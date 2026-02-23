Cine este Eileen Gu, campioana care a ales China și a devenit un fenomen global

Eileen Feng Gu, cunoscută în China ca Gu Ailing, s-a născut pe 3 septembrie 2003, în San Francisco, SUA. ea a concurat la schi freestyle pentru China din 2019, deși a crescut în America.

Are doar 22 de ani și este cea mai decorată schioare freestyle din istoria olimpică. La Jocurile Olimpice de la Beijing 2022 a câștigat două medalii de aur, la big air și halfpipe, plus un argint la slopestyle. La Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026 a obținut din nou aur la halfpipe și două medalii de argint, ajungând la șase medalii olimpice în total.

În 2021 a devenit prima femeie care a reușit un „forward double cork 1440” într-o competiție oficială. În Cupa Mondială are 8 victorii și 12 podiumuri.

A studiat la Universitatea Stanford, unde este specializată în relații internaționale. Vorbește fluent engleză și chineză mandarină.

Pe lângă sport, este un adevărat fenomen comercial. A avut contracte cu branduri globale precum Red Bull, Porsche și IWC Schaffhausen și a apărut pe coperțile unor reviste importante de modă. În 2025 a fost a patra cea mai bine plătită sportivă din lume, potrivit Forbes.

Pe scurt, Eileen Gu nu este doar o campioană olimpică, ci și unul dintre cele mai puternice branduri din sportul feminin actual.

Doar 100.000 de dolari vin din competiții

Din totalul de peste 23 de milioane de dolari, doar aproximativ 100.000 de dolari provin din premii sportive. Restul, adică aproape 23 de milioane, vin din sponsorizări și contracte comerciale.

Eileen Gu, născută în SUA, dar care concurează pentru China, are parteneriate cu branduri globale precum Red Bull, Porsche, IWC Schaffhausen și TCL. Practic, imaginea ei valorează de sute de ori mai mult decât premiile câștigate pe pârtie.

În ianuarie și în această lună, a câștigat aproximativ 40.000 de dolari pentru victoriile în probele de slopestyle și halfpipe din Cupa Mondială. A mai luat 55.000 de dolari pentru un succes în Snow League, competiție fondată de Shaun White. Sume mici, raportate la câștigurile ei totale.

Sportul feminin aduce tot mai mulți bani

Top 20 cele mai bine plătite sportive din lume au strâns împreună 293 de milioane de dolari în 2025, o creștere de 13% față de anul trecut, arată Forbes.

Pe primul loc este Coco Gauff, cu 33 de milioane de dolari, majoritatea din sponsorizări. O mare parte din bani vin din contracte cu branduri precum New Balance și alți parteneri globali.

Tenisul domină clasamentul, cu 10 sportive în top 20. Dar apar și nume din baschet, golf, schi, atletism și rugby.

Top 10 cele mai bine plătite sportive din lume în 2025

Nu este întâmplător că 8 din primele 10 cele mai bine plătite sportive din lume joacă tenis. Turneele mari oferă premii consistente, iar cele patru Grand Slam plătesc egal femeilor și bărbaților. În plus, jucătoarele au vizibilitate globală aproape tot anul, ceea ce atrage contracte uriașe de sponsorizare.

Locul 1 – Coco Gauff – 33 milioane de dolari – Tenis

    Locul 2 – Aryna Sabalenka – 30 milioane de dolari – Tenis

    Locul 3 – Iga Swiatek – 25,1 milioane de dolari – Tenis

    Locul 4 – Eileen Gu – 23,1 milioane de dolari – Schi acrobatic (freestyle)

    Locul 5 – Qinwen Zheng – 22,6 milioane de dolari – Tenis

    Locul 6 – Madison Keys – 13,4 milioane de dolari – Tenis

    Locul 7 – Nelly Korda – 13 milioane de dolari – Golf

    Locul 8 – Naomi Osaka – 12,5 milioane de dolari – Tenis

    Locul 9 – Elena Rybakina – 12,5 milioane de dolari – Tenis

    Locul 10 – Jessica Pegula – 12,3 milioane de dolari – Tenis

    Pentru multe dintre ele, inclusiv Coco Gauff sau Aryna Sabalenka, banii din reclame depășesc premiile din teren.

    Diferența față de sportivii bărbați rămâne uriașă

    Chiar dacă veniturile cresc, diferența față de sportivii bărbați este încă mare. Pragul de intrare în top 50 cei mai bine plătiți sportivi bărbați depășește 53 de milioane de dolari, mai mult decât dublul câștigurilor lui Coco Gauff. Veniturile cumulate ale primilor 20 de sportivi bărbați trec de 2,3 miliarde de dolari, de aproape opt ori mai mult decât totalul primelor 20 de sportive.

    În cazul femeilor, 72% din bani provin din sponsorizări și activități comerciale. La bărbați, majoritatea veniturilor vin direct din salarii și premii.

    Povestea lui Eileen Gu arată clar cum funcționează astăzi sportul de top. Medaliile contează, dar imaginea vinde mai mult.

