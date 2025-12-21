Pe lângă decorurile spectaculoase de sărbători, Craiova oferă numeroase obiective culturale.

„Practic, Muzeul Oltenia a devenit o destinaţie culturală în această perioadă a târgului de Crăciun de la Craiova. Sunt peste 6.000 de vizitatori care vin la muzeu. Oamenii vin să încerce şi altceva, vin să descopere din tainele Olteniei”, a declarat Radu Dumitrescu, reprezentant al Muzeului Olteniei.

De asemenea, ghizii locali propun și alte obiective importante. „Recomand cu siguranță Muzeul de Artă și Casa Băniei, care sunt repere esențiale din punct de vedere muzeistic și arhitectural. În plus, vizitatorii au ocazia să vadă și interiorul Primăriei Craiova”, a precizat ghidul Alexandra Ilie.

În această perioadă, Muzeul de Artă a atras aproximativ 20.000 de vizitatori, un număr similar cu cel înregistrat în ultimele cinci luni.

Ca urmare a afluxului mare de turiști, instituțiile culturale și-au adaptat programul și au suplimentat personalul.

Biletul de intrare costă 15 lei pentru adulți, iar accesul este gratuit pentru elevii cu vârsta de până la 18 ani. Târgul de Crăciun din Craiova va fi deschis până pe 4 ianuarie.

