Florin Piersic a susținut săptămâna trecută un spectacol în Piața Unirii din centrul orașului Cluj-Napoca, iar o persoană l-a întrerupt, punând o șapcă pe treptele scenei improvizate în aer liber. „Îți pui șapca acolo să îți dau bani? Păi ce să-ți dau? Dă-mi tu mie bani, că vă fac program, fir-ai al dracu de vagabond. Mută ursul, mă, nu auzi că am program artistic aici?”, i-a spus Florin Piersic bărbatului care i-a întrerupt spectacolul.

Momentul a fost filmat și a devenit viral pe rețelele de socializare. Publicația locală Ziua de Cluj și Digi24 au susținut că persoana care a întrerupt spectacolul era un cerșetor băut.

Florin Piersic: N-am jignit în viața mea pe nimeni

Actorul a reacționat într-un prim mesaj, joi, 1 iunie.

„Aflu cu tristețe că de câteva zile sunt pus la zid în presă pentru un episod petrecut la «Zilele Clujului», în Piața Mare. De ce «cu tristețe»? Pentru că încă o dată nevoia de senzațional, de titluri pompoase în fața cititorilor, nu are limite. Cine ar revedea – fără intenții rele – momentul respectiv- în care mă adresez unui om al străzii apărut la marginea scenei, ar auzi tonul cu care i-am vorbit și anume în glumă. N-am jignit în viața mea pe nimeni, cu atât mai puțin cum scrie presa că «l-am înjurat»”, a transmis Florin Piersic.

Recomandări Cum îndrăznim? Mesajul unui profesor pentru Klaus Iohannis, „care a avut o atitudine de ciocoi”: Nu e adevărat că ați dat ce am cerut!

„Să fiți dumneavoastră sănătoși, cei care citiți aceste rânduri, de câte ori am întins bani unui om necăjit de pe stradă. Dacă am putut să fac bine cuiva în viața asta, am făcut. Cine mă cunoaște cât de cât știe că n-am tratat niciodată pe nimeni cu superioritate și am dat tuturor aceeași atenție, fie că era vorba de o femeie de serviciu, academician, măturător de stradă, sau șef de stat”, a adăugat el.

Neagă că i-a trimis o felicitare Elenei Ceaușescu

Florin Piersic a revenit vineri, 2 iunie, cu un al doilea mesaj, după ce criticul de teatru Iulia Popovici a postat pe Facebook o telegramă, nedatată, despre care a susținut că îi aparține lui Piersic și că acesta o felicita pe Elena Ceaușescu pentru ziua de naștere.

„Îmi spun câțiva dintre cunoscuții mei că ei cred că tot ce se întâmplă acum în presă este un atac dur împotriva mea. Sunt întrebat: «Cum a ajuns acel personaj lângă scenă? Zona era împrejmuită și înconjurată de oameni de pază. Cine a făcut asta a sperat probabil într-o reacție chiar mai dură decât a fost, din partea ta, dragă Florin, ca să poată face tot acest scandal. Le trebuia neapărat un pretext să te arunce în aer cu telegrama»”, a scris legendarul actor.

Recomandări AFACEREA METROUL. Bacșișul lăsat statului român de „milionarul fără chip”, după ce a solicitat oprirea procesului privind mita de 1 milion de euro cerută pentru deblocarea lucrărilor la metroul din Drumul Taberei

Piersic a negat că mesajul de felicitare pentru soția fostului dictator Nicolae Ceaușescu îi aparține.

„Pot presupune că acea telegramă e un fals, sau la fel de bine pot presupune că fiind într-o perioadă de dizgrație, cineva din familia mea a trimis-o în numele meu, ca să mai îmblânzească situația. Așa erau atunci vremurile. Artiștii apăreau sau dispăreau în funcție de simpatia sau antipatia de care se «bucurau» la nivel înalt. Dacă aș fi alergat după avantaje, măcar membru de partid aș fi devenit, dar nici măcar atât nu am fost. Cu siguranță, vorbele acelea nu-mi aparțin”, a mai transmis Florin Piersic.

