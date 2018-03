Dragnea, către delegații Congresului PSD: ”Vreţi să mai fiu în continuare preşedintele vostru? Atunci, așa va fi!”

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea i-a întrebat, sâmbătă, pe participanţii la Congresul extraordinar al partidului, dacă mai vor să fie președintele lor. Întrebarea sa a fost primită cu aplauze, la Sala Palatului. “Atunci, aşa va fi. Şi să nu vă îndoiţi niciodată!”, le-a răspuns Dragnea celor din sală.

Dragnea i-a întrebat pe delegaţii PSD, la finalul discursului de peste o oră: “Vreţi să continuăm? Aveţi curaj? Aveţi curaj să rezistaţi la ceea ce se va întâmpla în continuare? Nu aveţi ezitări? Vreţi să mergem împreună? Şi pun o ultimă întrebare – unii mi-au zis să nu o pun, alţii mi-au zis să o pun. Până la urmă suntem între noi: Vreţi să mai fiu în continuare preşedintele vostru?”.

La aplauzele din sală, Dragnea a răspuns: “Atunci, aşa va fi. Şi să nu vă îndoiţi niciodată!”.

Liderul PSD a mai spus că, de la ultimul congres din 2015, PSD s-a transformat ca partid şi va continua să se transforme.

Potrivit acestuia, “guvernarea PSD, programul de guvernare al PSD au adus o schimbare majoră în societatea românească în relaţia cu investitorii străini”.

“Din 2015, de la ultimul congres, PSD s-a transformat ca partid şi va continua să se transforme. S-a venit cu o nouă ofertă politică, PSD a devenit principalul partid politic care susţine salariaţii, care susţine forţa activă, care susţine de fapt forţa care generează creştere economică”, a susţinut Dragnea de la tribuna Congresului PSD.

El a arătat că nu este destul ca salariile să fie o preocupare, ci şi pensiile și generaţiile viitoare. ”Nu e suficient să ne intereseze doar cei care muncesc azi, ci să nu fim preocupaţi de generaţiile viitoare. Copiii de azi vor plăti pensiile celor care muncesc astăzi şi de aceea trebuie să avem sau şi de asta trebuie să avem un sistem de educaţie eficient, care să producă o forţă de muncă bine calificată. Este una din direcţiile politicii noastre, o pensie decentă pentru cei care au muncit ieri, un salariu decent pentru cei care muncesc astăzi şi o educaţie bună pentru cei care vor muncii mâine”, a spus Dragnea.

El a mai spus că PSD este şi va rămâne principalul partid care face justiţie socială pentru cei care muncesc, pentru cei care pun economia în mişcare şi contribuie activ la dezvoltarea României.

“Vreau acum să vă vorbesc despre un proiect, tinerilor cred că o să le placă, celor de vârsta mea s-ar putea, deocamdată să se uite Proiectul Growth – Creştem România reunită. Doar creşterea salariilor nu este doar o condiţie suficientă pentru reunirea României. Susţinerea forţei active din societate înseamnă mult mai mult şi avem un proiect mai amplu pentru români, Proiectul Growth, care pe lângă creşterea veniturilor, are în vedere multe alte măsuri pentru români. Proiectul vizează în ansamblu viaţa celor care muncesc, are în vedere îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru salariaţi, facilităţi pentru deplasarea la locul de muncă, deduceri pentru asigurări de sănătate private. Proiectul pe care îl lansăm astăzi are în vedere crearea unor condiţii adecvate pentru creşterea copiilor celor care muncesc şi să înţelegem cu toţii că societatea noastră s-a schimbat foarte mult, rolul femeii s-a diversificat foarte mult”, a arătat preşedintele PSD.

Congresul Extraordinar al PSD a început, sâmbătă, la Sala Palatului. Peste 4.000 de delegați social-democrați, veniți din toată șara, vor alege o nouă echipă de conducere pentru liderul Dragnea, la solicitarea acestuia.

Congresul a fost convocat de Liviu Dragnea, imediat după ce Mihai Tudose și-a pierdut înncrederea partidului și a fost schimbat la Palatul Victoria cu Viorica Dăncilă. Acum, premierul României are șansele cele mai mari să ajungă numărul doi în PSD și să facă ”tandem”, în următorii ani electorali cu președintele PSD Liviu Dragnea.