Trump, un papă atipic?

Donald Trump a „postat” pe Truth Social o fotografie în care apărea transformat în Papă. Imaginea, clar retușată digital, l-a arătat pe președintele SUA în hainele religioase papale, fără vreun comentariu din partea sa.

Unii susținători ai lui Trump au sărit în sus de bucurie. Comediantul Terrance K. Williams a fost printre cei care au apreciat „gluma” lui Trump.

„Papa Trump… Lol! Președintele nostru tocmai a postat asta. Știe că media va reacționa, dar îmi place. Chiar îmi place cum sună Regele Trump, primul din numele său”, a scris el pe X (fostul Twitter):

Pope Trump… Lol our President just posted this. Hes trolling because he knows the media is going to flip out. Love it



Actually I love the sound of



King Trump, the first of his name pic.twitter.com/xfcX9OZYqD — Terrence K. Williams (@w_terrence) May 3, 2025

Dar nu toată lumea a fost de acord cu „gluma”. Melanie D’Arrigo, fostă candidată democratică, a criticat postarea lui Trump.

Recomandări LIVE TEXT Alegeri prezidențiale 2025, turul 1. Românii votează de azi în primul tur al alegerilor prezidențiale

The guy who broke all 10 commandments is posting pictures of himself cosplaying as the next Pope. pic.twitter.com/gsIH7ReEIo — Melanie D'Arrigo (@DarrigoMelanie) May 3, 2025

„Tipul care a încălcat toate cele 10 porunci postează poze cu el îmbrăcat ca Papa. Serios?”, a scris ea pe X.

Reacțiile internauților, un mix de amuzament și iritare

Postarea sa pe Truth Social a fost un veritabil „trolling” pe rețelele sociale și, ca de obicei, nu a lăsat pe nimeni indiferent. Opiniile au fost împărțite. Senatorul republican Lindsey Graham a glumit despre ideea unui „Papă-Trump”, în timp ce contul „Republicans Against Trump” l-a acuzat pe fostul președinte de „nebunie totală”. Totuși, fanii lui Trump nu s-au lăsat impresionați, considerându-l pe fostul președinte „un lider care știe să facă show”.

Mai mult, într-un un interviu recent, Trump a glumit, spunând că și-ar dori să fie papă. Și nu doar atât! A continuat să spună că nu are nicio preferință pentru un alt papă, dar că ar fi încântat să îl vadă pe cardinalul Timothy Dolan în fruntea Bisericii Catolice.

Recomandări Secretul unui mic perfect: „Micii sunt artă, frate. Dacă-i grăbești, i-ai stricat”. Reportaj de la Campionatul Național de mici

Postarea vine după moartea Papei Francisc pe 21 aprilie 2025. În timpul înmormântării, la care au participat oficialități din întreaga lume, inclusiv Donald Trump și soția sa, Melania, Papa a fost îngropat la bazilica Santa Maria Maggiore din Roma.

Urmărește cel mai nou VIDEO Stiri Mondene Imagini rare cu mama Claudiei Pătrășcanu. Cât de bine seamănă cele două și în ce loc sfânt au plecat

Urmărește-ne pe Google News