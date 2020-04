De Denisa Dudescu,

Andrei Andó este director executiv în cadrul Consiliului Județean Arad, iar în urmă cu câteva săptămâni a fost diagnosticat cu coronavirus. Bărbatul a povestit pe pagina sa de Facebook prin ce a trecut în timpul tratamentului.

„Sunt pacientul 102 vindecat la Arad de Covid-19. De fapt, între 102 și 105, nu știu exact, dar îmi place să cred că am fost în capul listei, la cât de nerăbdător am așteptat rezultatul”, așa și-a început Andrei postarea. El spune că a avut o formă moderată a bolii, însă durerile din timpul tratamentului sunt greu de descris.

”Da, am avut emoții, am fost îngrijorat. Am avut uneori accese de panică, mi s-a părut, în anumite momente, că starea mea se degradează, mai ales atunci când febra nu ceda nici după zece zile de tratament greu, sau când aveam frisoane, sau când simțeam că mi se rup mușchii, fâșie cu fâșie, de pe picioare”, a mai spus bărbatul.

El a descris și schema de tratament primită în spital în cele 14 zile.

Medicamentele primite în spital au efecte adverse

„Am urmat 14 zile de tratament, cu medicamente foarte puternice: Lopinavir (Kaletra), Plaquenil, Norvir, Azitromicină, la care s-au adăugat Paracetamol, Algozone, Hepiflor, Vitamina C cu zinc. Lopinavir și Norvir se administrează pacienților care suferă de HIV-SIDA, Plaquenil (sulfat de hidroxiclorochină) celor care suferă de malarie sau lupus. Azitromicina este un antibiotic utilizat în tratamentul unor infecții bacteriene severe, inclusiv pentru bolnavii de HIV,” a subliniat Andrei.

Pacientul cu numărul 102 a descris toate simptomele prin care a trecut:

”Efectele adverse au apărut de la prima administrare: tulburări digestive, mialgie (dureri musculare). Mi-am pierdut total gustul și mirosul. Zilnic schimbam de patru ori pijamalele, uneori nu apucau să se zvânte pe măsură ce transpiram în ele. Am avut frisoane care mă țineau sub pătura pe care o simțeam ca pe o lespede de marmură deasupra mea. M-a îngrijorat o febră constantă, până în 38,3 (în majoritatea timpului 37,5-38 de grade Celsius, foarte rar peste 38). Kaletra mai are un efect advers delicat, la nivel intestinal. Se administrează după micul dejun și cină. La câteva minute de la administrare te lipești de vasul toaletei.”

Bărbatul a spus că teama sa cea mai mare a fost să nu ajungă la Terapie Intensivă, deoarece rata de supraviețuire este sub 20%, pentru că în acest stadiu virusul evoluează agresiv.

”Ești într-o stare psihică delicată, orice creștere de puls sau scăderea cu o unitate a oxigenării plămânului ți se pare semn de sfârșit inevitabil, chiar dacă nu este așa. Și, da, uneori ești în pragul isteriei sau treci de el, te agiți, te panichezi. Nu te-ar consola nici o sută de medici la căpătâi, pentru că ai o tensiune interioară care îți strânge stomacul, îți întunecă rațiunea. Te simți suspendat între viață și moarte, chiar dacă nu ești așa”, a mai scris Andrei pe Facebook.

Andrei, nemulțumit de modul în care comunică Grupul de Comunicare Strategică

„La acest capitol aș vrea să fac o paranteză și să mă refer la prostia Grupului de Comunicare Strategică, o prostie profundă, o lipsă incredibilă de profesionalism. Sunt sute de site-uri obscure care răspândesc știri false, tendențioase, minciuni ce alarmează românii, de la cei din spitale la cei sănătoși. În al doilea rând, și asta este deja o prostie instituționalizată, Grupul de Comunicare Strategică publică numai datele morților. Exclusiv ale decedaților! Nici o referire la starea celor vindecați, de parcă ei nu ar conta, nu ar exista.”

El este la fel de nemulțumit de abordările presei, care, în opinia lui, relatează doar partea neagră a pandemiei. Andrei Ando s-a vindecat și a plecat din spital. El spune că se va izola o perioadă de știrile negative, în efortul de a-și recăpăta echilibrul.

”Criza aceasta, boala sunt și o traumă, sunt și o oportunitate. Îți resetezi prioritățile, îți selectezi anturajul (cel virtual, pentru că de cel real te ține departe virusul), îți faci ordine în gânduri și activități. Totul va fi bine!”, și-a încheiat mesajul Andrei Ando.

