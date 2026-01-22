32 de clienți ai băncii, înșelați

Femeia este judecată pentru o escrocherie prin care 32 de clienți ai băncii au fost înșelați de aproape 1,2 milioane de euro. Clienții băncii și-au recuperat banii după ce au fost despăgubiți de BCR și de firma de asigurări cu care banca avea încheiat contract.

Asigurătorul a acoperit cea mai mare parte din prejudiciu (985.000 de euro). În urma procesului, fosta directoare a fost obligată să îi achite băncii doar 89.000 de euro și 90.000 de lei. Pentru că firma de asigurări nu s-a constituit parte civilă, femeia a rămas cu un „profit” de aproape un milion de euro.

Plângerea penală depusă de BCR

Escrocheria de la Lugoj a fost descoperită în 2021, când BCR a depus o plângere penală împotriva directoarei BCR Lugoj, acuzând-o că în perioada 2015-2021 a pus la cale o escrocherie prin care, profitând de încrederea clienților băncii, a convins 32 de persoane care aveau bani în depozite să scoată banii și să îi predea ei, cash, pentru a-i depune în depozite cu dobândă „mai avantajoasă”.

Pentru a-și duce la îndeplinire planul, directoarea BCR a falsificat peste 300 de documente. „În urma activităților de urmărire penală efectuate au fost identificate 32 de persoane vătămate și o serie de documente susceptibil a fi falsificate, predate de aceste persoane către BCR, dar și o serie de documente susceptibil a fi falsificate identificate de reprezentanții BCR în biroul inculpatei”, se arată în rechizitoriu.

Sute de mii de euro de la un singur client

Calculele făcute de Libertatea pe baza sentinței pronunțate de Judecătoria Lugoj în primă instanță arată că fosta directoare a convins cei 32 de clienți să îi predea sume cuprinse între câteva mii și zeci de mii de euro, fiind câteva persoane care au scos din depozite ca să îi predea directoarei pentru dobânzi mai mari chiar sute de mii de euro. Spre exemplu, un client al băncii i-a predat femeii peste 150.000 de euro și 800.000 de lei. Altul a „investit” mai mult de 220.000 de euro, iar alții i-au dat directoarei sume de 94.000 de euro, 50.000 de euro sau 55.000 de euro. Suma totală însușită de directoare de la cei 32 de clienți: 1.194.988 de euro.

Doar trei din cei 32 de clienți înșelați au depus plângere

În urma descoperirii făcute, BCR și-a asumat prejudiciul și i-a despăgubit pe clienți. Cea mai mare parte a prejudiciului, aproximativ 985.000 de euro, a fost acoperit de firma de asigurări. Diferența a fost achitată de BCR, care a reușit să recupereze de la fosta directoare doar 68.000 de lei și 32.500 de euro.

După ce BCR a depus plângere penală împotriva fostei sale directoare și s-a constituit parte civilă pentru suma de 163.000 de euro (diferența dintre prejudiciul total și ce a acoperit firma de asigurări), 29 dintre cei 32 de păgubiți și-au retras plângerile. Doar trei dintre păgubiți și-au menținut acuzațiile și au cerut ca fosta directoare de bancă să fie trasă la răspundere. Cele trei persoane au fost înșelate cu suma totală de 90.000 de lei și 89.000 de euro.

A recunoscut faptele și a primit închisoare cu suspendare

Trimisă în judecată în mai 2025, pentru trei acte materiale de înșelăciune și 335 de acte de fals de înscrisuri sub semnătură privată, Delia Lavinia Lăzărescu Ionășel a recunoscut acuzațiile, cerând să fie judecată în procedură simplificată, care îi permite să beneficieze de reducerea pedepsei.

În urma procesului judecat la Judecătoria Lugoj, fosta directoare de bancă a fost condamnată la doi ani și patru luni de închisoare cu suspendare, reținându-se în sarcina ei doar cele trei fapte de înșelăciune pentru care victimele și-au menținut plângerea și falsurile.

„Începând cu anul 2015, inculpata, angajată a unei unități bancare în funcția de responsabil unitate, a desfășurat o activitate infracțională sistematică, concepută pe un plan bine definit, utilizându-și atribuțiile profesionale și poziția de încredere pentru a determina un număr semnificativ de clienți ai băncii să îi remită personal sume importante de bani, sub pretextul unor depozite bancare fictive cu dobânzi avantajoase. În acest scop, inculpata a creat și folosit un număr impresionant de înscrisuri sub semnătură privată falsificate, menite să întrețină o aparență de legalitate a operațiunilor și să mențină starea de eroare în care se aflau persoanele vătămate”, se arată în sentința nedefinitivă a Judecătoriei Lugoj.

