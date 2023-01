Florin Piersic a sărbătorit 87 de ani pe scenă, la Cluj. Fanii au venit cu tricouri cu Mărgelatu și „I love you, ciocoflendere”. „Nu-i o vârstă atât de frumoasă”

„Nu-i o vârstă atât de frumoasă pe cât credeți. E o bucurie pentru mine că am jucat Străini în noapte, de ziua mea, acasă la Cluj. Eu am emoții întotdeauna când joc, dar astăzi parcă mai mult decât altădată. Nu-mi doresc decât să fiu sănătos și să pot merge mai departe”, a spus Piersic.

Pensionara care a făcut turul teatrelor din țară

„Străini în noapte” s-a jucat cu casa închisă la Cluj tocmai în ziua în care Florin Piersic a împlinit 87 de ani. Câțiva spectatori au ajuns cu o oră și jumătate înainte de începerea spectacolului așteptând să se deschidă ușile Casei de Cultură a Studenților, unde a avut loc evenimentul.

Piesa „Străini în noapte” s-a jucat cu casa închisă

Doamna Dorina a venit tocmai din Năsăud. Trenul a lăsat-o în gară cu patru ore mai devreme. Era pregătită să doarmă la hotel, dacă maestrul „se va lungi cu vorba” după reprezentație. Are 70 de ani, a fost contabilă la o fabrică de textile din București și spune că teatrul și cărțile au salvat-o de rutina unei „activități destul de anoste” și de stupizenia „propagandei comuniste”.

Recomandări Gelozie, denunțuri la DNA și concursuri trucate în instituția care împarte banii pentru agricultură de la Uniunea Europeană

După 1989 a călătorit în toată lumea, dar a continuat să fie consumatoare de teatru românesc. Iarna, în special, călătorește cu trenul la Iași, București, Oradea și Cluj, în funcție de oferta teatrelor de aici. I-a iubit pe Valeria Seciu și pe Mitică Popescu în O femeie drăguță cu o floare și două ferestre spre nord, iar pe Florin Piersic l-a văzut în Oameni și șoareci și în Zbor deasupra unui cuib de cuci. „Florin Piersic nu e doar un dandy fermecător, l-am văzut și-n roluri de substanță, complexe”, spune femeia.

Doamna Dorina a venit tocmai din Năsăud să vadă piesa

Ușile se deschid și fanii de toate vârstele, mulți cu buchete de flori, intră în sală să-și caute locurile. Un bilet a costat 150 de lei și s-au epuizat cu săptămâni înaintea spectacolului. Portarul n-are un cititor de coduri de bare: le rupe pe cele imprimate pe hârtie și le „scanează” pe cele electronice punând un deget pe ecranul telefoanelor. Se iscă un mic conflict cu un spectator supărat că i s-a rupt biletul pe care și l-ar fi dorit intact ca amintire. Îl face ferfeniță ca să se răcorească. „De ce nu rupeți și telefoanele?”, întreabă nervos.

Recomandări Cinism și audiență. Rețeta prin care „Românii au talent” a ajuns scena pe care adulții își varsă, prin copii, frustrările naționaliste

Printre spectatori se amestecă mitropolitul Clujului, IPS Andreicuț, fostul primar Gheorghe Funar și soția lui Piersic, Anna Török.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Anulăm spectacolul și vă povestesc viața mea”

Spectacolul întârzie 10 minute, să vină toată lumea, anunță organizatorii. Sala e arhiplină când își face apariția Florin Piersic, pentru un discurs înaintea reprezentației actoricești. Maestrul salută publicul și face câteva glumițe de încălzire.

Spectacolul s-a jucat cu casa închisă de aniversarea actorului

Pentru început, prinde în cadru un fotoreporter din primele rânduri: „Ce faci, bă, țărane, mă filmezi? Și io am avut plete ca tine cândva, dar s-or dus”, spune actorul. O doamnă care întârziase și încerca să-și găsească locul e remarcată de Piersic: „Ai întârziat, dar arăți bine”. Din sală se râde, iar Piersic spune că a împlinit „frumoasa vârstă de 187 de ani”. „Am comandat special cu această ocazie prima zăpadă la Cluj”, adaugă.

Cu o regie semnată de Radu Beligan, spectacolul „Străini în noapte”, a cărui premieră a avut loc în 2007, cu Emilia Popescu pe atunci în rolul lui Juliette, e și astăzi în topul preferințelor iubitorilor de teatru din România. Piersic își amintește că a fost dragoste la prima vedere cu textul francezului Eric Assous, „Les Montagnes Russes”.

