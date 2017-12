Marile orașe ale lumii s-au îmbrăcat în straiele de sărbătoare pentru perioada Crăciunului. Fiecare oraș a dorit parcă să aibă un brad de Crăciun cât mai spectaculos, fie că au ptat pentru brazi eco sau brazi… 3D. Vă prezentăm mai jos cei mai frumoși brazi de Crăciun în 2017.

Dortmund, Germania

Orașul Dortmund se laudă cu unul dintre cei mai mari brazi de Crăciun. Mai precis, are o înălțime de 44 de metri și este împodobit cu 48.000 luminițe. Nu este astfel de mirare că a intrat în competiția celor mai frumoși brazi de Crăciun din lume, în 2017.

Berlin, Germania

Nu doar bradul de Crăciun din Dortmund este spectaculos, ci și cel din capitala Berlin. Un brad uriaș a fost instalat chiar lângă celebra Poartă Brandenburg, ca în fiecare an. Capitala Germaniei a fost și anul acesta îmbrăcată în straie de sărbătoare. Târgul de Crăciun a fost desfășurat sub măsuri de securitate sporite, după ce în urmă cu un an a fost ținta unui atac terorist.

New York, SUA

Ca în fiecare an, un brad uriaș a fost instalat în fața Rockeffeler Center, în New York. Cu o înălțime de 23 de metir, bradul a fost decorat cu zeci de mii de luminițe. În vârf a fost pusă o stea luminoasă cu un diametru de trei metri, realizată de firma Swarovski din 25.000 de cristale.

Washington D.C, SUA

Un brad uriaș a fost instalat și în fața Casei Albe, în Washington DC. Luminițele au fost aprinse de familia Trump, care a luat parte pentru prima oară la acest eveniment. Astfel, Melania Trump a fost cea care a apăsat pe buton, în timp ce Donald Trump a susținut un mic discurs.

Taipei, Taiwan

Cel mai înalt brad de Crăciun din Taiwan se află în capitala Taipei, însă acesta nu este un brad obișnuit, ci un brad … 3D. Cu o înălțime de 36 de metri, acest brad „high-tech” are de fapt proiecți pe ecranele sale uriașe, iar în vârf o stea pe măsura. Bradul este considerat principala atracție a târgului de Crăciun care are loc în Taipei.

Hong Kong

La fel de impresionant este și bradul de Crăciun din Hong Kong, care este anul acesta de culoare aurie. Alegerea s-a dovedit a fi inspirată, căci bradul a devenit o atracție importantă pentru oamenii dornici să simtă spiritul Crăciunului.

Paris, Franța

După o pauză de doi ani, un brad a fost ridicat din nou în fața catedralei Notre Dame din Paris, unde are loc și un târg de Crăciun. Evenimentul a fost anulat până acum, în urma atentatelor care au lovit Franța în noiembrie 2015.

Praga, Cehia

Un alt brad spectaculos este cel ridicat în Praga, chiar în centrul orașului, unde se desfășoară și târgul de Crăciun. Îmbrăcat în zeci de mii de luminițe, pomul este de-a dreptul uluitor.

Gouda, Olanda



Orașul olandez Gouda are și el un brad pe măsură, care devine principala atracție a orașului pe perioada sărbătorilor de iarnă. Se poate vedea și în fotografie că evenimentul de aprindere a luminițelor a atras un număr mare de curioși.

Roma, Italia

Deși arată impresionant, bradul de Crăciun din Roma nu este pe placul localnicilor. Chiar înainte de 25 decembrie, bradul a cam… „chelit”, iar oamenii se plâng de faptul că este urât.

Foto: EPA