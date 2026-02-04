SANIE: Raluca Strămăturaru – Carmen Manolescu (sanie 2, ștafetă), Corina Buzățoiu, Valentin Crețu, Marian Gîtlan – Darius Șerban (sanie 2), Eduard Crăciun
Miercuri, 4 februarie
20:30 – Sanie individual masculin – Manșa 1 (antrenament oficial)
(după manșa 1) – Sanie individual masculin – Manșa 2 (antrenament oficial)
Joi, 5 februarie
15:30 – Sanie individual masculin – Manșa 3 (antrenament oficial)
16:25 – Sanie individual masculin – Manșa 4 (antrenament oficial)
18:00 – Sanie individual feminin – Manșa 1 (antrenament oficial)
(după manșa 1) – Sanie individual feminin – Manșa 2 (antrenament oficial)
Vineri, 6 februarie
11:00 – Sanie individual masculin – Manșa 5 (antrenament oficial)
11:55 – Sanie individual masculin – Manșa 6 (antrenament oficial)
Sâmbătă, 7 februarie
14:30 – Sanie individual feminin – Manșa 3 (antrenament oficial)
15:25 – Sanie individual feminin – Manșa 4 (antrenament oficial)
18:00 – Sanie individual masculin – Manșa 1
19:32 – Sanie individual masculin – Manșa 2
Duminică, 8 februarie
09:00 – Sanie individual feminin – Manșa 5 (antrenament oficial)
09:55 – Sanie individual feminin – Manșa 6 (antrenament oficial)
14:30 – Sanie dublu masculin – Manșa 1 (antrenament oficial)
15:11 – Sanie dublu masculin – Manșa 2 (antrenament oficial)
15:40 – Sanie dublu feminin – Manșa 1 (antrenament oficial)
16:11 – Sanie dublu feminin – Manșa 2 (antrenament oficial)
18:00 – Sanie individual masculin – Manșa 3
19:31 – Sanie individual masculin – Manșa 4 (CLASAMENT FINAL)
Luni, 9 februarie
14:00 – Sanie dublu masculin – Manșa 3 (antrenament oficial)
14:41 – Sanie dublu masculin – Manșa 4 (antrenament oficial)
15:10 – Sanie dublu feminin – Manșa 3 (antrenament oficial)
15:41 – Sanie dublu feminin – Manșa 4 (antrenament oficial)
18:00 – Sanie feminin, Manșa 1
19:32 – Sanie individual feminin, Manșa 2
Marți, 10 februarie
09:00 – Sanie dublu masculin – Manșa 5 (antrenament oficial)
09:41 – Sanie dublu masculin – Manșa 6 (antrenament oficial)
10:10 – Sanie dublu feminin – Manșa 5 (antrenament oficial)
10:41 – Sanie dublu feminin – Manșa 6 (antrenament oficial)
18:00 – Sanie individual feminin – Manșa 3
19:41 – Sanie individual feminin – Manșa 4 (CLASAMENT FINAL)
Miercuri, 11 februarie
18:00 – Sanie dublu feminin – Manșa 1
18:48 – Sanie dublu masculin – Manșa 1
19:48 – Sanie dublu feminin – Manșa 2 (CLASAMENT FINAL)
20:37 – Sanie dublu masculin – Manșa 2 (CLASAMENT FINAL)
Joi, 12 februarie
19:30 – Ștafetă echipe (FINALĂ)
SĂRITURI CU SCHIURILE: Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber
Joi, 5 februarie
18:00 – Trambulină normală, individual feminin- antrenament oficial 1
21:00 – Trambulină normală, individual masculin – antrenament oficial 1
Vineri, 6 februarie
10:00 -Trambulina normală, individual feminin – antrenament oficial 2
Sâmbătă, 7 februarie
18:45 – Trambulină normală, individual feminin – Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)
19:45 – Trambulină normală, individual feminin – Runda 1
20:57 – Trambulină normală, individual feminin – Runda FINALĂ
Duminică, 8 februarie
17:30 – Trambulină normală, individual feminin- antrenament oficial 3
20:00 – Trambulină normală, individual masculin – antrenament oficial 2
Luni, 9 februarie
19:00 – Trambulină normală, individual masculin – Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)
20:00 – Trambulină normală, individual masculin – Runda 1
21:12 – Trambulină normală, individual masculin – Runda FINALĂ
Sâmbătă, 14 februarie
18:30 – Trambulină mare, individual masculin – Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)
19:45 – Trambulină mare, individual masculin – Runda 1
20:57 – Trambulină mare, individual masculin – Runda FINALĂ
Marți, 10 februarie
18:30 – Echipe mixte – Runda de probă
19:45 – Echipe mixte – Runda 1
21:00 – Echipe mixte – Runda FINALĂ
Duminică, 15 februarie
18:30 – Trambulină mare, individual feminin – Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)
19:45 – Trambulină mare, individual feminin – Runda 1
20:57 – Trambulină mare, individual feminin – Runda FINALĂ
Luni, 16 februarie
19:00 – Super echipe masculin – Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)
20:00 – Super echipe masculin – Runda 1
20:43 – Super echipe masculin – Runda 2
21:20 – Super echipe masculin – Runda FINALĂ
