Prezentă în studioul Libertatea, la invitația Adrianei Nedelea, jurnalista Emilia Șercan a spus că nu exclude ipoteza potrivit căreia rectorul Academiei de Poliție ar fi, de fapt, cel care a amenințat-o cu moartea.

„În momentul de față nu exclud nimic. După ce am scris despre teza domnului Iacob, am simțit că ceva nu este în regulă, că se schimbă atitudinea celor din Academia de Poliție față de mine. Mă refer la atitudinea instituțională. Eu nu am beneficiat de un regim special în relație cu Academia de Poliție. M-am dus acolo ca orice jurnalist”, a declarat Emilia Șercan pentru Libertatea.