„Maestrul Beligan, acum 15-16 ani când a venit de la Paris, mi-a spus: ți-am adus o piesă pe care trebuie s-o citești și pe care îmi doresc foarte tare s-o joci. Îmi mai dăduse dumnealui mie niște piese, dar nu mi s-au părut grozave. Mi-a dat-o, am coborât în părculețul din fața casei lui, am citit-o, l-am sunat și i-am spus: maestre, joc! Îmi place pentru că, într-un fel, personajul pe care-l joc eu în piesă seamănă cu mine”, spune actorul.

Florin Piersic, pe scenă când a împlinit 87 de ani

Glume cu Funar și Boc

Schimbă din nou registrul și-l ia la țintă pe Funar: „Ungurii? Și ăștia-s oameni, prietenii noștri. Eu cu cine m-am încurcat? Cu unguroaicele”. Spune că buchetul de flori de pe scenă l-a primit de la actualul edil, Emil Boc și că acesta i-a atașat și un bilețel cu un mesaj pe care ține să-l citească.

„Dragă Florin, azi toți românii, oriunde s-ar afla ei, se gândesc cu mare drag la tine și-ți urează din suflet la mulți ani. Îți urez și eu cu drag, respect și prețuire la mulți ani frumoși… celui mai iubit dintre români. Suntem recunoscători, scrie domnul Boc, pentru contribuția dumneavoastră inegalabilă la ceea ce reprezintă astăzi dimensiunea culturală și artistică a Clujului și vă mulțumim pentru momentele de neuitat pe care ni le-ați oferit. Semnat: Emil Boc. Asta v-am citit-o dvs. și lu Funar, care e aici în față și a fost și el”, se amuză actorul.

Spune că Boc e plecat într-o delegație în Vietnam și că „se va întoarce”. S-a întors și el, menționează, pe vremea lui Ceaușescu, când toată lumea paria că va rămâne de tot în Franța. „Nu știau că mie îmi place să mă plimb acasă, pe floșter (stradă, n.r.), și să-mi cumpăr covrigi sărați”, explică actorul. Propune imediat să anuleze spectacolul și, în schimb, să-și povestească el viața. Publicul râde zgomotos.

„La mulți ani” pe 800 de voci

„Străini în noapte” începe în cele din urmă. Piersic e în formă, spectatorii întrerup din când în când dialogul dintre actori pentru aplauze. La final se aplaudă în picioare, iar Medeea Marinescu dă tonul pentru un „La mulți ani!” cântat în sală de peste 800 de oameni. Piersic e emoționat.

„Publicul e partenerul meu dintotdeauna. Tot sufletul meu e al dumneavoastră, acum și întotdeauna al dumneavoastră”, rostește. Fanii se bulucesc în fața scenei să-i dea flori și cadouri. „De la Baia Mare am venit”, spune cineva. „M-aș apleca să vă sărut mâna, dar mi-e frică să nu cad în cap”, răspunde actorul.

Spectatorii l-au asaltat cu flori și i-au cântat „La mulți ani”

„Florin e mai mare decât Ștefan cel Mare”

După 10 minute de aplauze și după ce-l salută pe IPS Andreicuț, Piersic se retrage la cabină. Vor rămâne să-l aștepte fanii cei mai înverșunați și trei reporteri TV. Elena e din Arad, antrenoare de tenis. E trecut de ora 22:00 și spune că e pregătită să facă în acea noapte drumul înapoi spre casă, 4 ore bune în condiții normale. Dar doar după ce Maestrul îi va semna pe tricoul pe care are imprimată o poză cu Mărgelatu.

Elena din Arad a venit să ia un autograf pe tricoul cu Mărgelatu

„Îmi place foarte mult de el ca actor, îmi place și Medeea Marinescu. Mi-ar fi părut rău să nu fiu aici de ziua lui. Îi urez să trăiască încă 50 de ani de acum încolo și să joace pe scenă cel puțin 30 de spectacole în fiecare an. Și să fie sănătos și fericit. I-am adus și o țuică frumoasă, de 21 de ani”, spune Elena.

Ovidiu Purdea Someș, un interpret de muzică populară din Cluj, are un tricou personalizat pe care e poza lui Piersic și mesajul „I love you, Ciocoflendere!”

„Să fii prieten cu Florin sau Florin să te gratuleze cu ciocoflendere înseamnă că Dumnezeu ți-a pus mâna pe frunte. A cui e cetatea? A lui Piersic cel Mare. Al cui e Clujul? Al lui Piersic cel Mare. Ai cui sunt românii? Ai lui Piersic cel Mare. Mi-am dat seama că Florin e mai mare decât Ștefan cel Mare”, a declamat acesta.

