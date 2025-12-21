Dronă găsită în comuna Lerești, Argeș

Descoperirea a fost făcută pe 21 decembrie 2025, în jurul orei 10.40. Un bărbat de 49 de ani, care participa la o vânătoare organizată, a observat drona prăbușită printre copaci pe muntele Strâmtu, din Argeș. 

Acesta a contactat imediat Poliția Municipiului Câmpulung pentru a raporta descoperirea.

Poliția județeană Argeș a confirmat incidentul.

„Astăzi 21 decembrie 2025, în jurul orei 10.40, Poliția Municipiului Câmpulung a fost sesizată telefonic de către un bărbat în vârstă de 49 de ani, din comuna Lerești, județul Argeș, participant la o vânătoare organizată, cu privire la faptul că, într-o zonă împădurită de pe muntele Strâmtu, comuna Lerești, ar fi fost identificat un obiect zburător posibil de tip dronă, prăbușit printre copaci.”, au precizat polițiștii.

Surse judiciare citate de News au menționat că drona are dimensiuni considerabile, cu o lățime de doi metri. Aparatul este intact și are o parașută atașată. Primele evaluări sugerează că nu ar fi vorba de o dronă civilă obișnuită.

În urma descoperirii, un echipaj de poliție a fost trimis de urgență la fața locului. 

Zona în care se află drona a fost delimitată pentru a preveni orice risc potențial pentru persoane sau bunuri. 

Poliţia a informat instituţiile abilitate, conform competenţelor legale, pentru efectuarea cercetărilor specifice şi stabilirea naturii obiectului, precum şi a împrejurărilor în care acesta a ajuns în zona respectivă.

Din primele date, drona ar fi destinată misiunilor de recunoaștere sau cartografiere și nu ar avea armament, dimensiunile fiind reduse. În comuna Lerești se află și o bază militară NATO, relatează Observator News.

Mai exact, în zona se află Centrul de Instruire pentru Operații în Mediu CBRN (CIOM CBRN)- (CBRN- chimică, biologică, radiologică și nucleară), singura de acest fel din țara noastră.

Prima reacție a MApN: „Nu știm cum a ajuns acolo”

Surse din Ministerul Apărării Naționale au precizat pentru Observator News că nu a fost înregistrată nicio alertă privind obiectul găsit în pădure și că acesta nu a apărut pe radare.

„Nu știm cum a ajuns acolo. În prezent, trimitem specialiștii, împreună cu reprezentanți ai Parchetului competent”, au declarat sursele MApN.

Instituția a confirmat că zona este una militară și așteaptă analiza tehnică pentru a stabili dacă obiectul este o dronă de supraveghere și dacă are origine civilă sau militară.

Nu este clar de cât timp se afla drona în zonă, întrucât locul unde a fost descoperită este dificil de accesat.

Sindicatul Europol: „Cert este că nu a fost folosită de militarii din baza NATO din zonă”

Sindicatul Europol anunță că o dronă cu origine neidentificată a fost găsită într-o pădure din satul Voinești, județul Argeș, fiind descoperită de vânători care au alertat autoritățile prin 112.

„O dronă de origine neidentificată până în acest moment a fost găsită în județul Argeș, într-o pădure din satul Voinești. Drona a fost descoperită de mai mulți vânători care se aflau în zonă, la o altitudine mai mare, și care au sunat la 112. În acest moment, colegii noștri restricționează circulația în zonă și asigură perimetrul până la sosirea echipelor specializate ale SRI și MApN. Din imagini se poate vedea că drona are un dispozitiv artizanal montat și o parașută atașată.”, au transmis cei de la Sindicatul Europol, pe Facebook.

Deocamdată nu se știe dacă există vreo legătură cu conflictul din Ucraina.

„La acest moment nu se cunoaște dacă drona are legătură cu conflictul din Ucraina; cert este că nu a fost folosită de militarii din baza NATO din zonă.”, au mai spus polițiștii.

Florina Cristiana Matei, expertă în controlul serviciilor secrete: „Implicarea SRI în combaterea corupției în absența unui cadru legal poate constitui un catalizator pentru politizare" 
Exclusiv Interviu
Știri România 13:00
Florina Cristiana Matei, expertă în controlul serviciilor secrete: „Implicarea SRI în combaterea corupției în absența unui cadru legal poate constitui un catalizator pentru politizare” 
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori de Crăciun în mai multe zone, inclusiv în București: „Începând din seara de Ajun"
Știri România 12:30
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori de Crăciun în mai multe zone, inclusiv în București: „Începând din seara de Ajun”
Program de Revelion la Antena 1. Ce vedete vor face show în noaptea dintre ani. „Suntem privilegiați"
Stiri Mondene 14:12
Program de Revelion la Antena 1. Ce vedete vor face show în noaptea dintre ani. „Suntem privilegiați”
Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 5 kilograme într-o lună: „Nu mai țin nicio dietă". Reacția Nicoletei Luciu când a văzut-o: „Șocant"
Stiri Mondene 13:41
Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 5 kilograme într-o lună: „Nu mai țin nicio dietă”. Reacția Nicoletei Luciu când a văzut-o: „Șocant”
Nicușor Dan, la întâlnire cu magistrații, pentru prima dată de la pornirea scandalului după documentarul Recorder: „Lucrurile au stat așa în perioada justiției bolșevice"
Politică 13:25
Nicușor Dan, la întâlnire cu magistrații, pentru prima dată de la pornirea scandalului după documentarul Recorder: „Lucrurile au stat așa în perioada justiției bolșevice”
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare - sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
Politică 11:28
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare – sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
