul, dar și producătorul propriului show de televiziune, intitulat „The Apprentice” (Ucenicul – n.r.).

În ceea ce privește viața sa personală, magnatul este însurat din 2005 cu Melania, o femeie de origine slovenă care este cu 24 de ani mai tânără decât el. Anterior, Trump a mai fost însurat de două ori.

Donald Trump s-a născut pe 14 iunie 1946 în cartierul Queens din New York. Tatăl său are origini germane, bunicii miliardarului fiind imigranți germani stabiliți în SUA. Mama sa este și ea imigrantă. S-a născut în Scoția și s-a mutat pe tărâmul viselor la 18 ani.

Donald Trump a studiat la Academia Militară din New York, unde a obținut mai multe premii academic. El a absolvit ulterior Universitatea din Pennsylvania, cu o diplomă în finanțe.

Donald Trump s-a alăturat companiei imobiliare pe care tatăl său o conducea în 1968, după ce a absolvit facultatea. El a dezvoltat foarte mult firma tatălui său. De exemplu, primul său proiect a avut un profit de 6 milioane de dolari într-un singur an.

Organizația sa Trump a devenit în timp cel mai jucător de pe piața hotelieră, deținând hoteluri de lux, (Hotelul International Trump, Seven Springs Mansion și Plaza Hotel), cazinouri, terenuri de golf sau restaurante. Donald Trump nu a vrut însă să se limiteze doar la succesul în real-estate.

El a reușit să lanseze și alte produse de success, precum vodka Trump, apa minerală care îi poartă numele, dar și colecții de îmbrăcăminte pentru bărbați.

Cu toate acestea, cariera sa nu a fost ocolită de probleme. În 1989, Donald Trump s-a confruntat cu probleme financiare care ar fi putut să-i aducă falimentul.

Cazinourile sale aveau datorii foarte mari, iar proiectele sale imobiliare avea probleme foarte mari, ca urmare a efectelor recesiunii.

Deși nu a recunoscut niciodată, Donald Trump a fost salvat de familie. El s-a împrumutat de la rude și a pus ca garanție banii pe care urma să-i moștenească de la tatăl său, bolnav de Alzheimer.

Donald Trump se află la a treia nevastă. El s-a însurat prima oară în 1977, cu Ivana Zelnickova, o femeie de origine cehă. Cei doi au împreună trei copii: Donald Jr., Ivanka și Eric.

Divorțul dintre cei doi a avut loc în 1992, fiind marcat de mai multe scandaluri în presa americană. Astfel, Trump a fost poreclit „The Donald”, după ce Ivana s-a referit în acest fel la el, într-un interviu.

La un an de la divorț, Donald Trump s-a însurat cu Marla Maples, femeia cu care se zvonea că are o relație încă din timpul mariajului cu Ivana. Cei doi au împreună o fată, Tiffany. Căsătoria a durat doar șase ani. Trump a divorțat de Marla în 1999.

În 2004, Donald Trump a cerut-o de soție pe Melania Knauss, o femeie de origine slovenă cu 24 de ani mai tânără decât el.

Cei doi s-au căsătorit în ianuarie 2005 și au un fiu, Barron William.

Deși provine dintr-o familie de imigranți, iar soțiile sale au fost de asemenea imigrante, Trump a dus o campanie anti-imigranți și a declarat că vrea să deporteze toţi străinii care se află ilegal pe teritoriul SUA.

