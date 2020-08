Femeia se afla în izolare după ce fiica ei, confirmată cu COVID-19, fusese internată la spitalul din Târgu Cărbuneşti. Bătrâna a stat singură în casă mai multe zile și a mâncat doar zahăr, pentru că nu avea alte alimente în gospodărie.

În cele din urmă, femeia a plecat să își ia de mâncare, dar a fost prinsă de polițiștii din comuna Turcinești, care au identificat-o și i-au deschis dosar penal. Bătrâna a fost dusă la spital, întrucât starea ei de sănătate era precară.

Fiica femeii susţine că ar fi rugat autorităţile din Turcineşti să o întrebe dacă are nevoie de ceva, însă nu s-a întâmplat asta.

Dumitru Modrea, primarul comunei Turcinești, respinge acuzaţiile că nu s-ar fi implicat în cazul bătrânei.

Am trimis imediat când am aflat asistentul social, medicul de familie, șeful Poliției. I-au fost puse în vedere mamei că nu trebuie să umble pe stradă și că mă poate suna oricând dorește. Eu am sunat-o pe fiică, am vorbit cu mama ei care a rămas singură. I-am spus să ne spună tot ce dorește. Chiar ieri am vorbit cu fata, este mai bine.

