SANIE: Raluca Strămăturaru – Carmen Manolescu (sanie 2, ștafetă), Corina Buzățoiu, Valentin Crețu, Marian Gîtlan – Darius Șerban (sanie 2), Eduard Crăciun

Miercuri, 4 februarie

20:30 – Sanie individual masculin – Manșa 1 (antrenament oficial)

(după manșa 1) – Sanie individual masculin – Manșa 2 (antrenament oficial)

Joi, 5 februarie

15:30 – Sanie individual masculin – Manșa 3 (antrenament oficial)

16:25 – Sanie individual masculin – Manșa 4 (antrenament oficial)

18:00 – Sanie individual feminin – Manșa 1 (antrenament oficial)

(după manșa 1) – Sanie individual feminin – Manșa 2 (antrenament oficial)

Vineri, 6 februarie

11:00 – Sanie individual masculin – Manșa 5 (antrenament oficial)

11:55 – Sanie individual masculin – Manșa 6 (antrenament oficial)

Sâmbătă, 7 februarie

14:30 – Sanie individual feminin – Manșa 3 (antrenament oficial)

15:25 – Sanie individual feminin – Manșa 4 (antrenament oficial)

18:00 – Sanie individual masculin – Manșa 1

19:32 – Sanie individual masculin – Manșa 2



Duminică, 8 februarie

09:00 – Sanie individual feminin – Manșa 5 (antrenament oficial)

09:55 – Sanie individual feminin – Manșa 6 (antrenament oficial)

14:30 – Sanie dublu masculin – Manșa 1 (antrenament oficial)

15:11 – Sanie dublu masculin – Manșa 2 (antrenament oficial)

15:40 – Sanie dublu feminin – Manșa 1 (antrenament oficial)

16:11 – Sanie dublu feminin – Manșa 2 (antrenament oficial)

18:00 – Sanie individual masculin – Manșa 3

19:31 – Sanie individual masculin – Manșa 4 (CLASAMENT FINAL)

Luni, 9 februarie

14:00 – Sanie dublu masculin – Manșa 3 (antrenament oficial)

14:41 – Sanie dublu masculin – Manșa 4 (antrenament oficial)

15:10 – Sanie dublu feminin – Manșa 3 (antrenament oficial)

15:41 – Sanie dublu feminin – Manșa 4 (antrenament oficial)

18:00 – Sanie feminin, Manșa 1

19:32 – Sanie individual feminin, Manșa 2

Marți, 10 februarie

09:00 – Sanie dublu masculin – Manșa 5 (antrenament oficial)

09:41 – Sanie dublu masculin – Manșa 6 (antrenament oficial)

10:10 – Sanie dublu feminin – Manșa 5 (antrenament oficial)

10:41 – Sanie dublu feminin – Manșa 6 (antrenament oficial)

18:00 – Sanie individual feminin – Manșa 3

19:41 – Sanie individual feminin – Manșa 4 (CLASAMENT FINAL)

Miercuri, 11 februarie

18:00 – Sanie dublu feminin – Manșa 1

18:48 – Sanie dublu masculin – Manșa 1

19:48 – Sanie dublu feminin – Manșa 2 (CLASAMENT FINAL)

20:37 – Sanie dublu masculin – Manșa 2 (CLASAMENT FINAL)

Joi, 12 februarie

19:30 – Ștafetă echipe (FINALĂ)

SĂRITURI CU SCHIURILE: Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber

Joi, 5 februarie

18:00 – Trambulină normală, individual feminin- antrenament oficial 1

21:00 – Trambulină normală, individual masculin – antrenament oficial 1

Vineri, 6 februarie

10:00 -Trambulina normală, individual feminin – antrenament oficial 2

Sâmbătă, 7 februarie

18:45 – Trambulină normală, individual feminin – Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)

19:45 – Trambulină normală, individual feminin – Runda 1

20:57 – Trambulină normală, individual feminin – Runda FINALĂ

Duminică, 8 februarie

17:30 – Trambulină normală, individual feminin- antrenament oficial 3

20:00 – Trambulină normală, individual masculin – antrenament oficial 2

Luni, 9 februarie

19:00 – Trambulină normală, individual masculin – Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)

20:00 – Trambulină normală, individual masculin – Runda 1

21:12 – Trambulină normală, individual masculin – Runda FINALĂ

Sâmbătă, 14 februarie

18:30 – Trambulină mare, individual masculin – Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)

19:45 – Trambulină mare, individual masculin – Runda 1

20:57 – Trambulină mare, individual masculin – Runda FINALĂ

Marți, 10 februarie

18:30 – Echipe mixte – Runda de probă

19:45 – Echipe mixte – Runda 1

21:00 – Echipe mixte – Runda FINALĂ

Duminică, 15 februarie

18:30 – Trambulină mare, individual feminin – Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)

19:45 – Trambulină mare, individual feminin – Runda 1

20:57 – Trambulină mare, individual feminin – Runda FINALĂ

Luni, 16 februarie

19:00 – Super echipe masculin – Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)

