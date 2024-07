În imagini, se observă cum agentul Secret Service, instalat pe acoperișul unei clădiri situate la câțiva metri în dreapta tribunei unde se afla Trump, se uită prin luneta armei. La un moment dat, agentul ridică brusc capul, apoi trage.

Reacția lunetistului îl face pe Trump să întoarcă privirea spre el, chiar în momentul când fostul președinte american e lovit la ureche.

💥This is a crazy video. Secret Service Sniper appears to be scoping the rooftop sniper.



Trump turns his gaze to the Secret Service Sniper (which ultimately saved his life, by reducing the target window)



The Secret Service Sniper appears to have taken a shot at the same time… pic.twitter.com/mZjpjjet5y