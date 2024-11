Ecaterina Ladin, cunoscută publicului larg drept Dalida din serialul de succes „Las Fierbinți”, a sărbătorit recent un moment special: 10 ani de căsnicie alături de soțul său. Actrița și partenerul ei de viață au reușit să meargă într-o scurtă escapadă romantică, departe de agitația casei și de grijile zilnice.

„Am făcut 10 ani de când ne-am căsătorit religios și am fost cu soțul, am fugit două zile de acasă. A fost o vacanță pentru noi. Am fost la noi aici, nu putem să plecăm mai departe.

Când copilul încă e mic și totuși sunt trei, n-ai cum să pleci departe. Trebuie să fie totul la îndemână. Dacă Doamne Ferește s-a îmbolnăvit sau s-a întâmplat ceva, ai urcat în mașină și ai venit repede”, a dezvăluit Ecaterina Ladin pentru fanatik.ro.

Părinții a trei copii – unul de 9 ani, unul de 4 ani și un bebeluș care urmează să împlinească 1 an – Ecaterina și soțul ei sunt implicați activ în creșterea celor mici, gestionând mare parte din responsabilități pe cont propriu. Din acest motiv, escapada lor în doi a fost o adevărată sărbătoare. Când cei doi au nevoie de ajutor, apelează ocazional la o bonă sau la bunici, dar majoritatea timpului este dedicat familiei.

„Noi avem o casă de vacanță la Fierbinți. Și da, vara, în august, când filmăm, stăm acolo”

Luna august o petrec în Fierbinți, la casa pe care au achiziționat-o în localitatea unde au loc filmările pentru serialul Las Fierbinți. Restul verii se mută la Costinești, unde soțul actriței are o afacere.

„Noi avem o casă acolo, de vacanță, la Fierbinți. Și da, vara, în august, când filmăm, stăm acolo ca să nu mai fac nici drumul și să nu mă mai trezesc chiar atât de dimineață. Într-adevăr câștig o oră de somn dacă stau acolo. Dar în rest copiii sunt la școală, grădiniță, nu avem cum să facem naveta asta așa de mare”, a declarat Ecaterina Ladin.

Și a continuat: „Nici nu mai țin minte ce vacanță am avut. Am fost în Grecia, da. Și noi stăm la mare toată vara. Dar bine, cu trei copii nu pot să zic că e vacanță. Cumva schimbi orașul unde ai grijă de copii. Soțul meu are o afacere la Costinești și avem apartamentul nostru unde stăm. Dar să știi că faci mai puțină baie în mare dacă stai acolo. Că zici “Ei, lasă că nu mai merg azi, merg mâine”… și cu trei copii, soțul având treabă, nu poate să meargă în fiecare zi cu noi la plajă. Eu cu trei copii, sub nicio formă nu pot. Și bona are și ea casa ei, nu pot să o iau toată vara la mare. Am bonă acasă, în București, nu este internă. Mă ajută când nu sunt eu. Nu avem bonă internă, încercăm cumva să ne descurcăm și să petrecem timp cu copiii”

„Mă trezesc la 06:00, 06.30, trimis la școală copil, dus copilul la grădiniță, pachete pentru școală… și repetiții”

Deși momentan nu are filmări pentru Las Fierbinți, agenda actriței rămâne încărcată. Pe lângă îndatoririle de mamă, aceasta este implicată în diverse proiecte de teatru. „E mult de povestit, ar trebui să stăm aici până mâine (n.r. râde). Mă trezesc la 06:00, 06.30, trimis la școală copil, dus copilul la grădiniță, pachete pentru școală… și repetiții.

Acum repet la două piese, scot o premieră în decembrie și e multă muncă, multe repetiții. Avem și Mamma Mia la sfârșitul lui decembrie. Sunt în pauză că am terminat filmările, și nu e “Ah, ai intrat în vacanță”. Nu, e mai multă muncă acum, dar asta e perioada noastră a actorilor, acum se muncește foarte mult”, a mai mărturisit ea.

Chiar dacă timpul lor liber este limitat, aniversarea de 10 ani de căsnicie a fost o ocazie perfectă pentru Ecaterina Ladin și soțul său de a celebra relația lor și de a-și reîncărca bateriile pentru provocările zilnice.

