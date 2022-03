Explicația unui bărbat prins de polițiști cu o plantă de canabis în curte: „Este dată de la Dumnezeu. Vine câte un înger și o udă în fiecare zi”

Ancheta canabisului „dat de Dumnezeu” a fost declanșată de polițiști în urma unui conflict iscat între două familii care intenționau să încheie o tranzacție imobiliară.

Reîntors de la muncă din Italia, un bărbat de 45 de ani din Vrancea a decis să investească economiile într-o casă la țară. A găsit una în localitatea Cotești pe care proprietarii o vindeau cu 110.000 de euro. S-au înțeles să achite un avans de 10.000 de euro, urmând ca restul sumei să fie plătit pe parcursul a doi ani.

Casa de vacanță

În luna aprilie 2019, bărbatul cu partenera sa și copilul, s-au mutat la casa pentru care au achitat avansul. După doar câteva luni, între proprietari și cumpărător au apărut neînțelegeri. Primii susțin că bărbatul nu a nu și-ar fi achitat obligațiile financiare. Cumpărătorul, în schimb, a invocat că suma de 100.000 de euro trebuia plătită până la finalul celor doi ani, nefiind stabilit un desfăşurător cu suma sau sume care să fi trebuit plătite în anumite perioade.

Pe fondul neînțelegerilor iscate, proprietarii au decis să scoată casa din nou la vânzare. Pe 31 august 2019, proprietarii și o familie de potențiali cumpărători au mers la casa din Cotești, unde locuia bărbatul de 45 de ani și familia lui.

A sunat la 112

Proprietarii le-au solicitat să evacueze casa, între cele două familii izbucnind o ceartă. Bărbatul căruia proprietarii îi solicitau evacuarea a sunat la 112, cerând intervenția unui echipaj de poliție.

Recomandări Paradoxul românesc: securistul care a condamnat comunismul

Ajunși la fața locului, polițiștii au liniștit cele două familii, însă înainte de a pleca au observat în curte o plantă de canabis. Era bine îngrijită și proaspăt udată, față de restul plantelor și vegetației din curte.

„Este dată de Sus, de Dumnezeu, și vine câte un înger și o udă în fiecare zi”, le-a răspuns bărbatul polițiștilor care l-au luat la întrebări. Agenții au tăiat planta și au plecat cu ea „să o cerceteze”.

Planta, bine îngrijită

Canabis în grădină. Fotografie ilustrativă | Foto: Shutterstock

„Mărimea plantei de aproximativ 40-50 cm relevă faptul că aceasta se afla într-un stadiu avansat de creştere, mugurii erau deja formaţi, cel mai probabil în aproximativ 30 de zile aceasta ajungea la maturitate deplină şi era aptă pentru recoltare şi consum”, au precizat procurorii DIICOT Vrancea, care au preluat cazul.

Pus sub acuzare, pentru deținere ilegală de droguri, bărbatul de 45 de ani a negat că el ar fi plantat canabisul.

„Eu nu am plantat niciun fel de plantă”

A declarat că proprietatea pe care intenționa să o cumpere și în care se mutase avea o grădină în faţa casei în care se aflau trandafiri şi alte de flori, iar în spatele casei se aflau câţiva pomi fructiferi.

Recomandări O lovitură de imagine uriașă, pe care regimul Putin încearcă să o amâne: misterul plecării din țară a Allei Pugaciova, cel mai mare star sovietic

„Eu nu am plantat niciun fel de plantă sau copac pe acea proprietate, ci doar am îngrijit ceea ce era acolo, în sensul că am udat gazon şi plivit buruienile. Nu am dat importanţă la plantele şi pomii care se aflau pe acea proprietate. Eu nu am plantat şi nu am cultivat acea plantă de canabis. Am udat toate plantele din curte, inclusiv pe aceea. Nici nu ştiam că aceea era o plantă de canabis. Nu ştiam nimic despre provenienţa şi felul acestei plante. Plante asemănătoare erau şi peste drum de casa mea, pe marginea drumului”, a declarat bărbatul.

În fața anchetatorilor el a susținut că este fumător de ţigări obișnuite, negând că ar fi consumator de canabis sau de alte substanțe interzise.

Întrebat de procuror de ce le-a declarat polițiștilor că planta a crescut de la Dumnezeu și că vine câte un înger și o udă, bărbatul a invocat că i-a fost ruşine de foştii proprietari.

După doi ani, prins cu „iarbă” în casă

Timp de doi ani, anchetatorii au încercat să dezlege misterul plantei de canabis găsite în curte. Pe 21 octombrie, anul trecut, polițiștii l-au „vizitat” din nou pe bărbat, care între timp s-a mutat într-o altă casă.

Recomandări Vestul Ucrainei, casă și pentru cei 225.000 de etnici români, următoarea țintă a armatei lui Putin?

În urma perchezițiilor, aceștia au găsit trei grindere metalice de mărunțit, dar și o folie cu 0,33 de grame de canabis. De această dată, bărbatul a recunoscut că deține canabisul pentru consum propriu. A motivat că i-a fost recomandat de un medic din Italia pentru a se trata de insomnii.

„În data de 10 octombrie 2021, în jurul orei 17.00, aflându-mă în Centrul Vechi al municipiului Bucureşti am fost abordat de o persoană necunoscută care mi-a propus să cumpăr o doză de canabis, am fost de acord şi i-am dat şi suma de 50 de lei, primind în schimb o folie cu o substanţă vegetală. A doua zi mi-am confecţionat o ţigară artizanală, folosindu-mă pentru mărunţit de unul dintre cele trei grindere descoperite la percheziţie în casă, care mi-au fost făcute cadou de un prieten şi am consumat-o singur”, a declarat bărbatul la audieri.

120 de zile-amendă

Întrebat din nou de proveniența plantei de canabis găsite în curtea casei unde locuia în vara anului 2019, el a negat că ar fi avut vreo legătură cu plantarea acesteia, susținând că a găsit-o acolo când s-a mutat.

Trimis în judecată pentru deținere de droguri în vederea consumului propriu, bărbatul a recunoscut acuzațiile, așa cum au fost reținute de procurori, solicitând să fie judecat prin procedura simplificată a acordului de recunoaștere. Cererea i-a fost admisă de instanță.

Judecătorii Tribunalului Vrancea au decis pe 23 februarie condamnarea bărbatului la 120 de zile-amendă, suma corespunzătoare unei zile-amendă fiind de 10 lei. În cazul neachitării, zilele de amendă se transformă în închisoare. Decizia instanței nu este definitivă.

GSP.RO Și-a luat nevasta și a fugit de acasă cu o geantă cu 200.000 de dolari la el. Incredibil ce a văzut fostul ofițer sub acoperire când a oprit în pădurea din România. „Vai!”

Playtech.ro ȘOC! Cutremur în Uniunea Europeană! Este DEZASTRU pentru România, dar și pentru alte țări!

Observatornews.ro Profesor de sport din Arad, acuzat că a avut discuţii cu tentă sexuală cu o elevă de 16 ani. Bărbatul i-ar fi cerut adolescentei şi poze nud

HOROSCOP Horoscop 24 martie 2022. Fecioarele trebuie să fie sincere cu ele și vor reuși să evalueze corect orice situație supărătoare

Știrileprotv.ro Pfizer a dispus retragerea de medicamente pentru hipertensiunea arterială din cauză că prezintă risc de cancer

Telekomsport Celebra gimnastă a ţării a ajuns omul străzii. ŞOC: întreţine relaţii intime pentru bani