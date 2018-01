FOTO| La Buzău, un preot militar a binecuvântat multimea cocoțat pe o cisternă a Armatei, de sub podul de la Mărăcineni

Un tânăr de 28 de ani din comuna Mărăcineni a prins pentru a treia oară crucea aruncată de către preoți în apele râului Buzău de Bobotează. Marian Dragomir participă an de an la procesiunea organizată cu acest prilej pe malul râului Buzău și se aruncă în apă indiferent de vreme pentru a scoate crucea aruncată de preoți, convins că aceasta îi va aduce noroc tot anul. Prima dată, Marian a prins crucea în anul 2009, apoi în 2016, dar și sâmbătă, când a avut doar doi competitori. Un preot militar a binecuvântat multimea cocoțat pe o cisternă a Armatei, de sub podul de la Mărăcineni

În urmă cu doi ani, în ianuarie 2016, apa era mult mai rece și plină de sloiuri de gheață. Astăzi, după ce ieșit din apă, Marian nici nu a mai vrut să se îmbrace mergând să ducă crucea aruncată de preoți doar în slip. Pentru curajul său și pentru că a recuperat crucea Marian a fost răsplătit de preotul Mihail Milea cu o icoană și un medalion însă este convins că pe lângă acestea Dumnezeu va avea mare grijă de el.

La procesiunea de Bobotează organizată pe malul râului Buzău, singurul Râu Sfânt din România, au participat sâmbătă aproximativ 1.000 de persoane.

Slujba a fost oficiată de opt preoți care au sfințit o cisternă și două vase mari cu Agheasmă Mare din care credincioșii și-au umplut sticlele aduse de acasă.

„Râul Buzău este singurul râu din țară care este sfânt. Râul Buzău a dat bisericii și țării un sfânt, în persoana cântărețului Sava care a fost martirizat în apele Buzăului pe 12 aprilie în anul 372 la 38 de ani, când a mărturisit credința noastră ortodoxă în fața goților, un popor migrator venit din Germania influențându-i pe localnici să se lepede de credință și de icoană. Sfântul Sava a înțeles la fel ca toți ceilalți să își păstreze identitatea națională și credința. De aceea venim cu drag la apa Buzăului ca să ne aducem aminte de el și să ne închinăm mântuitorului Hristos”, a declarat preotul Mihail Milea.

După finalizarea slujbei și scoaterea din apă a crucii aruncate de preoți sutele de credincioși veniți la procesiunea organizată pe malul râului Buzău s-au asezat la rând și și-au umplut sticlele cu Aghiasmă Mare, despre care spun că este leac pentru orice.