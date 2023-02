Instanţa a refuzat să declare şedinţa nepublică şi l-a întrebat pe Adrian Ionel dacă îşi menţine dorinţa de a fi audiat.

În vara anului trecut, fostul şef al Unifarm a fost condamnat la 6 ani şi 8 luni de închisoare pentru luare de mită, în primul dosar de corupţie deschis în timpul pandemiei de Covid-19.

Procurorii DNA şi judecătorii de la Tribunalul Bucureşti care au dat condamnarea pe fond spun că, în martie 2020, Ionel ar fi cerut 760.000 de euro mită de la un intermediar ce reprezenta o societate comercială, pentru ca Unifarm, companie de stat, să atribuie un contract de achiziție pentru 250.000 de combinezoane și 3 milioane de măști chirurgicale.

Adrian Ionel spune că e „un om nevinovat, care își caută dreptatea”. El a atacat decizia de condamnare, iar procesul s-a mutat la Curtea de Apel Bucureşti, care va pronunţa verdictul final.

La termenul de marţi, 1 februarie, fostul şef al Unifarm a făcut declaraţii în sala de judecată.

Ionel a spus că vrea să sublinieze concluziile la care a ajuns după 3 ani de judecată, „privind erorile pe care le-aş fi comis”.

„O primă eroare”, a continuat el, „e faptul că am acceptat presiunea pusă pe mine şi pe Unifarm din partea întregului aparat de stat”.

„Mi s-a lăsat de înțeles, de către superiori, că Unifarm e ultima linie de apărare în lupta anti-Covid. În toate întâlnirile formale şi informale pe care le-am avut, începând din ianuarie 2020, mi s-a spus că în acest domeniu nu există nici producători, nici stocuri, nici materiale. Toate persoanele care au participat la aceste întâlniri mi-au lăsat impresia că România e o ţară izolată şi că nu există sprijin la nivel de comunitate europeană”, a declarat fostul şef al Unifarm.

„Mi s-a subliniat că «vremurile excepţionale impun măsuri excepţionale»”, a adăugat el. „Legat de aceste achiziţii (de echipamente de protecţie – n.r.), Costel Barbu, secretarul adjunct al Guvernului, spunea că prim-ministrul cerea rapiditate în efectuarea achiziţiilor şi cantităţi uriaşe care să fie aduse în România”.

În acea perioadă, premierul României era Ludovic Orban.

„A doua eroare majoră”, spune Adrian Ionel, „e faptul că am raportat superiorilor ierarhici posibilităţile de a încheia contracte”. El precizează că, pe 3 martie 2020, după ce a discutat cu intermediarul Andre Jaderian, „am raportat imediat ministrului sănătăţii că am posibilitatea de a achiziţiona 3 milioane de măşti şi 300.000 de combinezoane”.

La acea vreme, ministrul sănătăţii era Victor Costache, care a demisionat din funcție pe 26 martie 2020.

Fostul şef al Unifarm a declarat instanţei că „Jaderian a făcut acest denunţ mincinos împotriva mea, de frică. Nu i-am solicitat niciun folos material. El cred că a văzut în afacerea cu Unifarm un «tun» pe care putea să-l dea statului. A văzut disperarea mea de a salva nişte vieţi. Când a zis «avem şi combinezoane», i-am zis «le iau pe toate», şi el a simţit disperarea mea şi a profitat.”

În timp ce Adrian Ionel vorbeşte, jandarmul se apropie de preşedinta completului şi-i dă un dosar. Ionel se opreşte. Judecătoarea semnează pe nişte foi. În sală e o linişte adâncă, tulburată doar de acele ceasului mecanic ce stă suspendat deasupra uşii.

Când jandarmul se retrage cu dosarul, fostul şef al Unifarm reia declaraţia.

„După ce comunicasem posibilitatea de a achiziţiona 300.000 de combinezoane, Jaderian mi-a spus că sunt dificil de procurat, şi așa s-a ajuns la 250.000, împrejurare care m-a supărat”, spune fostul şef al Unifarm. „Eu raportasem ministrului sănătăţii posibilitatea de a achiziţiona o cantitate mai mare. De aici au apărut problemele cu Jaderian”, explică Ionel.

Spune că Jaderian nu i-ar fi mărturisit niciodată că acţionează în calitate de intermediar şi că ar obţine bani, în urma contractului cu Unifarm. „El vorbea cu «avem», «aducem», iar eu am înţeles că el controla firma respectivă.”

„O altă eroare pe care consider că am făcut-o este că nu i-am făcut acestui om plângere penală, ci doar l-am ameninţat cu ea”, continuă fostul șef al Unifarm.

Iar în momentul în care am simţit că sunt minţit, am vrut să reziliez contractul. L-am reziliat cu data de 16 (martie 2020 – n.r.). A intervenit factorul guvernamental, în sensul că am fost sunat de prim-ministru şi de alţi miniştri din guvern şi mi s-a cerut să nu refuz primirea măştilor şi să amân rezilierea. Am acceptat.

Adrian Ionel, fostul șef al UNIFARM, companie de stat: