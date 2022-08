„Țara în care se fură copii de pe stradă”. Ce știau refugiații ucraineni despre români și România înainte de război și ce spun acum

Refugiații din sudul, estul și nordul Ucrainei care au ajuns în România spun că nu știau mai nimic despre țara vecină și că oricum imaginea pe care o aveau despre această țară se bazează pe mituri și stereotipuri sovietice, alimentate de propaganda rusă. În schimb, după câteva luni petrecute în România, refugiații laudă poporul român și libertățile de care se bucură cetățenii și mărturisesc că își doresc ca Ucraina peste o perioadă de timp să se asemene cu România.

Povestea Victoriei din regiunea Kiev, care se ascundea prin păduri de armata rusă

Victoria locuia în regiunea Kiev și povestește cititorilor Libertatea că s-a trezit din somn de la explozii foarte puternice la 4 dimineața pe 24 februarie. A fost sunată imediat de fiica mai mare, care i-a spus că Rusia a atacat Ucraina.

Resturile unui obiect neidentificat în urma unei explozii la Kiev, Ucraina, 24 februarie 2022. Președintele rus a autorizat o operațiune militară specială în regiunea ucraineană Donbass | Foto: EPA

„La 500 de metri de satul meu se afla baza militară a Gărzii Naționale. Se auzea și se vedea cum acest centru militar era bombardat întruna. Mi-am trezit copilul din somn și i-am spus că trebuie să fugim”, își aduce aminte Victoria cu lacrimi în ochi.

Recomandări Mărturii cutremurătoare. Fiicele soldaților ruși povestesc cum și-au pierdut tații în războiul din Ucraina: „Dacă s-ar fi întors, ar fi fost considerat laș”

Ea a pornit la drum cu mașina, împreună cu cele două fiice și un nepot. Practic nu și-a luat nimic cu ea.

„Toți eram în panică. Totul exploda în jur. Era imposibil să te concentrezi, să devii calm. Nu mă puteam lua în mâini să conduc mașina. Am făcut multe lucruri intuitiv. Nu am mers prin Kiev, ci pe alte drumuri. Am ajuns într-un sat și am văzut cum rușii ocupau acea localitate, cum intrau cu tehnica militară peste noi. Am luat-o printr-o pădure, pe drumuri de țară. A fost un adevărat coșmar”, povestește Victoria, adăugând că războiul este o agresiune a „orcilor” neprovocată de nimeni.

Oamenii stau la coadă pentru a se urca într-un tren la Gara Principală din Kiev în timp ce încearcă să fugă din Kiev (Kiev), Ucraina, 7 martie 2022. Mii de oameni încearcă cu disperare să părăsească Kievul | Foto: EPA

Patru zile a stat la vamă

După ce a reușit să părăsească regiunea Kiev, fugind de ocupanți, familia Victoriei a luat o decizie spontană să nu plece spre Polonia, cum făcea majoritatea ucrainenilor, ci spre Cernăuți și apoi spre România, să ajungă cât mai repede în UE.

„Am stat la vamă patru zile. Am ajuns la frontieră joi și am intrat în România duminică. Patru zile nu am dormit. Am stat toți în mașină împreună cu pisica noastră, pe care nu am putut să o las în regiunea Kiev”, își aduce aminte Victoria.

Recomandări David Popovici, un nou record mondial și aur în finala probei de 100 m liber, la Campionatele Europene de nataţie de la Roma!

Refugiați ucraineni așteptând să treacă în România, la vama Siret | Foto: Eli Driu

„România – o țară despre care nu știam nimic”

În familia Victoriei despre România nu se știa nimic. Era pentru toți o țară necunoscută. „Nu știam nimic despre această țară. La hotel ne-au cazat gratuit, ne-au oferit masă. Apoi voluntarii ne-au găsit un apartament. Vreau să-i mulțumesc României și tuturor românilor pentru că nu ați fost indiferenți față de noi. Românii sunt oameni de cuvânt și au un suflet blând. Nu ne-a supărat nimeni niciodată”, susține Victoria.

După câteva zile de România, fiica Victoriei, Anghelina, nu-și găsea locul, era într-o depresie permanentă. Psihologii voluntari români au ajutat-o. Așa, pas cu pas, fiica Victoriei a început să vadă lumea în culori.

„Învățăm intens limba română. Anghelina s-a înscris e la studii. Vrem să ne integrăm în societatea de aici. Ne temem să ne mai întoarcem acasă”, precizează Victoria.

Victoria si Anghelina, din regiunea Kiev | Foto: Marin Gherman

Refugiată din regiunea Odesa: „Ucraina trebuie să devină ca România”

„Am părăsit Ucraina pe 26 februarie. Eram foarte speriați. Se auzeau bubuituri și explozii. Am stat în beciul casei o zi, dar copilul plângea întruna. Am luat o decizie spontană să plecăm în Republica Moldova. Acolo am stat 2 luni. Avem un copil invalid care necesită tratament și reabilitare. Soțul meu este din regiunea Lugansk, el a fugit de invazia rusă pentru prima dată în 2014 și acum am fugit împreună, a doua oară. Am auzit la Chișinău că în România sunt oameni care pot să ne ajute cu tratamentul copilului și așa am ajuns pentru prima dată în acest stat numit România”, povestește pentru cititorii Libertatea Svetlana, care s-a refugiat din regiunea Odesa.

Tânăra susține că vrea ca Ucraina să devină peste ani ca România. „Îmi place foarte mult România. Este o țară în care merită să trăiești pentru că aici copilul meu are tot ce are nevoie. Deocamdată lucrez online cu clienții mei din Ucraina, sunt avocat. Dacă voi reuși cândva să lucrez și pe teritoriul României în domeniul juridic, voi fi foarte fericită”, susține Svetlana din regiunea Odesa.

„În România aerul este altfel decât în Republica Moldova”

Cuplul din regiunea Odesa a comparat societatea moldovenească cu cea românească și spune că „în România poți respira mult mai liber”.

„Cum trecem vama din Republica Moldova în România parcă este un alt aer aici. Nu zic că este o țară ideală, are și multe minusuri, însă oamenii sunt cumva mai conștienți”, spune Svetlana, adăugând că simte în Republica Moldova foarte multe reminiscențe sovietice în mentalul colectiv.

„Când auzeam de la moldoveni niște teze false despre războiul din Ucraina, îmi venea în cap să le spun: nu mai vorbiți aiurea, noi am trecut prin asta, trageți concluzii, oare vreți și voi un război acum pe capul vostru”, povestește Svetlana.

În același timp, cuplul din regiunea Odesa spune că moldovenii sunt foarte buni, primitori, deschiși, dar modul lor de gândire diferă de cel al românilor.

„Am impresia că moldovenii nu știu singuri ce vreau și ce sunt. Parcă vorbesc româna, însă jumătate dintre ei admiră Rusia și îl susțin pe Putin. De aceea, eu în România mă simt ca acasă”, spune Svetlana, subliniind contradicțiile identitare ale cetățenilor moldoveni pe care le-a observat ca jurist și refugiat ucrainean.

„Eu stau în județul Suceava. Observ că aici oamenii știu la care națiune aparțin, ei își respectă legile, ei cunosc limba de stat, toți vorbesc româna. Cred că Ucraina trebuie peste ani să devină ca România”, susține Svetlana din regiunea Odesa.

„Satul meu din regiunea Zaporojie nu mai există”

Evghenii din satul Kamianskoe, care se află la 30 km de orașul Zaporojie, a ajuns în România împreună cu soția însărcinată și 6 copii după ce a văzut că localitățile din regiunea lor se transformă treptat în ruine. Alți 2 fii ai lui Evghenii, care sunt deja maturi, au rămas în Ucraina. Timp de o lună familia lui Evghenii s-a aflat în satul bombardat și înconjurat de lupte militare. Nu exista o cale sigură de evacuare, oamenii erau blocați.

Evghenii | Foto: Marin Gherman

„Știam că va fi război. Am ajutat multe persoane strămutate din regiunile Donețk, Lugansk și Crimeea, cei care au fugit din calea ocupației în 2014-2015. Am văzut că oamenii sunt disperați și că durerea lor nu va trece ușor. M-am rugat mult pentru pace. Cei din estul Ucrainei erau cumva dezorientați, nu înțelegeau ce vor autoritățile ruse de la ei, dar nici ce vor cele ucrainene. Am înțeles atunci că războiul se va extinde”, povestește Evghenii, adăugând că în momentul de față satul în care a locuit nu mai există, el a fost distrus total de armata rusă.