Cântărețul Ovidiu Purdea și-a făcut un tricou cu „I love you, ciocoflendere”

Din culise, impresarul aduce vești alarmante. „E foarte obosit. Nu cred că mai are rost să stați”, anunță. Reporterii înaintează totuși spre zona cabinelor. Trece Medeea Marinescu. E întrebată cum e să-l aibă coleg pe Florin Piersic de atâția ani. „E o întâmplare fericită a vieții mele, asta am tot spus. E o șansă pe care Florin mi-a oferit-o și-i sunt profund recunoscătoare. Îi urez La mulți ani! Cum spunea domnul Beligan: dacă viața este o călătorie, e bine s-o petrecem la clasa I, și-i mulțumesc lui Florin că m-a invitat în cușeta lui de acum 12 ani să facem această călătorie a Străinului împreună”, spune actrița.

Medeea Marinescu, după spectatolul „Străini în noapte”, de la Cluj

Cu fanii și reporterii în culise: „Ce nume frumoase aveți, nume românești”

În cele din urmă, Maestrul îi va primi pe reporteri și pe cei câțiva fani rămași să-l aștepte la el în cabină: „Vă mulțumesc pentru flori, pentru simpatie. Dacă era alt actor, o întindea de mult după aplauze, dar mie îmi place să stau de vorbă cu voi”.

„ProTV n-a avut treabă cu mine niciodată. Acum, dintr-odată, ProTV face cu mine ceva ce n-a făcut. Nu mă cheamă niciodată la ProTV, nimeni”, e ușor supărat Maestrul. „E ProTV Cluj”, dezamorsează situația impresarul.

Florin Piersic, asaltat de reporteri și de fani, după spectacol

Actorul spune că a avut emoții pe scenă. Le are întotdeauna când joacă, dar parcă de ziua lui, la 87 de ani, a fost ceva special. „O vârstă frumoasă? Nu-i așa frumoasă pe cât credeți. E o bucurie pentru mine că am jucat Străini în noapte, reprezentația cu numărul 1280. Am jucat în foarte multe locuri, în toată Europa, Anglia, Israel. Am întâlnit români peste tot care au venit să vadă acest spectacol, unii pentru a treia sau chiar a patra oară. Îmi doresc să fiu sănătos, să pot să mai merg înainte. Astăzi am jucat cu o plăcere extraordinară”. Amintește că a lansat recent o carte, „Viața este o poveste”, și spune că a pus în prefață un text semnat de tatăl lui, în care acesta povestește despre familia lor, dintr-una din „multele scrisori pe care mi le-a trimis”.

Actorul spune că a avut emoții pe scenă

La final, actorul s-a ridicat în picioare și le-a cerut ziaristelor care i-au luat interviul să se prezinte. „Alexandra, Bianca, Teodora… nume românești, îmi place”. Tot el continuă. „Ce nume frumoase aveți cu toate, nume românești. Bine că nu vă cheamă Dallas. Când aud nume din astea speciale mă apucă… Am rămas tâmpit când mi-a spus cineva că și-a botezat fetița Sarmisegetuza. E și lung, până spune ea cum o cheamă, vin și hoții și pradă casa”, râde Piersic.

În cabină, în jurul lui, sunt cel puțin 10 oameni, pe hol încă cel puțin atâția. Cineva intră cu o șampanie uriașă cântând La mulți ani! „Lasă, nu mai cânta, că am mai auzit azi, destul. Eu merit Zarea? Trebuia să aduci o sticlă serioasă”, ripostează actorul.

Impresarul și omul de la bilete încearcă să scoată fanii din cabine. „Haideți că așteaptă soția afară”, spune cineva. „Lasă că nu mă așteaptă nimeni, că am alte treburi”, mai spune Piersic.

Actorul s-a fotografiat cu fanii și reporterii

E 22:45 și actorul ar mai putea povesti câteva ore bune. În săptămânile următoare îl așteaptă un veritabil tur de forță cu Străini în noapte. Luni, pe 30 ianuarie, e următorul spectacol, la București.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 20

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Lavinia Pîrva, detalii neasteptate despre Ştefan Bănică! Se întâmplă după aproape 10 ani de relaţie: 'S-au schimbat multe'

Viva.ro Îl recunoști? Oamenii treceau pe lângă el în aeroport, fără să aibă habar că este chiar unul dintre cei mai importanți bărbați din România

Observatornews.ro Cutremurător: Medicul care a consultat-o pe Ştefania ar fi spus că "nu are nimic, e isterică şi obeză". Fata avea de fapt o infecţie masivă în corp

Știrileprotv.ro VIDEO VIRAL | Momentul în care Shakira este agresată de mama lui Piqué

FANATIK.RO Legea moștenirii 2023. Cine primește averea în familie. Cum se împarte agoniseala, cotă parte pentru rudele implicate. Greșeala care vă poate lăsa fără drepturi

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 28 ianuarie 2023. Vărsătorii au nevoie de rădăcini solide, dar acestea nu apar de la sine, e nevoie de o investiție emoțională serioasă