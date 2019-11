De Raluca Diaconu,

Mai mult, directorul Serviciului de Ambulanță Timiș a recunoscut că a fost un miracol că s-a descoperit conexiunea între cazuri.

”S-a reproșat că am intervenit târziu. Ni se reproșează mai ales ziua de sâmbătă, dar noi am intervenit rapid. A fost un miracol că am descoperit astăzi la 10:00 (luni dimineață – n.r.) problema, când a murit acea femeie, mama unuia dintre copii. Copiii pentru care s-au solicitat serviciile ambulanței au prezentat simptomatologie diferită, iar specialiștii de la Spitalul Louis Țurcanu nu au ridicat problema intoxicației”, a explicat Iancu Leonida.

Sâmbătă, 16 noiembrie, intervalul 9.23-18.21 – 6 apeluri, pentru 6 persoane cu simptomalogie diferită:

Ora 9:23, B. C. D. – 3 ani, durere abdominală, vărsături. Părinții i-au administrat medicație proprie și refuză transportul minorului la spital;

B. C. D. – 3 ani, durere abdominală, vărsături. Părinții i-au administrat medicație proprie și refuză transportul minorului la spital; Ora 12:28, B. V. – 22 ani – simptomatologie: greață, vărsături – solicitare efectuată de serviciul privat de ambulanță (consultație la domiciliu);

B. V. – 22 ani – simptomatologie: greață, vărsături – solicitare efectuată de serviciul privat de ambulanță (consultație la domiciliu); Ora 13:39, M. C. – 36 ani (cefalee slăbiciune), M. A. 8 ani (vărsături), M. G. 2 ani (vărsături, tremur) – consultați de serviciul privat de ambulanță care decide transportul copiilor la spitalul Louis Țurcanu. În urma consultului medicul a decis transportarea copiilor la spital, solicitând la ora 14:07 , prin 112, o ambulanță care să transporte pacienții.

M. C. – 36 ani (cefalee slăbiciune), M. A. 8 ani (vărsături), M. G. 2 ani (vărsături, tremur) – consultați de serviciul privat de ambulanță care decide transportul copiilor la spitalul Louis Țurcanu. În urma consultului medicul a decis transportarea copiilor la spital, solicitând la , prin 112, o ambulanță care să transporte pacienții. Ora 16:59, C. N. M., 10 zile, vărsături de dimineață, extremetăți reci, afebril, transportat la spitalul de copii Louis Țurcanu, cu insuficiență respiratorie acută, suspiciune de aspirație lichidă văsrsătură. Decedat în UPU al Spitalului de copii Louis Țurcanu;

C. N. M., 10 zile, vărsături de dimineață, extremetăți reci, afebril, transportat la spitalul de copii Louis Țurcanu, cu insuficiență respiratorie acută, suspiciune de aspirație lichidă văsrsătură. Decedat în UPU al Spitalului de copii Louis Țurcanu; Ora 18:21 , B. C. D., 3 ani, inapetență, vărsături, constipație, transportat la spitalul Louis Țurcanu, internat cu suspiciunea de diabet zaharat debut – cetoacidoză. A decedat în spital, secția terapie intensivă.

, B. C. D., 3 ani, inapetență, vărsături, constipație, transportat la spitalul Louis Țurcanu, internat cu suspiciunea de diabet zaharat debut – cetoacidoză. A decedat în spital, secția terapie intensivă. De la ora 18:21, nu s-au mai înregistrat alte solicitări pe aceeași adresă.

Duminică, 17 noiembrie, intervalul 8.07-18.07 – 4 apeluri:

Ora 08:07 , B. E. C., 29 ani, dureri abdominale, vărsături. Consult la domiciliu, refuză transportul la spital. La același caz, medicul consultă și pe B. T., 56 ani, colică abdominală, care de asemenea, a refuzat transportul la spital (cei doi sunt părinții copilului de 3 ani, decedat);

, B. E. C., 29 ani, dureri abdominale, vărsături. Consult la domiciliu, refuză transportul la spital. La același caz, medicul consultă și pe B. T., 56 ani, colică abdominală, care de asemenea, a refuzat transportul la spital (cei doi sunt părinții copilului de 3 ani, decedat); Ora 08:45 , doctorul solicită o fișă pentru încă un pacient consultat la aceeași adresă (B. T.);

, doctorul solicită o fișă pentru încă un pacient consultat la aceeași adresă (B. T.); Ora 10:48 , se revine cu un apel pentru aceleași persoane (B. E. C. și B. T.), pierderi de echilibru, amețeli, slăbiciune, inapetență, probleme familiare, solicitând transportul la spital. Sunt transportați la Spitalul Județean.

, se revine cu un apel pentru aceleași persoane (B. E. C. și B. T.), pierderi de echilibru, amețeli, slăbiciune, inapetență, probleme familiare, solicitând transportul la spital. Sunt transportați la Spitalul Județean. Ora 18:07 , B. V., 22 ani, vărsături dimineața, stare de rău, suspiciune colică biliară, transportată la UPU SMURD Spitalul Județean.

, B. V., 22 ani, vărsături dimineața, stare de rău, suspiciune colică biliară, transportată la UPU SMURD Spitalul Județean. După ora 18:07 nu s-au înregistrat alte solicitări la aceeași adresă.

Luni, 18 noiembrie, intervalul 2.45-9.07 – 4 apeluri, din care 3 pentru aceeași pacientă:

Ora 02:45 , B. E. C., 29 ani, stare lipotimică, consultație la domiciliu, refuză transport la spital.

, B. E. C., 29 ani, stare lipotimică, consultație la domiciliu, refuză transport la spital. Ora 05:20 , aceeași persoană (B.E.C. 29 ani), durere în epigastru, refuză transportul la spital.

, aceeași persoană (B.E.C. 29 ani), durere în epigastru, refuză transportul la spital. Ora 08:02 , B. V., vărsături, dureri abdominale, consult la domiciliu de către serviciul privat de ambulanță.

, B. V., vărsături, dureri abdominale, consult la domiciliu de către serviciul privat de ambulanță. Ora 09:07, B. E. C., 29 ani, stare post lipotimică, deces în familie, pe timpul transportului (în fața unității de primiri urgențe) intră în stop cardio-respirator, este predată cu manevre în curs de resuscitare.

„Din apelurile efectuate în prima zi, simptomatologia celor doi copii decedați a fost diferită și nimic nu sugera existența unei legături între cele două cazuri. De asemenea, pe timpul primelor două nopți nu s-a înregistrat nici-un apel de la adresa respectivă. Un alt aspect important este faptul că au existat cinci solicitări pentru o singură persoană B. E. C., care a refuzat de trei ori transportul la spital și două solicitări pentru soțul acesteia, B. T. I. și două pentru copil B. C. D. Astfel, 10 dintre apelurile înregistrate pe 112 au fost pentru familia B”, transmit reprezentanții ISU Timiș.

Autoritățile insistă că toate solicitările au fost pentru cinci apartamente din blocul de pe str. Miorița 8: patru la etajul 4 și unul la etajul 3, nivelurile unde s-a făcut dezinsecție și deratizare cu substanțele ucigașe.

Patronul firmei care a făcut dezinsecția a fost reținut, în această dimineață, pentru 24 de ore. Anchetatorii au descoperit că „în procesul de deratizare, suspectul a folosit un insecticid denumit «Delicia – GASTOXIN», ce are în compoziție fosfură de aluminiu, o substanță foarte toxică, cu efecte letale în caz de inhalare, și care necesită pentru utilizare autorizație specială”.

În jur de 30 de persoane se află internate în spital, blocurile afectate fiind evacuate și închise pentru probe și verificări.

