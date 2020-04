De Iulian Budușan,

„Nu este nevoie de reforme precum introducerea şomajului tehnic pentru o parte din bugetari, în prezent”, a declarat ministrul de Finanţe, Florin Cîţu, la Digi24.

„Foarte mulţi din aparatul administrativ sunt în prima linie. O reformă în acest moment nu este ceea ce e nevoie”, a declarat Florin Cîţu, cu referirea la faptul că Guvernul a renunţat la ideea de a trimite în şomaj tehnic o parte din bugetari.

Cîțu susține că informatizarea aparatului public este o reformă care va avea implicaţii mult mai importante şi pe termen lung decât orice altă decizie cu şomaj tehnic, pe termen sucrt, o lună.

„Informatizarea aparatului public va restructura total administraţie publică şi veţi vedea că va arăta altfel într-un an. Noi vrem să avem un aparat public eficient şi mai suplu, nu doar o decizie de o lună de zile. 200 de milioane de lei- atât era economia la buget dacă mergeau o parte din bugetari în şomaj. Problema era că nu putea să fie o măsură unitară, era o măsură doar pentru câteva ministere. Dar nu am abandonat ideea reformării întregului aparat. Am terinat reorganizarea ANAF de unde au dispărut 2.500 de posturi, dintre care 125 de conducere. Urmează Ministerul Finanţelor Publice. Importantă este informatizarea, care face o reformă curată, pe termen lung”, a mai spus Cîţu.



Ministrul a mai declarat că nu crede că starea de urgenţă se va prelungi după data de 15 mai şi că lucrează la măsuri de repornire a economiei.