Efectele faptelor, „de o gravitate deosebită”

Judecătorul care a pronunțat prima sentință a mai subliniat că efectele faptelor comise de Lăzărescu Ionășel sunt „de o gravitate deosebită”. „Dacă prejudiciul a fost recuperat aproape integral, acest lucru s-a datorat în proporție covârșitoare intervenției asigurătorului și, în subsidiar, unității bancare, inculpata contribuind într-o măsură redusă la acoperirea pagubei”, se mai arată în sentința primei instanțe, studiată de Libertatea.

Documentul mai arată că „gravitatea faptelor nu se rezumă la prejudiciul material – considerabil – produs victimelor, ci privește și afectarea încrederii publicului în instituțiile bancare și în circuitul financiar”.

„Crearea și utilizarea unui număr atât de mare de înscrisuri falsificate denotă o perseverență infracțională deosebită, precum și o determinare constantă în ascunderea faptelor și menținerea aparenței de legalitate”, se mai arată în sentința nedefinitivă a Judecătoriei Lugoj.

În stabilirea pedepsei, judecătorul a avut în vedere și că „inculpata nu este cunoscută cu antecedente penale, fiind la primul contact cu sistemul judiciar penal”. „De asemenea, inculpata a recunoscut integral săvârșirea faptelor, manifestând o atitudine procesuală cooperantă, iar faptul că s-a împăcat cu 29 dintre persoanele vătămate relevă o anumită disponibilitate de asumare a urmărilor comportamentului său și de restabilire a raporturilor sociale afectate”.

Motivul condamnării cu suspendare

Judecătoria Lugoj a mai arătat în hotărârea de condamnare că „fără a minimaliza periculozitatea inculpatei şi a faptei săvârşite, nu se poate spune că ne aflăm în prezenţa unei persoane care să nu poată beneficia în prezent de clemenţa instanţei de judecată sub aspectul executării pedepsei”.

„(…) este de remarcat că inculpata, fiind o persoană integrată în societate, fără antecedente penale, nu prezintă o periculozitate care să justifice executarea pedepsei prin privare de libertate, scopul legal al pedepsei aplicate poate fi realizat cu maximă eficienţă printr-un tratament sancționator mai blând, respectiv prin suspendarea sub supraveghere a executării (…)”, a mai decis Judecătoria Lugoj.

Instanța a mai punctat că având în vedere „persoana infractorului”, „conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii” și „eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii, precum și de posibilitățile sale de îndreptare”, aplicarea unei pedepsei fără executare este suficientă, dar „este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată”.

Fosta directoare rămâne cu aproape un milion de euro

Odată cu aplicarea pedepsei de doi ani și patru luni de închisoare cu suspendare, Judecătoria Lugoj a obligat-o pe fosta directoare BCR de la Lugoj să îi achite suma de 89.000 de euro și 90.000 de lei, bani plătiți de bancă celor trei clienți care au depus plângere și au menținut-o.

„Limitele învestirii instanței pe latură civilă sunt direct proporționale cu prejudiciul produs prin infracțiunile deduse judecății în prezenta cauză, astfel, instanța nu va putea acorda suma totală de 163.664 euro, solicitată de partea civilă cu titlu de despăgubiri, întrucât diferența dintre suma solicitată de 163.664 euro și sumele de 89.000 euro și 90.000 lei, reprezintă o parte din prejudiciul cauzat prin restul actelor materiale de înșelăciune, pentru care a intervenit împăcarea. Astfel, instanța nefiind învestită cu soluționarea acestora pe latură penală, nu se poate pronunța nici cu privire la paguba produsă de acestea pe latură civilă”, se arată în decizia Judecătoriei Lugoj.

Pentru diferența de până la 163.000 de euro pe care a plătit-o clienților, BCR a deschis un proces separat, care se află pe rolul Tribunalului Timiș în fază incipientă.

Având în vedere că firma de asigurări care a acoperit cea mai mare parte a prejudiciului provocat de fosta directoare de la BCR Lugoj, 985.000 de euro, nu s-a constituit parte civilă în dosar, Delia Lavinia Lăzărescu Ionășel a rămas în urma faptelor sale cu un „profit” de aproape un milion de euro. Sentința finală în acest caz va fi pronunțată de Curtea de Apel Timișoara.