20:00 – Super echipe masculin – Runda 1

20:43 – Super echipe masculin – Runda 2

21:20 – Super echipe masculin – Runda FINALĂ

SCHI FOND: Delia Reit, Paul Pepene, Gabriel Cojocaru

Sâmbătă, 7 februarie

14:00 – 10 km+10 km skiatlon feminin – FINALA

Duminică, 8 februarie

13:30 – 10 km+10 km skiatlon masculin – FINALA

Marți, 10 februarie

10:15 – Sprint clasic feminin – Calificări

10:55 – Sprint clasic masculin – Calificări

12:45 – Sprint clasic feminin – Sferturi de finală

13:15 – Sprint clasic masculin – Sferturi de finală

13:45 – Sprint clasic feminine- Semifinale

13:57 – Sprint clasic masculin – Semifinale

14:13 – Sprint clasic feminin – FINALA

14:25 – Sprint clasic masculin – FINALA

Joi, 12 februarie

14:00 – 10 km liber feminin – FINALA

Vineri, 13 februarie

12:45 – 10 km liber masculin – FINALA

Miercuri, 18 februarie

11:15 – Sprint liber echipe masculin – Calificări

13:15 – Sprint liber echipe masculin – FINALA

Sâmbătă, 21 februarie

12:00 – 50 km mass-start clasic masculin – FINALA

BIATLON: Anastasia Tolmaceva, George Colțea, George Buta, Dmitri Șamaev, Raul Flore

Marți, 10 februarie

14:30 – 20 km individual masculin – FINALĂ

Miercuri, 11 februarie

15:15 – 15 km individual feminin – FINALĂ

Vineri, 13 februarie

15:00 – 10 km sprint masculin – FINALĂ

Sâmbătă, 14 februarie

15:00 – 7,5 km sprint feminin – FINALĂ

Duminică, 15 februarie

12:15 – 12,5 km urmărire masculin – FINALĂ

15:45 – 10 km urmărire feminin – FINALĂ

Marți, 17 februarie

15:30 – Ștafetă 4×7,5 km masculin – FINALĂ

Vineri, 20 februarie

15:15 – 15 km mass start masculin – FINALĂ

Sâmbătă, 21 februarie

15:15 – 12,5 km mass start feminin – FINALĂ

SCHI ALPIN: Sofia Moldovan, Alexandru Ștefănescu

Sâmbătă, 14 februarie

11:00 – Slalom uriaș masculin – Manșa 1

14:30 – Slalom uriaș masculin – Manșa 2 – FINALĂ

Duminică, 15 februarie

11:00 – Slalom uriaș feminin – Manșa 1

14:30 – Slalom uriaș feminin – Manșa 2 – FINALĂ

Luni, 16 februarie

11:00 – Slalom masculin – Manșa 1

14:30 – Slalom masculin – Manșa 2 – FINALĂ

Miercuri, 18 februarie

11:00 – Slalom feminin – Manșa 1

14:30 – Slalom feminin – Manșa 2 – FINALĂ

BOB: Mihai Țentea, George Iordache, Constantin Dinescu, Mihai Păcioianu, Andrei Nica (rezervă)

Bob 2 – Țentea, Iordache;

Bob 4 – Țentea, Dinescu, Păcioianu, Iordache, Nica (rezervă).

Joi, 12 februarie

12:50* – Bob 2 persoane masculin – Manșa 1 (antrenament oficial)

15:30 – Monobob feminin – Manșa 1 (antrenament oficial)

Vineri, 13 februarie

9:00 – Bob 2 persoane masculin – Manșa 2 (antrenament oficial)

11:45 Monobob feminin – Manșa 2 (antrenament oficial)

Sâmbătă, 14 februarie

11:00 – Monobob feminin – Manșa 3 (antrenament oficial)

13:30 – Bob 2 persoane masculin – Manșa 3 (antrenament oficial)

Duminică, 15 februarie

11:00 – Monobob feminin – Manșa 1

12:47 – Monobob feminin – Manșa 2

Luni, 16 februarie

11:00 – Bob 2 persoane masculin – Manșa 1

12:57 – Bob 2 persoane masculin – Manșa 2

20:00 – Monobob feminin – Manșa 3

22:04 – Monobob feminin – Manșa 4 (Clasament FINAL)

Marți, 17 februarie

15:00 – Bob 2 persoane feminin – Manșa 1 (antrenament oficial)

20:00 – Bob 2 persoane masculin – Manșa 3

22:03 – Bob 2 persoane masculin – Manșa 4 (Clasament FINAL)

Miercuri, 18 februarie

11:00 – Bob 4 persoane – Manșa 1 (antrenament oficial)

15:00 – Bob 2 persoane feminin – Manșa 2 (antrenament oficial)

Joi, 19 februarie

11:00 – Bob 4 persoane – Manșa 2 (antrenament oficial)

15:00 – Bob 2 persoane feminin – Manșa 3 (antrenament oficial)

Vineri, 20 februarie

11:00 – Bob 4 persoane – Manșa 3 (antrenament oficial)

19:00 – Bob 2 persoane feminin – Manșa 1

20:48 – Bob 2 persoane feminin – Manșa 2

Sâmbătă, 21 februarie

11:00 – Bob 4 persoane – Manșa 1

12:57 – Bob 4 persoane – Manșa 2

20:00 – Bob 2 persoane feminin – Manșa 3

22:03 – Bob 2 persoane feminin – Manșa 4 (Clasament FINAL)

Duminică, 22 februarie

11:00 – Bob 4 persoane – Manșa 3

13:12 – Bob 4 persoane – Manșa 4 (Clasament FINAL)

SNOWBOARD: Kata Mandel, Henrietta Bartalis

Vineri, 13 februarie

11:00 – Snowboard Cross, Feminin, Manșa 1

11:55 – Snowboard Cross, Feminin, Manșa 2

14:30 – Snowboard Cross, Feminin, Optimi

15:03 – Snowboard Cross, Feminin, Sferturi

15:24 – Snowboard Cross, Feminin, Semifinale

15:41 – Snowboard Cross, Feminin, Finala mică

15:46 – Snowboard Cross, Feminin, Finala mare

PATINAJ ARTISTIC: Julia Sauter

Marți, 17 februarie

19:45 – Patinaj artistic individual feminin – Program scurt

Joi, 19 februarie

20:00 – Patinaj artistic individual feminin – Program liber – FINALĂ