Convoiul de evacuare de la Mariupol ajunge la granița teritoriului controlat de guvernul ucrainean al Regiunii Zaporizhzhia din satul Kamianske, Regiunea Zaporizhzhia, sud-estul Ucrainei. Foto: Profimedia

Identitatea națională ucraineană, străină locuitorilor Donbass-ului

Evghenii susține că, spre deosebire de centrul, sudul și vestul țării, în estul Ucrainei multe inițiative guvernamentale ale Kievului erau văzute critic, fiind din start respinse.

„Oamenii spuneau că prea repede li se impune identitatea națională, patriotismul ucrainean. Nu toate regiunile erau pregătite să înțeleagă că toți locuitorii statului sunt ucraineni și că trebuie deodată să aibă o singură identitate. Donbass-ul nu era pregătit pentru concepțiile lingvistice și identitare noi. Așa a apărut un sol fertil pentru războiul din 2014 care s-a extins în 2022”, a declarat Evghenii pentru Libertatea, adăugând că Rusia doar s-a folosit de aceste fisuri din societatea ucraineană și a reușit să manipuleze opinia publică.

Localnicii din autoproclamata Republică Populară Donețk urcă într-un autobuz pentru a intra în Rusia la postul vamal „Matveev Kurgan” din regiunea Rostov, Rusia, 19 februarie 2022. Foto: EPA

Stereotipuri despre România în Ucraina

„De România nu știam nimic. Știam din cărțile de istorie și geografie din perioada sovietică că este un stat sărac, care a trecut prin multe greutăți în perioada războiului și după terminarea lui. Dar ce s-a întâmplat în România după 1989 nu știam nimic”, povestește Evghenii.

El a precizat că sunt foarte multe stereotipuri despre România în societatea ucraineană, mai ales în sud și est, unde încă este puternică influența presei ruse. „Unii consideră că România este o țară locuită de țigani, unde se fură copii, sunt mulți cai peste tot și e mare sărăcie. Dar după ce vizitezi acest stat îți vine să râzi de aceste stereotipuri departe de realitate”, menționează Evghenii, refugiat în România din regiunea Zaporojie.

Al 9-lea copil din familie s-a născut la Suceava

Când a ajuns în România, Evghenii a înțeles că va rămâne aici pe totdeauna. „Aici familia mea și-a regăsit echilibrul sufletesc și liniștea duhovnicească care erau în Ucraina acum 25 de ani. Din 7 aprilie, când am ajuns aici, observ că românii țin mult la libertate și la spiritualitate. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru România”, subliniază Evghenii.

Evghenii și familia din Zaporojie. Foto: Salvați Copiii Suceava

Pe teritoriul României, în mai, cu sprijinul Organizației „Salvați Copii” din Suceava soția lui Evghenii a născut al 9-lea copil. Este primul copil din familie născut în afara Ucrainei. Micuțul a primit numele de Iacob.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Divorțează după 20 de ani de relație. Anunț uluitor făcut de soția lui. „Era inevitabil”

Playtech.ro BOMBA zilei despre Monica Gabor! Ce VÂRSTĂ avea, de fapt, când l-a întâlnit pe Irinel. Se ştia greşit de 17 ani...

Observatornews.ro Florin Salam, prima reacție după ce o parte a presei l-a dat mort: "Voi fi scurt și la obiect. Nu. Nu am murit"

HOROSCOP Horoscop 14 august 2022. Balanțele au parte de o zi senină care ar putea să le rămână în memorie o vreme

Știrileprotv.ro Ce se întâmplă dacă centrala de la Zaporijia va exploda. Scenariile posibile

Orangesport.ro "Soldaţii ruşi se comportă ciudat". Un ucrainean a făcut descoprirea stranie în locuinţa proprie imediat cum a intrat pe uşă

PUBLICITATE Gina Pistol a dezvăluit câte kg are. Ar vrea să mai dea jos 4, deși e deja ușurică ușurică