SCHI FOND: Delia Reit, Paul Pepene, Gabriel Cojocaru
Sâmbătă, 7 februarie
14:00 – 10 km+10 km skiatlon feminin – FINALA
Duminică, 8 februarie
13:30 – 10 km+10 km skiatlon masculin – FINALA
Marți, 10 februarie
10:15 – Sprint clasic feminin – Calificări
10:55 – Sprint clasic masculin – Calificări
12:45 – Sprint clasic feminin – Sferturi de finală
13:15 – Sprint clasic masculin – Sferturi de finală
13:45 – Sprint clasic feminine- Semifinale
13:57 – Sprint clasic masculin – Semifinale
14:13 – Sprint clasic feminin – FINALA
14:25 – Sprint clasic masculin – FINALA
Joi, 12 februarie
14:00 – 10 km liber feminin – FINALA
Vineri, 13 februarie
12:45 – 10 km liber masculin – FINALA
Miercuri, 18 februarie
11:15 – Sprint liber echipe masculin – Calificări
13:15 – Sprint liber echipe masculin – FINALA
Sâmbătă, 21 februarie
12:00 – 50 km mass-start clasic masculin – FINALA
BIATLON: Anastasia Tolmaceva, George Colțea, George Buta, Dmitri Șamaev, Raul Flore
Marți, 10 februarie
14:30 – 20 km individual masculin – FINALĂ
Miercuri, 11 februarie
15:15 – 15 km individual feminin – FINALĂ
Vineri, 13 februarie
15:00 – 10 km sprint masculin – FINALĂ
Sâmbătă, 14 februarie
15:00 – 7,5 km sprint feminin – FINALĂ
Duminică, 15 februarie
12:15 – 12,5 km urmărire masculin – FINALĂ
15:45 – 10 km urmărire feminin – FINALĂ
Marți, 17 februarie
15:30 – Ștafetă 4×7,5 km masculin – FINALĂ
Vineri, 20 februarie
15:15 – 15 km mass start masculin – FINALĂ
Sâmbătă, 21 februarie
15:15 – 12,5 km mass start feminin – FINALĂ
SCHI ALPIN: Sofia Moldovan, Alexandru Ștefănescu
Sâmbătă, 14 februarie
11:00 – Slalom uriaș masculin – Manșa 1
14:30 – Slalom uriaș masculin – Manșa 2 – FINALĂ
Duminică, 15 februarie
11:00 – Slalom uriaș feminin – Manșa 1
14:30 – Slalom uriaș feminin – Manșa 2 – FINALĂ
Luni, 16 februarie
11:00 – Slalom masculin – Manșa 1
14:30 – Slalom masculin – Manșa 2 – FINALĂ
Miercuri, 18 februarie
11:00 – Slalom feminin – Manșa 1
14:30 – Slalom feminin – Manșa 2 – FINALĂ
BOB: Mihai Țentea, George Iordache, Constantin Dinescu, Mihai Păcioianu, Andrei Nica (rezervă)
- Bob 2 – Țentea, Iordache;
- Bob 4 – Țentea, Dinescu, Păcioianu, Iordache, Nica (rezervă).
Joi, 12 februarie
12:50* – Bob 2 persoane masculin – Manșa 1 (antrenament oficial)
15:30 – Monobob feminin – Manșa 1 (antrenament oficial)
Vineri, 13 februarie
9:00 – Bob 2 persoane masculin – Manșa 2 (antrenament oficial)
11:45 Monobob feminin – Manșa 2 (antrenament oficial)
Sâmbătă, 14 februarie
11:00 – Monobob feminin – Manșa 3 (antrenament oficial)
13:30 – Bob 2 persoane masculin – Manșa 3 (antrenament oficial)
Duminică, 15 februarie
11:00 – Monobob feminin – Manșa 1
12:47 – Monobob feminin – Manșa 2
Luni, 16 februarie
11:00 – Bob 2 persoane masculin – Manșa 1
12:57 – Bob 2 persoane masculin – Manșa 2
20:00 – Monobob feminin – Manșa 3
22:04 – Monobob feminin – Manșa 4 (Clasament FINAL)
Marți, 17 februarie
15:00 – Bob 2 persoane feminin – Manșa 1 (antrenament oficial)
20:00 – Bob 2 persoane masculin – Manșa 3
22:03 – Bob 2 persoane masculin – Manșa 4 (Clasament FINAL)
Miercuri, 18 februarie
11:00 – Bob 4 persoane – Manșa 1 (antrenament oficial)
15:00 – Bob 2 persoane feminin – Manșa 2 (antrenament oficial)
Joi, 19 februarie
11:00 – Bob 4 persoane – Manșa 2 (antrenament oficial)
15:00 – Bob 2 persoane feminin – Manșa 3 (antrenament oficial)
Vineri, 20 februarie
11:00 – Bob 4 persoane – Manșa 3 (antrenament oficial)
19:00 – Bob 2 persoane feminin – Manșa 1
20:48 – Bob 2 persoane feminin – Manșa 2
Sâmbătă, 21 februarie
11:00 – Bob 4 persoane – Manșa 1
12:57 – Bob 4 persoane – Manșa 2
20:00 – Bob 2 persoane feminin – Manșa 3
22:03 – Bob 2 persoane feminin – Manșa 4 (Clasament FINAL)
Duminică, 22 februarie
11:00 – Bob 4 persoane – Manșa 3
13:12 – Bob 4 persoane – Manșa 4 (Clasament FINAL)
SNOWBOARD: Kata Mandel, Henrietta Bartalis
Vineri, 13 februarie
11:00 – Snowboard Cross, Feminin, Manșa 1
11:55 – Snowboard Cross, Feminin, Manșa 2
14:30 – Snowboard Cross, Feminin, Optimi
15:03 – Snowboard Cross, Feminin, Sferturi
15:24 – Snowboard Cross, Feminin, Semifinale
15:41 – Snowboard Cross, Feminin, Finala mică
15:46 – Snowboard Cross, Feminin, Finala mare
PATINAJ ARTISTIC: Julia Sauter
Marți, 17 februarie
19:45 – Patinaj artistic individual feminin – Program scurt
Joi, 19 februarie
20:00 – Patinaj artistic individual feminin – Program liber – FINALĂ
