Prezentăm integral dreptul la replică transmis redacției de Paul Cotîrleț.

„Sunt cetățean român, necăsătorit, neafiliat politic, născut în Mun. Onești, cu domiciliul în Mun. Moinești, județul Bacău.

Studiile preuniversitare le-am absolvit în Mun. Moinești.

Studiile universitare au debutat în anul 2007, atunci când am fost declarat admis în urma susținerii unui examen de admitere (440 de candidați pentru 100 de locuri destinate secției de Relații Internaționale și Studii Europene) la Facultatea de Istorie a Universității din București. În cadrul ciclului de licență am beneficiat de burse de studii, obținute în urma unor examinări atât sub formă scrisă, cât și sub forma unor interviuri (Bursă Erasmus – RWTH Aachen, Bursă de merit – Institut Barcelona dEstudis Internacionals).

Am continuat studiile în domeniul istoriei relațiilor internaționale, atât la nivel masteral, cât și la cel doctoral. Subiectele abordate în cadrul lucrărilor de diplomă s-au axat pe modul în care au colaborat statele balcanice de-a lungul timpului.

Teza „Politică, fotbal și diplomație în Peninsula Balcanică 1896-1933” „atacă” un subiect de nișă, ce nu a fost abordat de niciun cercetător științific la nivel internațional. Au fost cinci ani de muncă asiduă în bibliotecile instituțiilor din România, Albania, Serbia, Muntenegru, Bulgaria și Bosnia și Herțegovina (vă stau la dispoziție cu informații suplimentare, dacă este nevoie).

Cariera didactică a debutat încă de la ciclul doctoral, atunci când la inițiativa ilustrului istoric, Ion Bulei, am susținut seminariile din cadrul disciplinei „Evoluția modernismului în Europa secolelor XVII-XIX”. A urmat o colaborare cu Facultatea de Științe Economice a Universității „Vasile Alecandri”, pentru ca, din octombrie 2018, să mă alătur echipei de litere, din cadrul aceleași universități. Disciplinele ce formează norma mea de bază sunt următoarele: Globalism și globalizare, Protocol și etichetă în diplomație, Relații Publice Internaționale, Organizarea de evenimente, Istoria ideilor și paradigmelor, Istoria și didactica istorie.

V-am menționat doar câteva fragmente din activitatea întreprinsă în acești ani, dar, doresc a mă întoarce la subiectul propus de domnul Valeriu Nicolae, ce insinuează că tot ceea ce am realizat se datorează faptului că provin dintr-o familie înstărită/influentă.

În ceea ce privește afirmațiile prezentate în articolul publicat, doresc să fac câteva precizări punctuale, respectiv:

1. „Există un traseu foarte clar al succesului rudelor politicienilor importanți” – nu am rude ce activează în domeniul politic, fiind singurul membru al familiei Cotîrleț ce este atras de acest domeniu.

Nu am absolvit facultăți private sau „ușoare” (deși nu știu care sunt criteriile de clasificare?!). În cadrul Facultății de Istorie am avut parte de un colectiv de cadre didactice bine pregătite, profesioniste, cărora le mulțumesc pentru tot ce m-au învățat. (Ex. Dna.Zoe Petre, Dl. Mihai Retegan, Dl. Adrian Cioroianu etc.).

2. „În timpul facultății explodează și devine consultant în Parlament, la cabinetul președintelui Comisiei pentru Industrie și Servicii…” – o informație trunchiată, deoarece am fost NEVOIT a deveni consultant, din simplu fapt că nu exista posibilitatea de a întreprinde un stagiu de practică oficial. În primii doi ani de facultate, am făcut practica obligatorie la Institutul Diplomatic Român, iar în anul al III-lea, dorind a schimba ceva, am susținut această practică în cadrul Comisiei de Industrii și Servicii din cadrul Camerei Deputaților. Pentru a-mi facilita accesul în clădire, cei din staff-ul comisiei au venit cu varianta încadrării mele pe poziția de consultant pe toată perioada stagiului de practică. Menționez faptul că pe toată această perioadă nu am fost remunerat.

