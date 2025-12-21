O dramatică tentativă de evadare a zguduit Balcanii: trei migranți din Sudan au încercat să ajungă în Croația traversând muntele Plješevica, care atinge o înălțime de 1.657 de metri. Cei trei s-au rătăcit în munți, iar din cauza gerului au suferit complicații severe.

Conform informațiilor furnizate de poliția bosniacă vineri, bărbații au fost găsiți lângă Bihać suferind de hipotermie severă. Cei trei sudanezi aveau degerături grave și au fost transportați de urgență la spital.

Amploarea tragediei a devenit evidentă la clinica din Tuzla: pacienților a trebuit să li se amputeze picioarele pentru a li se salva viața.

„Starea lor este acum stabilă, dar reabilitarea va dura mult timp”, au declarat reprezentanții spitalului pentru portalul de știri „Dnevni avaz ”.

Plješevica este un lanț muntos din apropierea orașului Bihać, între Bosnia și Croația, și este considerat o parte periculoasă a rutei balcanice de migrație.

