De Răzvan Mihalașcu,

Fostul adjunct al IPJ Olt a explicat la Antena 3 că a fost informat despre dispariția unei miniore din localitatea Dobrosloveni și că în acest caz cercetările sunt efectuate de Poliția din Caracal. Alexe a precizat că i-a spus șefului de la Investigații Criminale să alcătuiască o echipă și să meargă la fața locului pentru a face cercetări împreună cu poliția din Caracal.

Între timp am aflat că în cauză se constituise un dosar penal de organele de parchet din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal coordona activitatea organelor de cercetare penală. Ulterior am plecat către Slatina, iar de aici împreună cu celălalt adjunct am mers către municipiul Caracal. Am întrebat la sediul poliţiei despre stadiul cercetărilor, în sensul în care am discutat cu domnul procuror Popescu Cristian din cadrul Parchetului de pe lângă judecătoria Caracal şi domnul procuror Vasilescu Liviu din cadrul DIICOT, serviciul teritorial Craiova, care coordona activităţile coordonate de către poliţişti.

Nicolae Alexe, fost adjunct IPJ Olt.