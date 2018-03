Primarul Capitalei, Gabriela Firea vorbește despre sinuciderea politică a PSD: ”În partid sunt frământări care nu au nicio motivație clară”, a spus aceasta, la Parlament, arătând că nu face parte din nicio tabără și nu dorește să destabilizeze partidul și să-l detroneze de la conducerea PSD pe Liviu Dragnea.

”Eu aș vrea să fac o declarație în sensul celor citite în ultimele zile, și anume că eu aș face parte dintr-o tabără care dorește să destabilizeze partidul și dorește să-l detroneze de la conducerea PSD pe Liviu Dragnea. Dezmint aceste informații și vreau să vă spun că am curajul politic ca, atunci când consider că lucrurile nu se desfășoară de o manieră corectă, să-mi spun punctul de vedere în cadrul CEx sau în cadrul Biroului Național”, a spus Firea.

Ea a precizat că nu a testat apele în partid și nici în rândul opiniei publice cu astfel de declarații.

”Consider că este o sinucidere politică faptul că în PSD sunt frământări care nu au nicio motivație clară. Nemulțumiri sunt, supărări sunt, poate unele le-am exprimat, iar altele le-am păstrat pentru mine”, a mai pus Gabriela Firea.

”Dar de aici şi până la a ajunge să organizăm un puci este cale foarte lungă”, a completat ea.

„Întotdeauna când am avut nemulţumiri şi ele au fost întemeiate le-am exprimat şi, în general, s-au referit la faptul că sunt primar al Capitalei de un an şi jumătate, în premieră Bucureştiul a fost câştigat din punct de vedere politic de şapte primari şi, din nefericire, Guvernele care s-au succedat la Palatul Victoria, culmea, Guverne susţinute în Parlament de coaliţia PSD-ALDE, nu ne-au sprijinit. Noi nu dorim nimic pentru activitatea noastră personală, noi nu am solicitat avantaje proprii, ci proiecte concrete, de amploare, pentru Capitala României”, a spus Firea.

”Suntem cu toţii vinovaţi pentru că am recomandat la Palatul Victoria echipe neperformante”

Întrebată dacă PSD are în acest moment o problemă de management, Gabriela Firea a menţionat că toţi cei din partid sunt vinovaţi că au recomandat la Palatul Victoria echipe „neperformante”.

„Avem un preşedinte ales de către toţi membrii PSD mai mult decât statutar, aş putea spune, şi cel mai important este faptul că noi toţi suntem vinovaţi. Dacă eu îi găsesc o vină preşedintelui este aceeaşi pe care o am şi eu. Suntem cu toţii vinovaţi pentru că am recomandat la Palatul Victoria echipe neperformante. Au fost şi miniştri buni, dar care nu prea au fost lăsaţi să îşi facă treaba din păcate, dar, după cum ştiţi, managementul acestor Guverne nu a fost unul care să dea performanţă şi calitate actului de guvernare, pentru că s-au ocupat mai degrabă de strategii politice, cum să preluăm puterea în partid, pe cine să dăm la o parte şi pe cine să luăm asupra noastră. Am vorbit despre cele două Guverne. Actualul Executiv abia a venit la guvernare şi ar fi din partea mea nedrept şi necolegial să îi fac o evaluare când abia a ajuns la Palatul Victoria”, a mai transmis Firea.

Social-democrații stabilesc, în CEx, ultimele detalii ale Congresului Extraordinar de sâmbătă. Conducerea formațiunii s-a reunit începând cu ora 11.00, la Palatul Parlamentului, iar principala decizie vizează dacă vor fi organizate sau nu alegeri şi dacă se va schimba structura Biroului Permanent Naţional, la Congres.