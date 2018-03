Președintele SUA, Donald Trump l-a demis pe secretarul de stat Rex Tillerson. Tillerson a fost înlocuit cu șeful CIA, Mike Pompeo. La câteva ore după ce a aflat că a fost eliberat din funcție, Tillerson a susținut o declarație de presă în care a spus că se va întoarce la viața privată de acum încolo.

UPDATE: Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson a făcut mai multe declarații într-o conferință de presă, după ce a aflat că a fost concediat decătre președintele SUA, Donald Trump.

Referitor la Rusia, Tillerson a declarat că o să continue pe direcția pe care se află acum, țara lui Putin riscă o izolare și mai mare decât cea din prezent.

”Rusia trebuie să evalueze cu grijă cum acțiunile sale sunt în interesul cetățenilor ruși și a celor din alte țări. Continuând pe această traiectorie este foarte probabil ca Rusia să fie izolată și mai mult”, spus Tillerson.

Șeful diplomației americane a spus că își va încheia mandatul pe 31 martie, pentru a asigura o tranziție lină, iar după aceea se va întoarce la viața privată.

”O să mă întorc acum la viața privată, ca un cetățean privat, ca un american mândru”, a spus Tillerson care a citit un discurs de pe o hârtie.

El nu a acceptat întrebări din partea jurnaliștilor și a plecat imediat după ce a terminat declarațiile.

Potrivit unei postări pe Twitter, Donald Trump i-a mulțumit lui Tillerson pentru munca prestată.

”Mike Popeo, directorul CIA, va deveni noul nostru Secretar de Stat. El va face o treabă fantastică! Mulțumesc Rex Tillerson pentru serviciile tale! Gina Haspel va deveni noul director al CIA și prima femeie în această funcție. Felicitări tuturor!”, a scris Trump pe Twitter.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018