Dulciurile, al doilea cel mai furat produs din magazine

Potrivit unei anchete publicate de Daily Mail, în spatele valului de furturi nu mai sunt doar hoți ocazionali, ci rețele organizate care operează în Marea Britanie și Europa de Est, în special cu legături în România. Marfa ar fi furată „la comandă” și apoi revândută pentru profit.

„Trebuie să distrugem mitul că sunt doar copii care fură o tabletă de ciocolată”, a declarat Emmeline Taylor, profesoară de criminologie la City St. George’s, Universitatea din Londra, citată de Daily Mail. „Este furt în cantități mari, cu o structură aproape organizată în spate”.

Conform Asociației Magazinelor de Proximitate, dulciurile sunt al doilea cel mai vizat produs în furturile din magazinele britanice, după alcool.

Poliția din Wiltshire a publicat imagini cu un bărbat care trage un raft întreg de ciocolată dintr-un magazin. În West Midlands, un hoț a fost condamnat după ce a umplut un rucsac cu tăvi de ciocolată și a spart un geam pentru a scăpa.

De ce tocmai ciocolata

Explicația este simplă: prețurile au crescut. Prețul boabelor de cacao a crescut cu 15% în ultimul an. Unele mărci s-au scumpit cu 50-80%. Pentru rețelele care nu plătesc marfa, profitul la revânzare este mare.

În ultimele 12 luni, cele mai multe dulciuri care s-au furat au fost:

produse Kinder în valoare de 134.000 de lire furate în Lancashire

200.000 de ouă Cadburys Crème Eggs dispărute din Telford

mii de cutii Ferrero Rocher găsite într-un vehicul în Essex

În plus, produsele sunt ușor de ascuns, ușor de transportat și mereu căutate.

Cum funcționează rețeaua

Potrivit sursei citate de Daily Mail, la bază sunt hoții care primesc o listă clară cu produsele dorite. Ei intră în magazine cu rucsacuri sau cărucioare și ies rapid. Marfa este apoi revândută în Marea Britanie sau trimisă în afara țării, în dube și containere, unde devine greu de urmărit.

O sursă din Ministerul de Interne din România, citată de Daily Mail, a confirmat că autoritățile române colaborează cu poliția britanică pentru a identifica suspecții. Mai mulți cetățeni români au fost arestați în Regatul Unit pentru furt din magazine și ulterior deportați.

Magazinele găsesc soluții care mai de care să se apere de această „epidemie” de furturi. Unii retaileri au mutat dulciurile lângă casele de marcat. Alții le țin în cutii securizate sau în spatele tejghelei. Există și magazine care folosesc sisteme biometrice care scanează fețele clienților și trimit alerte angajaților dacă apar persoane cunoscute pentru furt.

Comercianții spun însă că problema rămâne. Dacă nu sunt depuse plângeri sau dacă pedepsele sunt mici, rețelele continuă.