3. „După 9 luni de la terminarea facultății revine în Moinești, unde, din senin și fără nicio experiență sau calificare, devine director general al unui spital privat cu 23 de angajați…” – informație parțial adevărată. Mama mea, Mihaela Cotîrleț, după zeci de ani petrecuți ca și medic de familie, ia decizia să-și extindă aria de servicii, concesionând un teren pe care, în mai multe etape, construiește o clinică medicală. La început existau 5 angajați, dintre care doar 2 ce nu făceau parte din familie. De aceea a fost nevoie de un efort comun al familiei pentru a reuși. Atât eu, cât și sora mea, ne-am întors în Moinești, pentru a ne alătura mamei noastre în dorința de a-și îndeplini visul. Așa ar fi procedat oricine, indiferent de calificare, experiență sau nivel intelectual. Aportul meu, ce se poate verifica printr-o solicitare adresă CNAS (se poate vedea semnătura mea pe majoritatea actelor administrative) sau oricărei alte instituții colaboratoare, a constat în activități pe linia relației cu diverse autorități locale și/sau centrale.

4. „În 2013, revine în Parlament la cabinetul chestorului PSD. Chestor în această perioadă este domnul Mircea-Gheorghe Drăghici.” – informație eronată. Nu am lucrat niciodată pentru vreun partid politic, iar pe domnul Mircea Drăghici nu-l cunosc personal, ci doar prin intermediul mass-media.

5. „Din 2017, trece șef de cabinet la faimosul PSD-ist Nicolae Bădălău…” – informație eronată. Din ianuarie 2013 am devenit angajat al Senatului României, lucrând de-a lungul timpului pentru diferiți membri ai Biroului Permanent. Din postura de consilier parlamentar am colaborat cu membri ai PD-L, PC, ALDE, PSD, iar acum USR. Ar fi benefică, pentru o informare corectă, o recenzie asupra activității mele realizată de unul dintre cei cu care am lucrat.

6. „Devine și un apropiat al altei valori naționale, domnul Alexandru Cumpănașu…” – afirmație falsă. La începutul verii anului 2016 am fost NOMINALIZAT și apoi, ALES, de către conducere Coaliției Naționale pentru Modernizarea României (formată din: Marilen Pirtea – președinte Consorțiu Universitaria, Mihai Daraban – președintele Camerei de Comerț și Industria a României și mulți alții) ca făcând parte din cei 50 de viitori lideri ai României. După ce am participat la Școala de Vară organizată la Costinești am fost cooptat în echipa de conducere zonală, dar după aproximativ trei luni, dându-mi seama de interesele ascunse ce se află în spatele acestei entități, am făcut un pas în spate. Nu am avut o relație de prietenie cu acest domn Cumpănașu și nici nu am beneficiat în vreun fel de avantajele de a fi membru al acestei Coaliții ce își dorea reformarea sistemului politic și administrația publică.

Aș fi dorit a mă opri la chestiunile ce mă vizează direct, dar am constatat cu uimire că aceeași atitudine tendențioasă a învăluit și misterioasele „afaceri” ale părinților mei.

7. „Desigur, nu este nicio problemă cu faptul că 5 din cei 6 medici care formează echipa de la spitalul privat condus de soție îl au ca șef la Spitalul de Urgență din Moinești pe domnul Cotîrleț senior.” – se poate verifica faptul că la clinica medicală MALP sunt un total de 5 medici – Husac, Pascaru, Cotîrleț (Mihaela), Leancă și Moței, din care doar unul are jumătate de normă la SMU Moinești (norma de bază fiind la clinica mamei).

În concluzie, modul neprofesionist și profund subiectiv de a prezenta faptele mă îndreptățește să cred că autorul a dorit discreditarea mea, prejudicindu-mi demnitatea, onoarea și dreptul la propria imagine.”

