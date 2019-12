De Răzvan Mihalașcu,

Victimele susțin că problemele ar fi început în luna noiembrie. Atunci, un tânăr de 18 ani a mers într-un bar din Craiova, iar mai mulți bărbați l-au convins să joace poker cu ei, cu toate că el nu avea bani.

„Eu spun: nu joc că nu am bani. «Hai, bă, joacă, iţi dăm noi!» M-au pus la masă, mi-au dat jetoane, am jucat cu ei. Am crezut că jucăm prieteneşte, pe jetoane. M-am jucat, am plecat, iar a doua zi mă sună că sunt dator la ei 300 milioane (n.r.-lei vechi): «să ne dai banii!» . Eu am zis că de unde să le dau bani, că ei mi-au dat jetoane. După aceea, în fiecare zi mă sunau şi mă ameninţau”, a povestit Ionuţ, adolescentul de 18 ani, conform Mediafax.

Rudele băiatului susțin că agresorii au trecut de la amenințări la acte de violență.

Potrivit sursei citate, bunicul lui Ionuț susține că de 1 decembrie mai mulți indivizi i-ar fi amenințat că vor omorî întreaga familie dacă nu vor primi cei 30.000 de lei pe care băiatul îi pierduse la poker.

Bărbatul le-a explicat că nu are bani, însă, de sărbători, părinții băiatului se vor întoarce din străinătate, unde sunt plecați să muncească, și vor plăti.

Câteva zile mai târziu, două bombe artizanale au trecut prin geamurile casei, conform sursei citate.

Polițiștii fac cercetări în două dosare penale.

„La data de 4 decembrie politiştii au fost sesizaţi de un bărbat din Craiova cu privire la faptul că mai mulţi tineri au pătruns în curtea locuinţei acestuia şi l-au ameninţat pe nepotul său cu acte de violenţă. În acest caz, politiştii au deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de amenintare şi violare de domiciliu. De asemenea, acelaşi bărbat a depus o sesizare la Poliţie cu privire la faptul că a găsit în curtea locuinţei, dar şi în interiorul acesteia, mai multe bucăţi de sticlă în jurul cărora se observau urme de ardere. În acest caz s-a deschis un dosar penal pentru distrugere”, a declarat Mihaela Gîrd, purtător de cuvânt al IPJ Dolj, conform sursei citate.

Cazul este investigat de poliţiştii de la Investigaţii Criminale şi urmează să fie preluat de un procuror.

